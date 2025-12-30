Čína nacvičuje vojenskou blokádu Tchaj-wanu. Nasadila útočné lodě i bombardéry

Autor: ,
  6:46
Čína pokračuje druhým dnem v rozsáhlém vojenském cvičení v okolí Tchaj-wanu, které má simulovat blokádu tchajwanských přístavů a podle Pekingu vyslat ostrovu důrazné varování. Tchajwanský prezident Laj Čching-te dnes ráno nicméně ujistil, že jeho země bude jednat tak, aby nezhoršovala napětí ani nevyvolávala spory.

Válka na Ukrajině

Sledovat další díly na iDNES.tv

Čína považuje demokraticky spravovaný Tchaj-wan za svou vzbouřenou provincii.

Reportéři AFP na čínském ostrově Pingtan, který leží asi 130 kilometrů od pobřeží Tchaj-wanu, viděli ráno místního času explodovat ve vzduchu salvu raket, které za sebou zanechaly stopy bílého kouře. Do dosud nejrozsáhlejších manévrů zaměřených na nácvik blokády Tchaj-wanu dnes Čína vedle raket nasadila nové obojživelné útočné lodě spolu s bombardéry a válečnými plavidly, napsala agentura Reuters.

Záběry čínské státní televize z vojenského cvičení, které Čína uspořádala v blízkosti hranic s Tchaj-wanem. (30. prosince 2025)
Lidé v pekingské restauraci sledují reportáž čínské televize o vojenském cvičení simulujícím blokádu Tchajwanu. (30. prosince 2025)
Tchaj-wanská a čínská hlídková loď se potkaly v době napětí mezi zeměmi kvůli čínskému vojenskému cvičení. (30. prosince 2025)
Tchaj-wanské stíhačky Mirage 2000 mají kvůli čínským vojenským manévrům pohotovost. (30. prosince 2025)
10 fotografií

Tchajwanské ministerstvo obrany dnes ráno oznámilo, že za posledních 24 hodin zaznamenalo v okolí ostrova 130 čínských vojenských letadel a 22 lodí. To značí nejvyšší počet čínských letadel v blízkosti Tchaj-wanu za jediný den od 15. října 2024, poznamenala AFP.

Čína zahájila vojenské manévry u Tchaj-wanu, pohrozila jeho spojencům

V prohlášení velení čínské armády pro východní oblasti je na mapě vyznačeno pět zón kolem Tchaj-wanu, kde se dnes od 1:00 do 11:00 SEČ v rámci cvičení nazvaného „Mise Spravedlnost 2025“ plánuje střelba ostrou municí.

Čínské jednotky se zaměří na „patroly při přípravě na boj vzduch-moře, společné získání celkové převahy, blokádu přístavů a klíčových oblastí a mnohorozměrné odstrašování“, uvedl už v pondělí mluvčí čínské armády. Současná cvičení jsou „seriózním varováním separatistickým silám usilujícím o ‚nezávislost Tchaj-wanu‘ a představují legitimní a nezbytný krok k zachování suverenity a národní jednoty Číny“, dodal.

Tchajwanský prezident Laj v dnešním příspěvku na Facebook uvedl, že čínské vojenské cvičení „odporuje chování, které lze očekávat od odpovědné mocnosti“. Přislíbil nicméně, že Tchaj-wan nebude Peking „provokovat“ ani „prohlubovat napětí“.

Spojené státy před necelými dvěma týdny oznámily, že prodají Tchaj-wanu zbraně za 11,1 miliardy dolarů (229 miliard Kč). Peking na tento krok ostře zareagoval a uvalil sankce na americké zbrojní firmy.

Zemřela Maova rudá sekernice. Odpálila mučení a vraždění kulturní revoluce

Čína považuje demokraticky spravovaný Tchaj-wan za vzbouřeneckou provincii a za legitimní součást svého území, se kterým se znovu spojí, i kdyby to mělo být podle jejích slov silou. Na ostrov vyvíjí vojenský tlak tím, že do jeho blízkosti pravidelně vysílá válečné lodě i letadla. Podle oficiální politiky jedné Číny, kterou Peking uplatňuje, na ostrově neexistuje samostatná politická entita. Tchaj-wan od roku 1949 funguje de facto nezávisle, má vlastní vládu a pořádá volby.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)
Témata: Tchaj-wan, Čína, Peking

Nejčtenější

„Nejvíc se pilo v pondělí.“ Tchán vytáhl staré fotky z vojny a já nestačil zírat

Jan Hausenblas: Fotografie ze základní vojenské služby v Michalovcích (1976 až...

Sedmdesátá léta, východní Slovensko. U Zemplínské Šíravy roste betonová ozdravovna ministerstva obrany, na stavbě pracují hlavně branci. Jedním z nich byl Jan Hausenblas, můj tchán. Na vojnu si tehdy...

Čína otevřela nejdelší dálniční tunel na světě, protnul pohoří Ťan-šan

Nejdelší dálniční tunel na světě Tchienshan Shengli, se nachází se v...

Čína v pátek otevřela nejdelší dálniční tunel na světě. Nachází se na dálnici Urumči-Juli v autonomní oblasti Sin-ťiang a protíná pohoří Ťan-šan. Měří 22 kilometrů a zkracuje cestu, která dříve...

Terminátorka z Ústí. Osmnáctiletá Nela se po ztrátě ruky učí ovládat robotickou paži

Osmnáctiletá Nela se po ztrátě ruky učí ovládat robotickou paži, na kterou se...

Ve dveřích mě vítá štíhlá tmavovlasá dívka. Podává mi pravou ruku. Následuje stisk, za který by se nemusel stydět ani legendární silák Gustav Frištenský. Ruka drtí moji dlaň a dřív, než uslyším...

Vémola a kolotočář. Jak se bojovník MMA stal právoplatným členem podsvětí

Premium
Razie u domu Karlose Vémoly.

Už několik týdnů se pražským podsvětím nesla zpráva, že policie v posledních měsících udělala obrovský kus práce a spousta lidí z polosvěta promluvila. A že přijdou akce, které zasáhnou vlivné...

Vémola šel do vazby, hrozí mu až 18 let. Může zkolabovat, varoval advokát

Karlos „Terminátor“ Vémola oslaví 40.narozeniny na velkolepé akci Noc s...

Zápasník Karel „Karlos“ Vémola zamířil do vazby. Ve čtvrtek o tom rozhodl Obvodní soud pro Prahu 1. Redakci iDNES.cz to potvrdil zdroj blízký vyšetřování. Vémola je obviněný z organizované drogové...

Bez podpory USA nemůže Ukrajina zvítězit. Putinovi nevěřím, řekl Zelenskyj

Snímky ze setkání prezidentů Donalda Trumpa a Volodymyra Zelenského v Palm...

Bez podpory Spojených států nemůže Ukrajina ve válce s Ruskem zvítězit, prohlásil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v rozhovoru, který v noci na úterý středoevropského času odvysílala americká...

30. prosince 2025  7:28

Lavrov: Západ musí pochopit, že Rusko má na Ukrajině strategickou iniciativu

Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov na Valném shromáždění OSN v New Yorku...

Západ musí pochopit, že zatímco pokračují jednání o možném urovnání konfliktu na Ukrajině, Rusko má na bojišti strategickou iniciativu. V pondělí pozdě večer to v rozhovoru s ruskou státní agenturou...

30. prosince 2025

Čína nacvičuje vojenskou blokádu Tchaj-wanu. Nasadila útočné lodě i bombardéry

Záběry čínské státní televize z vojenského cvičení, které Čína uspořádala v...

Čína pokračuje druhým dnem v rozsáhlém vojenském cvičení v okolí Tchaj-wanu, které má simulovat blokádu tchajwanských přístavů a podle Pekingu vyslat ostrovu důrazné varování. Tchajwanský prezident...

30. prosince 2025  6:46

Změna času 2026: kdy si přispíte a kdy přetáčení ručiček konečně skončí

Zimní a letní čas stále mění asi osmdesát zemí světa

Změna času nás čeká i v roce 2026. Střídání letního a zimního času navzdory nadějím a plánům EU nekončí, ručičky manuálních hodin přetočíme v roce 2026 opět dvakrát, v březnu a v říjnu.

30. prosince 2025

Rok 2026 ve školách: kdy jsou přijímačky, zápisy, maturity a prázdniny

Přijímací zkoušky na střední školu.

Zatímco v podzimní části školního roku 2025/2026 se řeší hlavně termín podzimních a vánočních prázdnin, v té jarní čekají školáky a studenty zásadní zkoušky. V lednu začínají zápisy do základních...

30. prosince 2025

Silvestr v duchu slaného těsta: Recepty na větrníky a šneky, které zahřejí i zasytí

Ve spolupráci
Cibuloví šneci s receptem od Dr.Oetker

Nic nevytvoří takovou atmosféru pohody a štěstí jako vůně čerstvě upečeného slaného pečiva. Když se venku ochladí a uvnitř se chystá bujará oslava konce roku, potřebujeme pohoštění, které nejen...

30. prosince 2025

Firmy bez kontroly. Vláda nám podrazila nohy a zadělala na problémy, říká auditor

První viceprezident komory auditorů Milan Bláha.

Auditoři jsou po celé Evropě v hledáčku soukromého kapitálu, který je skupuje a slučuje. Soukromý kapitál investuje do stovek různých společností. „Najednou auditor zjistí, že audituje sám sebe,“...

30. prosince 2025

Příští rok bude plný investičních příležitostí. Na čem se dá zbohatnout

Premium
Po pondělním zahajovacím zvonění na Wall Street v New Yorku index Dow Jones...

Investoři prožili rok plný zvratů. Už v lednu oslabilo technologické akcie uvedení levného čínského modelu umělé inteligence. Burzovním spekulantům totiž do hlav zasadil pochybnosti o dominanci...

30. prosince 2025

Nový šéf ODS, soumrak SPOLU. A návrat Pekarové? Co čekat od politiky v roce 2026

Premium
Kongres jako rozjezd. Hned v lednu volí nejsilnější opoziční strana ODS...

V končícím roce jste určitě mockrát slyšeli, že je z politického hlediska naprosto klíčový. Vsaďte se, že v tom, který začne ve čtvrtek, to budete slýchat také. Každý rok – zvlášť v politice – totiž...

30. prosince 2025

Írán může obnovovat jaderný program jinde, než jsme udeřili, připustil Trump

Možná mírová dohoda mezi Ruskem a Ukrajinou se podle amerického prezidenta...

Írán možná obnovuje svůj jaderný program na jiných místech, než která Spojené státy vybombardovaly v červnu během 12denní íránsko-izraelské války, uvedl v pondělí americký prezident Donald Trump po...

29. prosince 2025  22:32,  aktualizováno  23:03

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Zemřel dlouholetý komunistický politik Karel Konečný, otec europoslankyně KSČM

Bývalý náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Karel Konečný, otec nové šéfky...

Ve věku 77 let zemřel v pondělí Karel Konečný, dlouholetý člen KSČ a posléze KSČM. Podle smutečního oznámení Technických služeb města Nového Jičína podlehl krátké a těžké nemoci. Poslední rozloučení...

29. prosince 2025  22:28

Šéf OSN vyzval ke změně priorit ve prospěch lidí. Zkritizoval nepoměr výdajů

Generální tajemník OSN António Guterres se na závěr summitu rozvíjejících se...

Generální tajemník OSN António Guterres v pondělí v novoročním proslovu vyzval světové státníky, aby svou pozornost zaměřili na lidi a planetu. Současně s tím kritizoval globální nerovnováhu mezi...

29. prosince 2025  22:05

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.