Další čínská výměna. Zmizelého šéfa obrany nahradil exvelitel námořnictva

Jmenování čínskými zákonodárci přichází v době, kdy prezident Si Ťin-pching modernizuje armádu. Snaží se tak učinit z Číny dominantní světovou velmoc, což je cíl, který podle agentury Reuters znepokojuje mnoho jejích sousedů. Jen před několika dny Peking místo Tunga jmenoval nového šéfa námořnictva.

Úkolem čínského ministra obrany je být veřejnou tváří Čínské lidové osvobozenecké armády v jejím styku s médii a s ostatními armádami. Na rozdíl od jiných zemí má ministerstvo jen malé slovo v obranné politice nebo vojenském řízení, což jsou oblasti, které spadají do kompetence Ústřední vojenské komise Komunistické strany Číny, kterou vede Si.

Dvaašedesátiletý Tung ve funkci nahradil Lia, jenž se stal již druhým vysoce postaveným čínským představitelem, který letos zmizel z očí veřejnosti a následně byl oznámen jeho odchod. V červenci byl čínský ministr zahraničí Čchin Kang bez vysvětlení nahrazen svým předchůdcem ve funkci Wang Iem.

Agentura Reuters s odvoláním na své zdroje uvedla, že Li byl vyšetřován kvůli korupci související s nákupy a vývojem vybavení. Peking jeho zmizení nevysvětlil, ale v říjnu ho zbavil funkcí.

Klíčovým prvkem práce čínského ministra obrany je navázání spolupráce s armádou Spojených států s cílem snížit riziko konfliktu ohledně Tchaj-wanu a Jihočínského moře. Peking si ho nárokuje prakticky celé, včetně částí, na které zároveň vznášejí nárok Filipíny, Vietnam, Indonésie, Malajsie a Brunej. Toto moře je bohatým lovištěm ryb, zřejmě skrývá i rozsáhlé zásoby ropy a zemního plynu a vedou tam i významné námořní trasy.

Přesto se Li během svého krátkého působení ve funkci ministra nesetkal se svým americkým protějškem Lloydem Austinem. Ministerstvo vysvětlilo, že Washington by musel nejprve zrušit sankce, které na Liho uvalil v roce 2018 kvůli jeho roli při nákupu ruských letadel a vybavení. Tung by takovému omezení nečelil, protože není známo, že by byl pod sankcemi USA.

Když se minulý měsíc v San Francisku setkali prezident Joe Biden a Si, oba lídři se dohodli na obnovení rozhovorů na vysoké vojenské úrovni, které byly pozastaveny po návštěvě tehdejší předsedkyně Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiové na Tchaj-wanu v srpnu 2022.