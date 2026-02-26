Od srpna loňského roku bylo zaznamenáno nejméně 23 letů pod volacím znakem YILO4200, který patří čínskému vojenskému dronu. Tento bezpilotní letoun ale vysílal registrační čísla jiných letadel, uvádí agentura Reuters na základě analýzy údajů z webového serveru Flightradar24, který sleduje lety.
Z analýzy letů vyplynulo, že letové trasy často směřovaly na východ z čínské provincie Chaj-nan k Filipínám, do oblasti poblíž sporných Paracelských ostrovů, a dolů podél vietnamského pobřeží.
Tyto operace představují nový a propracovaný prvek v rozšiřující se přítomnosti Číny v Jihočínském moři a kolem Tchaj-wanu, píše Reuters.
Názory odborníků
Agentura se opírá o vyjádření tří regionálních diplomatů, čtyř analytiků otevřených zdrojů zpravodajských informací a tří bezpečnostních expertů obeznámených s letovými údaji. Tyto aktivity zahrnují využití elektronické války a taktiky klamání v reálném čase, uvedli.
I když je nepravděpodobné, že by tento způsob maskování mohl zcela oklamat letecké dispečery nebo vojenské radary, mohl by v případě konfliktu způsobit zmatek či zpoždění, anebo utajit sledovací aktivity. Využít by se dal také k propagandě nebo dezinformacím, uvedli analytici.
„Nic podobného jsme dosud neviděli,“ řekl Ben Lewis, zakladatel platformy PLATracker. „Je to... jakýsi pokus o klamání prováděný v reálném čase pomocí letadel, která nejsou zrovna nenápadná. Nezdá se, že by to bylo náhodné,“ dodal.
Čínské ministerstvo obrany na otázky Reuters týkající se letů a jejich účelu neodpovědělo.
Jak se dron maskoval?
Tyto lety dronu se většinou objevovaly na serveru pro sledování letů Flightradar24 jako nákladní letadlo Iljušin-62 provozované běloruskou společností Rada Airlines, ale také jako letadlo britských RAF Typhoon, severokorejské dopravní letadlo Il-62 a anonymní letadlo Gulfstream.
Od poloviny prosince absolvoval dron YILO4200 také několik letů v severozápadní Číně; naposledy 15. února, kdy se objevil jako anonymní Pilatus PC-12, malé turbovrtulové dopravní letadlo.
Registrační čísla letadel pocházejí z kódovaného 24bitového identifikačního čísla letadla (označovaného jako ICAO24 kód, Mode S kód nebo hex kód), která spravuje Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO). Čísla vysílaná prostřednictvím transpondérů pomáhají zjistit polohu, směr a rychlost letadla.
Adresy jsou sice pro každé letadlo jedinečné, ale jsou veřejně známé a dva piloti a dva analytici tvrdí, že je možné překódovat transpondér tak, aby měl jiné registrační číslo, napsala agentura Reuters.
V srpnu 2024 se soukromá běloruská nákladní letecká společnost Rada Airlines dostala na sankční seznam USA za přepravu nákladů do Afriky a z Afriky. Mezi tímto „nákladem“ byli i příslušníci ruské žoldnéřské Wagnerovy skupiny a letouny Rada Airlines se zapojovaly i do pašování exotických volně žijících zvířat, uvedl Reuters.
Čínský dron využíval registrační číslo jednoho z běloruských letadel Il-62 této společnosti; běloruský letoun byl po celou dobu aktivní s jiným volacím znakem a podle údajů serveru Flightradar24 byl jednou ve vzduchu ve stejnou dobu jako čínský dron. Společnost Rada Airlines na žádost o komentář nereagovala.
Zmíněný dron startoval z mezinárodního letiště na Chaj-nanu a často zůstával ve vzduchu celé hodiny, kdy při letu opisoval trasu ve tvaru hvězdy nebo přesýpacích hodin nad stejnými oblastmi.
Letové vzorce odpovídaly těm, které jsou typické pro velké vojenské drony provádějící sledovací operace, a pokrývaly citlivé části Jihočínského moře, včetně oblastí, kde se často vyskytují ponorky, uvedli čtyři analytici zpravodajských služeb obeznámení s těmito údaji.
Čínská armáda obecně létá se svými drony v utajení, kdy nevysílá ani volací znaky, ani registrační čísla.
Dva ze 23 letů, které agentura Reuters prověřila, se jevily jako zvlášť neobvyklé: Při jednom z nich, který se odehrál mezi 5. a 6. srpnem loňského roku, dron nejprve vysílal kód patřící letadlu RAF Typhoon, poté během asi 20 minut přepnul signál na tři další letadla a nakonec přistál jako letadlo běloruské společnosti Rada Airlines.
Ve druhém případě, který se odehrál 18. listopadu, se dron při letu vydával se za běloruské letadlo, zatímco skutečné letadlo Rada Airlines Il-62 vzlétlo z Běloruska a zamířilo do Teheránu.
Ředitel komunikace Flightradar24 Ian Petchenik uvedl, že sledovací systém zaznamenal lety z Chaj-nanu a podobnou aktivitu dosud nezachytil, kromě zjevně náhodných chyb v kódování, neexistujících adres nebo poškozených dat.
„Na základě letových vzorců a způsobu použití těchto 24bitových identifikačních čísel letadla se nezdá, že by se jednalo o chybu v programování transpondérů,“ dodal Petchenik.