Čína maskuje lety dronů. Mění taktiku vůči Tchaj-wanu, varují analytici

Autor: ,
  22:50
Velký čínský vojenský dron v posledních měsících létal nad Jihočínským mořem a vysílal falešné signály, díky nimž vypadal jako jiný letoun, včetně běloruského nákladního letadla a britské stíhačky Typhoon. Vojenští atašé a analytici, kteří tyto čínské akce zkoumají, míní, že jde o zásadní změnu v taktice Číny ve sporné oblasti. Navíc by tak Peking mohl testovat klamavé techniky pro případ invaze na Tchaj-wan, napsala agentura Reuters.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Od srpna loňského roku bylo zaznamenáno nejméně 23 letů pod volacím znakem YILO4200, který patří čínskému vojenskému dronu. Tento bezpilotní letoun ale vysílal registrační čísla jiných letadel, uvádí agentura Reuters na základě analýzy údajů z webového serveru Flightradar24, který sleduje lety.

Z analýzy letů vyplynulo, že letové trasy často směřovaly na východ z čínské provincie Chaj-nan k Filipínám, do oblasti poblíž sporných Paracelských ostrovů, a dolů podél vietnamského pobřeží.

Rakety na ostrově u Tchaj-wanu rozmístíme do pěti let, oznámilo Japonsko

Tyto operace představují nový a propracovaný prvek v rozšiřující se přítomnosti Číny v Jihočínském moři a kolem Tchaj-wanu, píše Reuters.

Názory odborníků

Agentura se opírá o vyjádření tří regionálních diplomatů, čtyř analytiků otevřených zdrojů zpravodajských informací a tří bezpečnostních expertů obeznámených s letovými údaji. Tyto aktivity zahrnují využití elektronické války a taktiky klamání v reálném čase, uvedli.

I když je nepravděpodobné, že by tento způsob maskování mohl zcela oklamat letecké dispečery nebo vojenské radary, mohl by v případě konfliktu způsobit zmatek či zpoždění, anebo utajit sledovací aktivity. Využít by se dal také k propagandě nebo dezinformacím, uvedli analytici.

Merz přijel poprvé do Číny. Se Siem řešil prohloubení vztahů i válku na Ukrajině

„Nic podobného jsme dosud neviděli,“ řekl Ben Lewis, zakladatel platformy PLATracker. „Je to... jakýsi pokus o klamání prováděný v reálném čase pomocí letadel, která nejsou zrovna nenápadná. Nezdá se, že by to bylo náhodné,“ dodal.

Čínské ministerstvo obrany na otázky Reuters týkající se letů a jejich účelu neodpovědělo.

Jak se dron maskoval?

Tyto lety dronu se většinou objevovaly na serveru pro sledování letů Flightradar24 jako nákladní letadlo Iljušin-62 provozované běloruskou společností Rada Airlines, ale také jako letadlo britských RAF Typhoon, severokorejské dopravní letadlo Il-62 a anonymní letadlo Gulfstream.

Od poloviny prosince absolvoval dron YILO4200 také několik letů v severozápadní Číně; naposledy 15. února, kdy se objevil jako anonymní Pilatus PC-12, malé turbovrtulové dopravní letadlo.

Registrační čísla letadel pocházejí z kódovaného 24bitového identifikačního čísla letadla (označovaného jako ICAO24 kód, Mode S kód nebo hex kód), která spravuje Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO). Čísla vysílaná prostřednictvím transpondérů pomáhají zjistit polohu, směr a rychlost letadla.

Zrušená americká cla jsou výhrou pro Peking. Trump zamíří do Číny oslabený

Adresy jsou sice pro každé letadlo jedinečné, ale jsou veřejně známé a dva piloti a dva analytici tvrdí, že je možné překódovat transpondér tak, aby měl jiné registrační číslo, napsala agentura Reuters.

V srpnu 2024 se soukromá běloruská nákladní letecká společnost Rada Airlines dostala na sankční seznam USA za přepravu nákladů do Afriky a z Afriky. Mezi tímto „nákladem“ byli i příslušníci ruské žoldnéřské Wagnerovy skupiny a letouny Rada Airlines se zapojovaly i do pašování exotických volně žijících zvířat, uvedl Reuters.

Čínský dron využíval registrační číslo jednoho z běloruských letadel Il-62 této společnosti; běloruský letoun byl po celou dobu aktivní s jiným volacím znakem a podle údajů serveru Flightradar24 byl jednou ve vzduchu ve stejnou dobu jako čínský dron. Společnost Rada Airlines na žádost o komentář nereagovala.

Temné továrny i pečující humanoidi. Ve vymírající Číně nahradí lidi roboti

Zmíněný dron startoval z mezinárodního letiště na Chaj-nanu a často zůstával ve vzduchu celé hodiny, kdy při letu opisoval trasu ve tvaru hvězdy nebo přesýpacích hodin nad stejnými oblastmi.

Letové vzorce odpovídaly těm, které jsou typické pro velké vojenské drony provádějící sledovací operace, a pokrývaly citlivé části Jihočínského moře, včetně oblastí, kde se často vyskytují ponorky, uvedli čtyři analytici zpravodajských služeb obeznámení s těmito údaji.

Čínská armáda obecně létá se svými drony v utajení, kdy nevysílá ani volací znaky, ani registrační čísla.

Dva ze 23 letů, které agentura Reuters prověřila, se jevily jako zvlášť neobvyklé: Při jednom z nich, který se odehrál mezi 5. a 6. srpnem loňského roku, dron nejprve vysílal kód patřící letadlu RAF Typhoon, poté během asi 20 minut přepnul signál na tři další letadla a nakonec přistál jako letadlo běloruské společnosti Rada Airlines.

Čína se stala největším obchodním partnerem Německa. Merz vyrazí do Pekingu

Ve druhém případě, který se odehrál 18. listopadu, se dron při letu vydával se za běloruské letadlo, zatímco skutečné letadlo Rada Airlines Il-62 vzlétlo z Běloruska a zamířilo do Teheránu.

Ředitel komunikace Flightradar24 Ian Petchenik uvedl, že sledovací systém zaznamenal lety z Chaj-nanu a podobnou aktivitu dosud nezachytil, kromě zjevně náhodných chyb v kódování, neexistujících adres nebo poškozených dat.

„Na základě letových vzorců a způsobu použití těchto 24bitových identifikačních čísel letadla se nezdá, že by se jednalo o chybu v programování transpondérů,“ dodal Petchenik.

Vstoupit do diskuse

Tajná návštěva z Moskvy vnutila Husákovi jaderné rakety, říká historik

Nejčtenější

Evropa zažije utrpení, jaké si teď neumí představit, varuje německý generál

Německý generál Wolf-Jürgen Stahl (1. července 2024)

Ruský prezident Vladimir Putin způsobí Evropě utrpení, jaké si ani nedokážeme představit, varoval německý generál Wolf-Jürgen Stahl. V neobvykle přímé analýze nebezpečí, kterým Evropa čelí, také...

Uškrtili je při sexu a pohřbili u ranče, tvrdí spisy. V USA hledají Epsteinovy oběti

Ranč Zorro Jeffreyho Epsteina v Novém Mexiku.

Americký stát Nové Mexiko vyšetřuje obvinění, že sexuální predátor Jeffrey Epstein nechal pohřbít těla dvou dívek ze zahraničí nedaleko svého odlehlého ranče Zorro v tomto státě na jihu země. Dívky...

Zelenskyj poprvé ukázal svůj bunkr. Sem mu volal Biden a nabízel odvoz ze země

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ukázal poprvé svůj bunkr pod...

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ve videu, které natočil k dnešnímu čtvrtému výročí rozpoutání války Ruska proti Ukrajině, poprvé ukázal svůj bunkr pod prezidentskou kanceláří v centru...

Britská policie zadržela bývalého prince Andrewa v souvislosti s kauzou Epstein

Britská policie zadržela bývalého prince Andrewa. (19. února 2026)

Britská policie zadržela na několik hodin králova bratra Andrewa Mountbattena-Windsora pro podezření ze zneužití pravomocí ve veřejné funkci. Případ bratra Karla III. souvisí s kauzou zesnulého...

Soud za deset minut rozvedl manželství expremiéra Nečase. Pár se odcizil

Jana a Petr Nečasovi před jednáním Vrchního soudu v Praze (14. září 2017)

Soud v úterý rozvedl manželství bývalého premiéra Petra Nečase (ODS) a Jany Nečasové, dříve Nagyové, někdejší ředitelky jeho sekretariátu na úřadu vlády. Na ukončení manželství se dohodli. Kvůli...

Čína maskuje lety dronů. Mění taktiku vůči Tchaj-wanu, varují analytici

Kolumbie představila svůj první protidronový prapor. (11. října 2025)

Velký čínský vojenský dron v posledních měsících létal nad Jihočínským mořem a vysílal falešné signály, díky nimž vypadal jako jiný letoun, včetně běloruského nákladního letadla a britské stíhačky...

26. února 2026  22:50

Krádež na Floridě a protivládní emigranti. Jak to bylo s rozstříleným člunem u Kuby

Americký ministr zahraničí Marco Rubio (16. února 2026)

Motorový člun, který ve středu vplul do kubánských vod, byl ukraden na Floridě a na jeho palubě byli občané Spojených států, sdělili američtí představitelé zpravodajskému webu Axios. Kubánské...

26. února 2026  22:34

Afghánistán udeřil proti pákistánské armádě. Zabili jsme 40 vojáků, tvrdí Tálibán

Obyvatelé se shromažďují na místě po pákistánských leteckých úderech v okrese...

Afghánistán ve čtvrtek v odvetě za nedávné pákistánské nálety zahájil údery na pozice pákistánské armády podél společných hranic. Uvedl to mluvčí vlády hnutí Tálibán. Afghánistán tvrdí, že jeho...

26. února 2026  22:14

Okamura dostal po devíti letech pozvání do Otázek Václava Moravce

Tomio Okamura komentoval situaci kolem Petra Macinky a Petra Pavla. (28. ledna...

Předseda Poslanecké sněmovny a šéf hnutí SPD Tomio Okamura obdržel po devíti letech pozvání do pořadu Otázky Václava Moravce. Ve čtvrtek o tom informoval server Mediář s odkazem na „důvěryhodný zdroj...

26. února 2026  21:29

Česko se stává dalším padouchem v NATO, píšou v Bruselu

Ilustrační snímek

Česko je na dobré cestě vynakládat na obranu méně než dvě procenta svého HDP, což ho staví do otevřeného střetu s americkým prezidentem Donaldem Trumpem a jeho dalšími spojenci v NATO. Napsal o tom v...

26. února 2026  21:18

Plné náměstí ve Vrchlabí vítalo doma medailistky z italské olympiády

Tisíce lidí přišly na náměstí ve Vrchlabí přivítat osmičku olympioniků z...

Tisíce lidí přivítaly ve čtvrtek odpoledne na náměstí T. G. Masaryka ve Vrchlabí osm olympioniků z Krkonoš, kteří bojovali o cenné kovy na zimní olympiádě v italském Miláně a Cortině d’Ampezzo....

26. února 2026  20:44

„Skvělému zdraví“ Donalda Trumpa nevěří už nadpoloviční většina Američanů

Americký prezident Donald Trump. (27. ledna 2026)

Modřiny na rukou, chaotické projevy. Američané zpochybňují duševní a fyzické zdraví svého prezidenta Donalda Trumpa. Podle průzkumů roste počet voličů, kteří mají obavy z jeho vysokého věku. Hlava...

26. února 2026  20:42

Německá armáda získala povolení sestřelovat drony. Doposud nesměla zasáhnout

Důstojníci bundeswehru přicházejí na německé ministerstvo obrany na schůzku s...

Německý parlament ve čtvrtek schválil novelu zákona o letecké bezpečnosti, která uděluje armádě pravomoci zapojit se do obrany proti dronům. Informovala o tom agentura DPA s tím, že úprava zákona pro...

26. února 2026  20:22

Letadlová loď Gerald Ford se přesouvá do bojové pozice, F-22 se rozmisťují v Izraeli

Americká letadlová loď USS Gerald Ford odplouvá z přístavu na Krétě na Blízký...

Největší americká letadlová loď USS Gerald Ford ve čtvrtek odplula z Kréty a zamířila k východnímu okraji Středozemního moře. V rámci tlaku na Írán se přemísťuje do bojové pozice. USA rovněž poslaly...

26. února 2026  19:15,  aktualizováno  20:10

Poslední šance předejít válce. Jednání Íránu a USA přinesla pokrok, tvrdí Omán

Ománský ministr zahraničních věcí Sajjid Badr bin Hamad Ál Búsajdí se setkal se...

Čtvrteční nepřímá jednání Íránu a USA o jaderném programu Teheránu v Ženevě přinesla pokrok a budou brzy pokračovat. Uvedl to Omán, který schůzku zprostředkoval. Rovněž sdělil, že se v příštím týdnu...

26. února 2026  16:22,  aktualizováno  20:07

Ať o Epsteinovi pod přísahou vypovídá Trump! peskovala Clintonová kongresmany

Bývalá ministryně zahraničí USA Hillary Clintonová hovoří na fóru v New Yorku....

Bývalá americká ministryně zahraničí Hillary Clintonová výboru americké Sněmovny reprezentantů pro dohled sdělila, že nemá žádné informace o trestné činnosti sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina....

26. února 2026  20:01

Tanky, miny, dronové bombardéry. Narkokartely si budují vlastní armády

Premium
ilustrační snímek

Více než sedmdesát mrtvých si zatím vyžádaly boje po smrti mexického drogového bosse zvaného El Mencho. Jeho kartel patří mezi nejbohatší a nejlépe vyzbrojené, své soukromé armády si však vybudovaly...

26. února 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.