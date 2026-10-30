Nejdřív je potřeba stručně popsat příběh, který je současně komický i mrazivý tím, jak se v něm zmixovalo globalizované 21. století a styl 50.let.
Mbappé se během pár hodin stal čínským vyvrhelem poté, co tamní fotbalové weby převzaly výsek z jednoho podcastu. Oznámily, že „pronesl nevhodné poznámky o Číně“, jež „pravděpodobně urazí Čínu a její obyvatele, takže je nelze přeložit“.
Šokující na tom není prohřešek, ale jeho banalita.
Termín „omyl“ sice z oficiálních hodnocení Maovy éry nezmizel, ale šíří se nový výraz „namáhavé zkoumání“.