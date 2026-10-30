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Proč je Čína tak háklivá na Maa? Mbappé dostal lekci za miliony, která míří všem

Milan Vodička
  9:00

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Oslavovaný diktátor Mao Ce-tung. Ve výřezu nápoj značky Eastroc s portrétem Mbappého na obalu, vystavený v regálu supermarketu ve městě Su-čchien v čínské provincii Ťiang-su. | foto: koláž iDNES David Votruba

O předsedu Maa, rudé slunce našich srdcí, jak se v Číně zpívalo, si ještě dneska může spálit prsty i moderní bůh, v tomto případě fotbalový. Přímo Kylian Mbappé. Nevinná poznámka ho bude stát miliony, jeho Real Madrid a španělskou fotbalovou ligu možná i víc. Za to fotbalová superstar získala životní zážitek zavržení, vymazání, nenávisti a osobního ponížení.

Nejdřív je potřeba stručně popsat příběh, který je současně komický i mrazivý tím, jak se v něm zmixovalo globalizované 21. století a styl 50.let.

Mbappé se během pár hodin stal čínským vyvrhelem poté, co tamní fotbalové weby převzaly výsek z jednoho podcastu. Oznámily, že „pronesl nevhodné poznámky o Číně“, jež „pravděpodobně urazí Čínu a její obyvatele, takže je nelze přeložit“.

Šokující na tom není prohřešek, ale jeho banalita.

Termín „omyl“ sice z oficiálních hodnocení Maovy éry nezmizel, ale šíří se nový výraz „namáhavé zkoumání“.

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