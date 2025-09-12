Čínská letadlová loď proplula Tchajwanským průlivem. Jen rutina, tvrdí Peking

  10:01
Nejmodernější čínská letadlová loď Fu-ťien nedávno proplula Tchajwanským průlivem do Jihočínského moře, oznámilo čínské námořnictvo. Jde o velmi citlivou námořní trasu. Čína tvrdí, že plavba není namířena proti žádnému konkrétnímu cíli.

Čínské námořnictvo v prohlášení uvedlo, že plavba se uskutečnila za účelem vědeckých výzkumných testů a výcvikových misí a nebyla namířena proti žádnému cíli. Třetí čínská letadlová loď byla veřejnosti poprvé představena v roce 2022, námořní zkoušky zahájila teprve loni a dosud nebyla oficiálně uvedena do provozu.

Japonské ministerstvo obrany zveřejnilo foto nejmodernější čínské letadlové lodi Fu-ťien ve Východočínském moři. (11. září 2025)
Nejmodernější čínská letadlová loď Fu-ťien (7. května 2024)
Čína v loděnicích v Šanghaji spustila na vodu svou třetí letadlovou loď. (17. června 2022)
Čína v loděnicích v Šanghaji spustila na vodu svou třetí letadlovou loď. (17. června 2022)
„Toto meziregionální zkušební a výcvikové cvičení pro Fu-ťien je běžným opatřením v procesu výstavby letadlové lodi a není zaměřeno proti žádnému konkrétnímu cíli,“ uvedlo námořnictvo.

Letadlová loď, pojmenovaná podle čínské provincie, která leží naproti ostrovu, vyplula v době, kdy Spojené státy a Japonsko pořádají na nedalekém japonském ostrově Okinawa čtrnáctidenní společné cvičení s raketovým systémem Typhon a dalšími moderními protilodními zbraněmi, připomíná Reuters. Tato cvičení mají trvat do 25. září.

ANALÝZA: Čínská armáda rychle sílí. Bude si chtít vyzkoušet boj?

Japonské ministerstvo obrany ve čtvrtek večer oznámilo, že Fu-ťien v doprovodu dvou torpédoborců vplula do Východočínského moře a pokračuje jihozápadním směrem k Tchaj-wanu. Tchajwanské ministerstvo obrany uvedlo, že situaci sleduje a přijalo příslušná opatření.

Vysoce postavený tchajwanský bezpečnostní zdroj řekl, že Fu-ťien pravděpodobně míří do Jihočínského moře v rámci příprav na slavnostní uvedení do provozu.

Peking v posledních pěti letech posiluje svou vojenskou přítomnost v okolí Tchaj-wanu, který považuje za součást pevninské Číny. Stejně tak Čína považuje 180 kilometrů dlouhou úžinu za svou, naopak podle Spojených států a řady dalších zemí spadá toto území do mezinárodních vod, které jsou otevřeny všem plavidlům.

Spory o roli Českého rozhlasu. Je ohrožena rovnováha, varují komerční rádia

Asociace provozovatelů soukromého vysílání (APSV), která sdružuje nejvýznamnější komerční rádia v Česku, varuje před schválením Memoranda Českého rozhlasu bez účasti soukromých médií. Tento nový...

12. září 2025  9:59

Vyrobil si lano a kotvu. Plán na útěk z plzeňské věznice překazili dozorci

Na útěk z plzeňské věznice se připravoval jeden z odsouzených. Z přikrývek a povlečení si smotal lano a z kovových dílů postele si vyrobil provizorní kotvu. Plán ale nestačil uskutečnit, zhatili mu...

12. září 2025  9:33

Jindřichohradecké úzkokolejky zřejmě získá druhý zájemce, první nezaplatil včas

Jindřichohradecké úzkokolejky zřejmě koupí společnost Fexlin za cenu 78,8 milionu korun. Rozhodli o tom ve čtvrtek věřitelé. Společnost Gepard Express, která v červnu uspěla v tendru na koupi...

12. září 2025  9:33

