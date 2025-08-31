Měli jsme tady v pátek největší svátek zamilovaných, jeden z mnoha, a tak jsem si vzpomněla na spolužáka Itala, který chodil tři roky s Číňankou z provincie Fujian na jihu. Měli se velice rádi, ale...
Jezdívali za její rodinou a slečna navštívila jeho rodinu v Evropě, všechno vypadalo krásně, dokud se nezačalo mluvit o svatbě. Její rodiče vyjmenovali své finanční požadavky, kterým se muž měl podřídit. Slečna nejdříve nátlaku rodičů odolávala, ale po určité době podlehla a pověděla svému příteli, že tak to prostě je, a pokud si chce vzít Číňanku, bude jim muset to auto, dům, výživné, věno a další dodat.
Rozhodně to vyvíjí velký tlak zejména na muže, protože nejenže musí překonat své dárky z loňského roku, ale také všechny partnery kamarádek své milované.