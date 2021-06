Netopýří video badatele z Wu-chanu vyvolalo otázky. Sám měl strach z nákazy

„V posledních deseti letech jsme navštívili každý kout provincie Chu-pej. Prozkoumali jsme desítky neprozkoumaných jeskyní a studovali více než 300 přenašečů viru,“ říká v propagačním videu zveřejněném v prosinci čínskou televizí Tchien Ťün-chua, zástupce hlavního technika odboru dezinfekce a hubení škůdců ve wuchanském CDC.

Záběry ukazují, jak v temné jeskyni odebírá vzorky od netopýrů. „Pokud máme holou kůži, velmi snadno může přijít do kontaktu s výkaly netopýrů a kontaminovanými látkami, což znamená, že je to docela riskantní, “ říká.

Přiznává, že má strach z infekce. „Protože když najdete viry, jste jim také nejsnadněji vystaveni,“ dodává v produkčně velmi kvalitně udělaném videu, zatímco bez kompletního ochranného oděvu holýma rukama manipuluje se zkumavkami se vzorky.

Podle listu The Washington Post je kolem videa spousta nejasností. Není jasné, kde se expedice odehrává, ani zda tam něco výzkumníci našli. Wuchanské CDC podle zprávy Světové zdravotnické organizace (WHO) odmítlo, že by skladovalo či jinak laboratorně manipulovalo s viry z netopýrů. List podotýká, že to je v rozporu s tím, co říká sám Tchien: „Doufám, že tyto vzorky virů budou uchovány pouze pro vědecké účely.“

Wuchanskému CDC je věnována menší pozornost než jiné laboratoři ve městě, kde se poprvé objevila nákaza koronavirem, Wuchanskému institutu virologie, který čelí podezřením, že právě odtud unikl koronavirus, případně podle některých konspiračních teorií zde dokonce vznikl.

Institut je poměrně blízko tržnici Chua-nan, kde se podle oficiálního čínského výkladu poprvé objevila nákaza koronavirem. Laboratoř wuchanského CDC je nicméně ještě blíž, k trhu se přesunula 2. prosince 2019. Tým Světové zdravotnické organizace vyslaný do Číny zkoumat původ pandemie poukazuje, že „takové pohyby mohou narušit provoz jakékoli laboratoře“. Dodává, že laboratoř žádné mimořádnosti nehlásila.

CDC operuje na bezpečností úrovni 2, což je o dva stupně nižší úroveň, než na jaké funguje virologický institut. Tchien sám v minulosti přiznal státním médiím, že zapomněl osobní ochranné prostředky a byl potřísněn močí netopýra, kvůli čemuž musel být dva týdny doma v karanténě. Několikrát se mu též na kůži dostala netopýří krev.



Tchien a jeho tým v únoru 2020 zveřejnili článek v prestižním vědeckém časopisu Nature, v němž na základě výzkumu pacienta nakaženého koronavirem uváděli netopýry jako průvodce viru. Od té doby se ale k celé situaci nevyjadřoval a odmítá poskytovat rozhovory médiím.

I jeho známější kolegyně z virologického institutu, viroložka Š’ Čeng-li, přezdívaná „netopýří žena“, přiznala poměrně ledabylý přístup výzkumníků ke sběru vzorků. „Ve většině případů nosíme jednodušší ochranu, a to stačí,“ uvedla na přednášce v roce 2018 s tím, že většina nemocí od netopýrů nemůže infikovat lidi přímo, pouze přes zprostředkovatele.

Institut je nyní pod velkým tlakem, aby zveřejnil záznamy o svých třech pracovnících, kteří podle amerických tajných služeb onemocněli v listopadu 2019. Institut k tomu vyzval i přední americký epidemiolog Anthony Fauci.

Ten požaduje i informace o zdravotním stavu šesti horníků, kteří onemocněli po návštěvě dolu obývaného netopýry. Výzkumníci z institutu zde byli, aby odebrali vzorky. K vyšetřování původu pandemie vyzvala i řada vědců.

Čína opakovaně odmítá teorie o původu viru v laboratoři. Obviňuje Spojené státy, že se pokouší tuto verzi prosadit. Sama naznačuje, že virus mohl vzniknout zcela mimo Čínu.

Rok od uzávěry se město začalo vracet k normánímu životu: