Jako kdybych opouštěla očistec. Otevření Wu-chanu provázejí radost i obavy

Podle agentury Reuters jedenáctimilionové město od středeční půlnoci tamního času letecky opustilo přes 10 000 lidí. Dalších dalších 55 000 lidí mělo z Wu-chanu odjet ve čtvrtek.

Na silnicích z Wu-chanu se po otevření začaly tvořit dopravní zácpy. Mnozí obyvatelé tento jinak nenáviděný obraz přivítali s radostí. „Jsem dojatý touto tak důvěrnou známou scénou dopravních zácp. Nutí mě to plakat,“ napsal jeden uživatel na populární čínské sociální síti Weibo.



Při bližším pohledu se však ukazuje, že návrat k normálu se zcela nekoná. Žena jménem Li řekla stanici Deutsche Welle, že na silnici se nachází asi tak polovina aut oproti období před vypuknutím nákazy.

Podobně letiště odbavují asi jen polovinu všech letů, než tomu bylo před vypuknutím nákazy. V letadlech nesmí být zaplněno více než 75 procent sedadel. Pasažéři, kteří cestují vlakem, musí sedět ob křeslo od sebe.

Jednou z těch, kteří odletěl zpět, je turistka Paj Süe z města Šen-jang, která do města zajela na dovolenou a zůstala tam uvězněná. „Posledních několik dní jsem hodně brečela. Nemůžu říct, zda to byly slzy radosti. Konečně jedu domů. Je to, jako kdybych unikla z očistce,“ řekla serveru NPR.

Někteří měli rozporuplné pocity. „Lidé mimo Wu-chan jsou nadšení z konce karantény, ale ti z nás, kteří zde žijí, jsou otupělí z celé situace,“ tvrdí Jüan, který zůstává doma, protože škola, kde učí, je stále zavřená. Podle něj si mnozí, kteří musejí zůstat doma, už zvykli na život v karanténě.



Kromě škol zůstávají zavřená i kina, tělocvičny či noční podniky. I kdyby však byly otevřené, je otázka, zda by je začali místní navštěvovat. „Mám dlouhý seznam věcí, které chci dělat, ale po delším rozjímání jsem se rozhodla tyto touhy odložit stranou,“ vysvětluje Li. „V tomto bodě je lepší zbytečně neriskovat.“

Ne zcela uvolněný Wu-chan

Ačkoliv lidé už mohou chodit po ulicích a cestovat metrem, Wu-chan stále poněkud připomíná město duchů. Jen málokdo spolu v metru komunikuje a mnozí si stále drží odstup a mají na sobě roušky, aby se nenakazili.

V městě stále platí jistá karanténní omezení. Úřady lidem měří teplotu. Pokud chtějí opustit město či jet metrem, musí se prokázat zeleným QR kódem na telefonu, který prokazuje, že dotyčný nepatří mezi nakažené (červený kód) ani, že by s někým nakaženým byl ve styku (oranžový kód). Pokud kód zasvítí červeně či oranžově, je jim přístup odepřen.

Kód získají po vyplnění zdravotního online dotazníku v sledovacím programu spravovaném místní zdravotnickou správou. Tento program je nainstalován do dvou nejpoužívanějších čínských aplikací, Weibo a platební služby Alipay, které má takřka každý uživatel chytrého telefonu v Číně.

Hrozba druhé vlny

Otevření Wu-chanu přišlo v době, kdy Čína po několik dní evidovala takřka nulový domácí nárůst. V úterý čínské úřady uvedly, že nikdo na covid-19 nezemřel, a to poprvé od ledna. O pravdivosti čínských čísel však vládnou silné pochybnosti, posílené rozhodnutím úřadů nově evidovat i asymptomatické případy.

Vrchní čínští představitelé, jako samotný čínský prezident Si Ťin-pching, varují, že může přijít druhá vlna. Kvůli novým případům nákazy, které přivlekli nakažení cestující z Ruska, město Suej-fen-che v provincii Chej-lung-ťiang vyhlásilo karanténní omezení, ačkoliv mírnější než ve Wu-chanu.

Nedůvěra

Navzdory tomu, že čínská média vykreslují obyvatele Wu-chanu a nejpostiženější provincie Chu-pej jako hrdiny, v ostatním provinciích stále vůči nim může panovat nedůvěra, kvůli které např. navrátilce nechtějí přijmout na pracovní pozice či jim pronajmout byt, uvádí agentura Reuters.

Na vlastní kůži to zažila Jie Ťing při návštěvě továrny v provincii Fu-ťien, kde pracuje její přítelkyně. Strážce ji zastavil. Když se dozvěděl, že je z Chu-peje, ihned od ní odstoupil s tím, že ji dovnitř nevpustí. Manažerka továrny na výrobu bot mu marně vysvětlovala, že její testy na koronavirus jsou negativní. „Nevěřím výsledkům vašich testů,“ řekl jí.