Překvapení. Vědci v jihozápadní Číně našli dalších 24 netopýřích koronavirů

Čínští a australští vědci zkoumali a zdokumentovali mezi květnem 2019 a listopadem 2020 v okruhu necelých čtyř kilometrů v provincii Jün-nan 400 vzorků netopýrů.

Tým identifikoval 24 netopýřích koronavirů, z nichž čtyři vykazovaly blízkou podobnost s kmenem koronaviru, který způsobil současnou pandemii, píše server The South China Morning Post.

Nejvíce odpovídající virus, RpYN06, se s SARS-CoV-2 (který se poprvé objevil v čínském Wu-chanu) shodoval v 94,5 procentech. Jedná se o jen o něco menší shodu, než jakou měl v provincii už dříve nalezený netopýří virus RaTG13 s 96 procentní podobností.

V některých genech se RpYN06 jeví jako bližší příbuzný, uvádí šéf týmu Š’ Wej-fang z První zdravotnické univerzity v Šan-tungu, který publikoval výsledky týmu ve studii zveřejněné na portálu bioRxiv.org. Studie zatím neprošla recenzním řízením.

Výzkumníci se domnívají, že předek SARS-CoV-2 se vyvinul z linií RpYN06 a TG13 před několika desítkami let a smíchal se dalšími virovými druhy. Netuší ale, kdy přesně k tomu došlo a na jakém hostitelském zvířeti.

Vědci podotýkají, že netopýři mohou přechovávat několik virů najednou a předávat si je, což může „posílit potíže při řešení původu SARS-CoV-2 a dalších patogenních koronavirů“.

Badatelé přiznávají, že je překvapilo množství koronavirů nalezených na takto malém úseku. „Genomická rozmanitost těchto virů byla pravděpodobně podceněna,“ uvedli.

Tři další viry měly podobnou skladbu jako kmen způsobující nemoc SARS, která způsobila epidemii v roce 2003. Ostatních sedmnáct koronavirů pak byly příbuznými těch kmenů, které způsobují onemocnění plodu u prasat.

Rozšířenost koronavirů v Asii

Jiné výzkumné týmy nalezly blízké příbuzné SARS-CoV-2 i mimo Čínu, například v Thajsku či Kambodži. Podle badatelů zjištění naznačují, že je koronavirus geograficky rozšířenější, než se myslelo, a je potřeba věnovat větší pozornost jihovýchodní Asii.

„Abychom našli původ pandemie, jedná se o nejnadějnější oblasti. Ale mnoho vědců to neřekne nahlas, protože to může znít politicky nekorektně,“ řekl pod podmínkou anonymity listu The South China Morning Post jeden z vědců s poukazem na nárůst útoků na Asiaty v některých zemích. „Žádná země v jihovýchodní Asii nechce být spojována s původem viru.“

Otázka je zvláště citlivá pro Čínu, kde se virus poprvé objevil. Světová zdravotnická organizace (WHO) vyslala do čínského Wu-chanu tým expertů, aby zjistili, kde se původ viru vzal. Tento týden vyšetřovatelé zveřejní zprávu.

Šéf výzkumníků Peter Ben Embarek už na předběžné tiskové konferenci vyloučil jako vysoce nepravděpodobné, že by virus vznikl uměle v laboratoři, jak naznačovala administrativa exprezidenta USA Donalda Trumpa.

Podle kritiků ale vyšetřování WHO nebylo zcela nezávislé neboť se jej účastnili i čínští vědci a navíc vyšetřovatelé museli vycházet jen z informací, které jim poskytla čínská strana.

V Indonésii stále jedí netopýry, vědci mají obavy: