Čína má novou hrdinku. Kulturistku léčící koronavirus tradiční medicínou

„Jsem doktorka. Musím být v přední linii. Udělám to nejlepší, co mohu, abych pomohla (v boji) s epidemií, napsala Jüan na svém Instagramu, kde ji sleduje více než 360 000 lidí.

V jednom z dřívějších postů Jüan sdělila sledujícím, že pomohla 171 pacientům, aby se zotavili z viru, ale že je stále skoro 16 000 případů lidí, u kterých se předpokládá, že jsou asi nakaženi. Jüan, která působí na zdravotní klinice v provincii Šan-tung, napsala, že pacienty léčí „tradiční čínskou medicínou a další symptomatickou léčbou“, poukazuje list South China Morning Post.

Jüan původně chtěla studovat bojová umění, rodiče jí ale řekli, ať studuje raději tradiční čínskou medicínu, protože to jí zajistí lepší budoucnost. Před dvěma roky začala s kulturistikou, protože chtěla „vypadat silně“.



„Protože praktikuji tradiční čínskou medicínu, nemusím pracovat na směny,“ svěřila se serveru MailOnline s tím, že volný čas tráví většinou v posilovně, kam chodí čtyřikrát až pětkrát týdně. Její fanoušci ji přirovnávají k bojovnici Chun-Li ze série videoher Street Fighter.



Na koronavirus zatím není znám lék. Čínská vláda používá při léčbě nemocných západních léčebných metod, např. využívá léky proti HIV. Kromě toho se ale snaží i propagovat tradiční čínskou medicínu.

Pekingské zdravotnické oddělení minulý týden uvedlo, že propustilo dva pacienty, kteří byli léčeni kombinací nespecifikovaných léků a tradiční čínské medicíny. Zdravotníci z Kantonu, hlavního města jižní provincie Kuang-tung, tvrdí, že padesáti pacientům zmizela horečka poté, co využili tradiční čínskou medicínu a další léky, informoval list The New York Times.

Čínská národní zdravotnická komise uvedla minulé úterý, že specialisté na tradiční čínskou medicínu byli mezi 6 000 členy zdravotnického personálu poslaného do Wu-chanu, kde vypukla epidemie.

Experti však pochybují, že by „nevědecká“ čínská medicína skutečně mohla pomoci s léčbou koronaviru. I obhájci léčby připouští, že při nesprávné indikaci mohou převážně bylinné léky tradiční čínské medicíny napáchat více škody než užitku.