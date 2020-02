Poté, co Čínu zasáhla epidemie nového typu koronaviru, život v milionových metropolích jako by ustal. Situace je nejhorší v patnácti městech v čele s epicentrem nákazy Wu-chanem, které čínská vláda uvrhla do karantény. Ulice jsou však prázdné i jinde, třeba v čínském hlavním městě Pekingu.

Autor: Profimedia.cz