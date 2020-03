Čína bude do počtu nakažených zahrnovat i ty bez příznaků, zpřísní opatření

15:43 , aktualizováno 15:43

Čína začne od středy zveřejňovat také počty pacientů s koronavirem, kteří nejeví příznaky onemocnění. Do statistik tyto pacienty doposud nezahrnovala a poslední dobou tak hlásila poměrně nízká čísla nakažených. Lidé se ale obávají, že by se zde mohl virus znovu rozšířit, protože se do země navrátilo mnoho lidí ze zahraničí.