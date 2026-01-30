Takhle se tváříme v práci. Smutný plyšový koník pobláznil Čínu, jde na dračku

  10:34
Červený plyšový koník s trudným výrazem se stal překvapivým hitem mezi Číňany. Podle mnohých přesně vyjadřuje jejich náladu ve stresující práci. Smutná tvář přitom vznikla omylem. Zájem je ale takový, že továrna musela posílit výrobu.
Červený koník se smutným výrazem se stal v Číně nečekaným hitem. Lidem...

Červený koník se smutným výrazem se stal v Číně nečekaným hitem. Lidem připomíná jejich život ve stresující práci. (26. ledna 2026) | foto: Reuters

Smutný plyšový koník v obchodě v Šanghaji (28. ledna 2026)
Smutní plyšoví koníci v obchodě v Šanghaji (28. ledna 2026)
Smutní plyšoví koníci v obchodě v Šanghaji (28. ledna 2026)
Smutní plyšoví koníci v obchodě v Šanghaji (28. ledna 2026)
Sedmnáctého února začíná podle čínského kalendáře rok koně. Společnost Happy Sister při této příležitosti začala vyrábět novou hračku usmívajícího se červeného koníka.

Kvůli výrobní chybě se ovšem na veřejnost dostala i poněkud jiná verze hračky. Namísto úsměvu koníkovi koutky tlamy směřují dolů, což mu dodává poněkud plačtivý, smutný a rezignovaný výraz. „Pracovník omylem přišil ústa obráceně,“ řekla agentuře Reuters Čang Chuo-čching, majitelka obchodu.

Zákazníkům nabídla vrácení peněz. Ale žádný klient vadnou hračku nevrátil.

Plyšový toaletní papír, croissant anebo vařené vejce. Hračky Jellycat dobývají Čínu

Ta se naopak stala hitem sociálních sítí. A Čang zjistila, že lidé mají o hračku přezdívanou „plačící koník“ značný zájem. Ještě v říjnu společnost prodala jen 400 kusů, nyní to jsou desetitisíce. Továrna kvůli tomu otevřela deset dalších výrobních linek, uvádí portál South China Morning Post. Plyšák stojí 25 juanů (přibližně 73 korun).

„V těchto dnech si téměř každý, kdo vstoupí do obchodu, žádá plačícího koně,“ řekl Lou Čen-sien, prodejce z města I-wu.

Smutný plyšový koník v obchodě v Šanghaji (28. ledna 2026)
Smutní plyšoví koníci v obchodě v Šanghaji (28. ledna 2026)
Smutní plyšoví koníci v obchodě v Šanghaji (28. ledna 2026)
Smutní plyšoví koníci v obchodě v Šanghaji (28. ledna 2026)
Červený koník se smutným výrazem se stal v Číně nečekaným hitem. Lidem připomíná jejich život v stresující práci. (26. ledna 2026)
Výraz hračky pro mnohé Číňany reprezentuje náročnou, stresující korporátní kulturu země s dlouhou pracovní dobou. „Lidé vtipkují, že plakající koník ukazuje, jak vypadáte v práci, zatímco smějící se zobrazuje váš obličej po práci,“ uvedla Čang. „Tento plačící koník opravdu vystihuje realitu moderních pracujících lidí.“

Pořídili byste si také plyšového plačícího koníka?

Některé příspěvky na sociálních sítích naznačují, že zájem reflektuje současné potíže čínské ekonomiky. Někteří pracovníci se v poslední době začali sebeironicky označovat za „krávy a koně“, aby tak vyjádřili svou snadnou nahraditelnost a přepracovanost.

„Tento malý koník vypadá tak smutně a žalostně, přesně tak, jak se cítím v práci,“ napsal jeden online zákazník Tuan Tuan Mami.

Mladí Číňané platí za falešná pracovní místa, připadají si pak užitečnější

Podobné pocity ale zřejmě nemají jen Číňané. Objednávky na hračku přichází i z Jižní Afriky, východní Asie a Blízkého východu.

Agentura Reuters poznamenává, že koník spadá do trendu takzvaných „ošklivě roztomilých hraček“ jako je panenka Labubu, která uchvátila i Česko.

Kdo je za kuriózní design koníka zodpovědný, Čang netuší. „Protože se nám nepodařilo přesně zjistit, čí to byla chyba, dáme bonus všem.“

Takhle se tváříme v práci. Smutný plyšový koník pobláznil Čínu, jde na dračku

