Čínských komunistů bude brzy 100 milionů. Jedna strana je však stále početnější

Minulý rok se ke KS Číny přidalo 1,14 milionu lidí. Šlo o nárůst o 1,2 procenta, Předloni to bylo ještě trochu více, počet členů vzrostl o 1,32 milionu, vyplývá ze statistik zveřejněných organizačním oddělením ústředního výboru.

Složení partaje odráží stárnutí čínské populace. Nejpočetnější věkovou skupinou jsou lidé starší 61 let (27,9 milionu). Těch mladších než třicet let je 12,4 milionu. Do věkové skupiny 31–40 let patří necelých 23 milionů členů, čtyřicátníků je 18 milionů, stejně jako padesátníků. Celkem necelých 100 milionů. Na první místo to však pořád nestačí. Největší partaj světa, Indická lidová strana, má až 180 milionů členů.

Z dat také vyplývá, že se čínští komunisté stávají vzdělanějšími. Přes 55 milionů členů má vysokoškolský titul (56,2 procenta).

Učit se, učit se, učit se

Peking důsledně dbá na to, aby měl vzdělávání pod kontrolou. Na počátku tohoto roku začal slučovat stranické výbory s rektoráty v rámci sociálního hnutí nazvaného „jedna instituce, dvě značky“, uvedla stanice Rádio Svobodná Asie.

Vládnoucí složky začaly prosazovat vzdělání svých členů a řídících pracovníků v rámci reforem, které zavedl bývalý vůdce Činy Teng Siao-pching v souladu se svou vizí země otevírající se vnějšímu světu. Podíl vysokoškolsky vzdělaných ministrů a dalších vysoce postavených činitelů rostl, zvláště v oblasti technického vzdělávání. Trend dosáhl svého vrcholu v roce 1997. Sedmdesát procent ministrů a na 77 procent guvernérů čínských provincií, stejně jako sedm členů Stálého výboru politbyra ústředního výboru Komunistické strany Číny tehdy mělo technické vzdělání, uvádí portál Print.

Print podotýká, že představa čínských nejvýše postavených soudruhů jako absolventů technických univerzit přetrvává dodnes, ačkoliv už neplatí. Ze sedmi současných členů stálého výboru politbyra jich pět vystudovalo sociologii, politologii či literaturu. Jen první místopředseda vlády Ting Süe-siang má vystudované strojírenství. Prezident Si Ťin-pching má titul z chemického inženýrství, zároveň ale i doktorát z marxistické teorie a politického vzdělávání.

Nejvyšší výkonný orgán Číny, Státní rada Čínské lidové republiky, za hlavní prostředek „posílení“ komunistické strany označuje „celostranické vzdělávací kampaně“ spočívající v důkladném seznamování se s prezidentovým ideologickým učením známým jako Si Ťin-pchingovo myšlení o socialismu s čínskými rysy pro novou éru. Podle kritiků tyto ideje ukazují na sílící kult osobnosti čínského prezidenta.

Farmáři i manažeři

Pokud jde o profese, mezi straníky jsou nejvíce zastoupeni farmáři, pastevci a rybáři (26 milionů). Dělníků je 6,6 milionů. Z řad odborného technického personálu se rekrutuje 16,2 milionu členů, 11,5 milionu působí na manažerských pozicích. Ve stranických a vládních orgánech pracuje 7,6 milionu straníků. Penzistů je přes 20 milionů, studentů 2,7 milionu.

Počet žen se zvýšil o 88 300 na 30,2 milionu. Tvoří tak 30,4 procenta členstva. Etnické menšiny představují s 7,6 miliony příslušníků 7,7 procenta strany, jejich počet se zvýšil o 14 700.

Čínský prezident začal veřejně zdůrazňovat důležitost ženských otázek a volá po ochraně jejich práv. V říjnu loňského roku na setkání s Celočínskou federací žen Si prohlásil, že role žen je „nezastupitelná“, a vyzval k většímu zapojení žen do oblastí, jako je kvalitní rozvoj a revitalizace vesnic.

Portál The South China Morning Post nicméně připomíná, že na nejvyšší stranické úrovni žádná feminizace neprobíhá, spíše naopak ustupuje. Mezi čtyřiadvaceti členy politbyra není žádná žena.

Si též v reakci na dramaticky klesající porodnost vyzval ženy, aby raději zůstaly doma a rodily děti. Na feministické tendence čínských žen Peking pohlíží s nelibostí. Odsuzuje je jako protičínský nástroj Západu k rozvratu čínské společnosti a jejích tradičních hodnot.