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Dokončený je už dvanáct let, teprve předminulý týden se však otevřel veřejnosti. Nový most mezi Čínou a Severní Koreou přešel poprvé severokorejský lídr Kim Čong-un, který následně navštívil pohraniční čínské město Tan-tung. Na této straně hranice ho doprovázel vysoce postavený čínský funkcionář Wang Čchu-ning. Přehlídku perfektně sladěných mávajících dětí a vysmátého Kima zachytily kamery.
Autor: ČTK
Oficiální zprovoznění tříkilometrového hraničního přechodu má po letech průtahů výrazně zrychlit nákladní dopravu i dodávky surovin a posílit hospodářskou spolupráci obou zemí. Vedle vůdce KLDR stojí Wang Čchu-ning, člen Stálého výboru Politického byra Ústředního výboru Komunistické strany Číny.
Autor: Profimedia.cz
Vůdce KLDR přicestoval po novém mostě přes hraniční řeku Ja-lu (korejsky Amnokkang) mezi severokorejským městem Sinuidžu a Tan-tungem. Ve městě na hranicích s KLDR byla kvůli přehlídce zavedena přísná dopravní omezení.
Autor: Profimedia.cz
Oba představitelé symbolickou procházkou po mostě potvrdili oboustranný zájem o rozvoj obchodních vztahů i intenzivnější mezinárodní kontakty.
Autor: ČTK
Obě delegace na mostě přes řeku Jalu zapózovaly. Společně pak navštívily automobilku a přislíbily posílení vzájemných vztahů.
Autor: Profimedia.cz
Kim uvedl, že je jeho země „připravena spolupracovat s Čínou na rozvoji historického přátelství a rozšíření praktické spolupráce, což přinese hmatatelné výhody obyvatelům obou zemí“.
Autor: Profimedia.cz
Kim Čong-un se v poslední době přestal objevovat na veřejnosti a znovu se objevily spekulace, že 140kilový vůdce zemřel – například v pekingské nemocnici na krvácení do mozku. Severokorejský oficiální list Rodong Sinmun ale poté tento týden zveřejnil fotografie zachycující 42letého diktátora, jak si společně s dcerou prohlíží výstavu oblečení a obuvi.
Autor: AP
Očekává se, že nový most usnadní přepravu těžkého vybavení, surovin a energetických produktů, které Severní Korea potřebuje pro svůj rozvoj.
Autor: AP
Čína je největším obchodním partnerem a významným spojencem Pchjongjangu, ačkoli v průběhu let vyjadřovala nesouhlas s jeho raketovými testy.
Autor: AP
Kim už loni v září v Pekingu přihlížel vojenské přehlídce u příležitosti 80. výročí konce druhé světové války. Bylo to poprvé za několik desetiletí, kdy se nejvýše postavený představitel KLDR objevil na čínské vojenské přehlídce.
Autor: AP
Čínský prezident Si Ťin-pching letos v červnu absolvoval státní návštěvu Severní Koreje, což podle agentury Reuters ukazuje na zlepšující se vztahy mezi těmito státy.
Autor: Reuters
Čína bude příští měsíc v Šen-čenu hostit summit Fóra pro asijsko-pacifickou ekonomickou spolupráci (APEC), kterého se má zúčastnit americký prezident Donald Trump.
Autor: Reuters
Ten usiluje o jednání s KLDR, americké a jihokorejské úřady ale považují šance na jeho setkání s Kimem v tomto roce za mizivé.
Autor: Reuters