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„Zatěžkávací zkouška“. Kim Čong-un přišel do Číny po nově otevřeném mostě

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Severokorejský vůdce Kim Čong-un navštívil čínské město Tan-tung na... Severokorejský vůdce Kim Čong-un pózuje s Wang Čchu-ningem, členem Stálého... Severokorejský vůdce Kim Čong-un navštívil čínské město Tan-tung na... Kim čong un Severokorejský vůdce Kim Čong-un pózuje s čínskými a severokorejskými... Severokorejský vůdce Kim Čong-un navštívil čínské město Tan-tung na... Severokorejský vůdce Kim Čong-un navštívil čínské město Tan-tung na... Čína a Severní Korea slavnostně otevřely nový přeshraniční most, který čekal na... Čína a Severní Korea slavnostně otevřely nový přeshraniční most, který čekal na... Čína a Severní Korea slavnostně otevřely nový přeshraniční most, který čekal na... Čína a Severní Korea slavnostně otevřely nový přeshraniční most, který čekal na... Čína a Severní Korea slavnostně otevřely nový přeshraniční most, který čekal na...
Dokončený je už dvanáct let, teprve předminulý týden se však otevřel veřejnosti. Nový most mezi Čínou a Severní Koreou přešel poprvé severokorejský lídr Kim Čong-un, který následně navštívil pohraniční čínské město Tan-tung. Na této straně hranice ho doprovázel vysoce postavený čínský funkcionář Wang Čchu-ning. Přehlídku perfektně sladěných mávajících dětí a vysmátého Kima zachytily kamery.

Kim Čong-un je na návštěvě Číny. Spekulovalo se o krvácení do mozku

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

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