Čína komplikuje výstavbu podmořských kabelů v Asii. Firmám zvyšuje náklady

V roce 2018 konsorcium firem, včetně amerických a čínských, odhadovalo, že jejich plánovaný podmořský kabel spojující Japonsko a Singapur bude hotový v roce 2020. O tři roky později však projekt stále nebyl hotový.

Hlavní příčinou zpoždění je Čína, uvedli lidé obeznámeni se zákulisními jednáními. Čínské úřady velmi pomalu schvalovaly povolení, aby kabel nazvaný Jihovýchodní Asie–Japonsko 2 (SJC2) mohl procházet Jihočínským mořem. Odvolávaly se přitom na národní bezpečnost, zmiňovaly obavy ze špionáže.

„Všichni bychom si přáli, aby to byly staré dobré časy, kdy jsme se prostě spojili a soustředili se na propojení světa pro globální obchod,“ komentoval překážky, kterým v poslední době čelí firmy specializující se na oceánské dno, Tchaj Jang Hwee, vedoucí vývoje podmořských kabelů z firmy Singtel, jedné ze společností konsorcia.

Minulý rok sice sdělil portálu Nikkei Asia, že v druhé polovině roku 2024 by přesto projekt mohl být hotový, ale v srpnu tak tomu pořád nebylo. Téměř čtyřleté zpoždění je podle konzultantů v podmořském sektoru velmi vzácné. Pro konsorcium bylo velmi nákladné, protože firmy v něm byly nuceny udržet dodavatele déle, než se očekávalo, a přeformulovat splátky dluhů. A protože se práce protáhly, společnost ASEAN Cableship, jež byla najata na pokládku kabelu, nemohla převzít některé další zakázky a počítá tak ušlé příležitosti.

Zatímco SJC2 se nepohyboval z místa, dva další čínské projekty pod patronátem čínské společnosti HMN Technologies neměly z čínské strany žádné problémy a příští rok by měly být hotové, poznamenává list The Washington Post (WP). Podle pozorovatelů je poselství jasné. „Musíte velmi úzce spolupracovat s čínskou vládou a uznat ji jako hlavní zainteresovanou stranu oceánského dna. To je jediný způsob,“ uvedl americký konzultant Oli Pope z firmy Route Position.

Nutnost čínského souhlasu

Sedm výkonných manažerů z kabelových společností řeklo WP, že získat povolení od Číny je náročnější a projevuje se to v delších čekacích lhůtách na opravy v Jihočínském moři. Zatímco dříve získání povolení z Číny trvalo méně než deset dní, nyní to může trvat až čtyři měsíce.

Když v loňském roce došlo k poškození pěti mezinárodních podmořských kabelů poskytujících internetové spojení Vietnamu, trvalo osm měsíců, než byly opraveny. Vietnam byl nucen směrovat provoz přes pozemní kabely a satelitní sítě s nižší šířkou pásma, což v některých částech země zpomalilo rychlost internetu na minimum.

Letos v dubnu loď čínské pobřežní stráže připlula k ponorce opravující kabely ve vietnamské ekonomické zóně a nutila ji oznámit, co dělá. Následně kolem ní kroužila. „Je nám jasné, o co šlo. O ukázku síly,“ komentoval záležitost nejmenovaný představitel opravářské společnosti.

Podle pravidel OSN potřebují firmy licenci k opravě či položení podmořských kabelů v teritoriálních vodách konkrétního státu, ale nikoliv v jeho exkluzivní ekonomické zóně. Čína však tato pravidla podle lidi z byznysu porušuje. Podle asijského manažera zapojeného do výstavby SJC2 musejí konsorcia dokonce ještě předtím, než podají formální žádost, získat souhlasný dopis od Čínské lidové osvobozenecké armády. Ta v minulosti i žádala společnosti o změny trasy.

„Nezáleží na tom, že jim vody ve skutečnosti nepatří,“ řekl řídící partner poradenské společnosti Pioneer Consulting Howard Kidorf o čínské „linii deseti čar“, jež se táhne přes tisíc kilometrů od čínského pobřeží a kterou si Peking nárokuje.

Firmy se Jihočínskému moři raději vyhýbají

Firmy samy se snaží problematickým vodám vyhýbat. Meta, Google, japonský telekomunikační lídr NTT a další firmy se snaží obejít Jihočínské moře tím, že svůj 12 000 kilometrů dlouhý kabelový systém Apricot vedou skrze východní vody Filipín a Indonésie.

Vyhýbání se Číně ale má svá negativa. Delší kabely znamenají horší výkonnost projevující se v časových zpožděních stejně jako ve větší ceně za jejich položení. Alan Mauldin, ředitel výzkumu společnosti TeleGeography, též podotýká, že kabely bývají v mělčích vodách a jsou tak více vystavěné poškození, přičemž kvůli nedostatku dalších kabelů je obtížnější internetový provoz přesunout na jinou spojnici.

Analytici se domnívají, že Čína se snaží zabránit firmám manipulovat s podvodními kabely, aby neohrozily a nesebraly informace o jejich vlastních s vojenským významem. Taktéž tak zřejmě reaguje na rozhodnutí USA z roku 2020 zablokovat projekt kabelového spojení mezi Spojenými státy a Hongkongem kvůli obavám ze špionáže a sabotáže.

USA tlačí na Vietnam i další země, aby byly opatrné v navazování spolupráce s Čínou v oblasti podmořského spojení s tím, že Peking to může využívat pro špionáž.