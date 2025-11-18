Roztržka graduje. Japonsko vydalo varování pro své občany v Číně

Japonsko nabádá své občany pobývající v Číně k opatrnosti. Varování bylo vydáno v souvislosti s diplomatickou roztržkou mezi vedeními obou zemí. Japonci by se měli na čínském území pohybovat ve skupinkách, dávat si pozor na podezřelé osoby a vyhýbat se místům s velkým počtem lidí. Čína se však v úterý nechala slyšet, že bude na bezpečnost japonských občanů na svém území dbát jako doposud.
foto: ČTK

Rozpory mezi oběma zeměmi vyvolalo prohlášení japonské premiérky Sanae Takaičiové, která začátkem měsíce uvedla, že případný čínský útok na Tchaj-wan by mohl ohrozit Japonsko a vyvolat jeho vojenskou reakci.

Mluvčí japonské vlády Minoru Kihara v úterý uvedl, že doporučení o bezpečnosti vydala jeho země „na základě celkového posouzení politické a bezpečnostní situace v dotyčné zemi a regionu“.

Zástupce čínského ministerstva zahraničí Liou Ťin-sung při jednání se svým japonským protějškem Masakiem Kanaiem zopakoval námitky proti výroku japonské premiérky. Vyzval Tokio, aby tyto výroky odvolalo, což Takaičiová už dříve odmítla.

Podřezejte jim krky! V Číně povstávají vlčí válečníci, žízní po krvi japonské premiérky

Čínské ministerstvo zahraničí také uvedlo, že „vláda vždy chránila a bude i nadále chránit bezpečnost cizích státních příslušníků v Číně v souladu se zákonem“.

Peking podal minulý týden proti výrokům premiérky oficiální protest. Čínské ministerstvo obrany zároveň varovalo, že pokud Japonsko použije vojenskou sílu při konfliktu o Tchaj-wan, bude to mít pro Japonsko následky.

„Pokud se japonská strana nepoučí z historie a odváží se riskovat nebo dokonce použít sílu k zasahování do tchajwanské otázky, utrpí pouze drtivou porážku od ocelově odhodlané Lidové osvobozenecké armády a zaplatí za to vysokou cenu,“ uvedl mluvčí čínského ministerstva obrany Ťiang Pin.

Čínu rozběsnila výstraha Japonska, že by přišlo na pomoc Tchaj-wanu

Čínské ministerstvo zahraničí v minulém týdnu doporučilo občanům země, aby se v blízké budoucnosti vyhnuli cestám do Japonska, proti čemuž se v úterý Tokio ohradilo.

Čína považuje demokraticky spravovaný Tchaj-wan za vzbouřeneckou provincii a za legitimní součást svého území. Na ostrov vyvíjí vojenský tlak tím, že do jeho blízkosti pravidelně vysílá válečné lodě i letadla.

Podle oficiální politiky jedné Číny, kterou Peking uplatňuje, na ostrově neexistuje samostatná politická entita. Tchaj-wan od roku 1949 funguje de facto nezávisle, má vlastní vládu a pořádá volby.

