Čínu a Koreu naštvaly japonské učebnice. Dráždí je sexuální otrokyně i sporná území

Čína ve středu podala Japonsku důrazný protest proti výkladu historie v japonských středoškolských učebnicích, podle nichž asijské sexuální otrokyně poskytovaly své služby dobrovolně. Také uvádějí, že sporné ostrůvky Senkaku, v Číně známé jako Tiao-jü, patří Japonsku. Také Jižní Korea Japonsko vyzvala, aby v nových učebnicích opravilo své územní nároky na nejvýchodnější korejské ostrůvky Tokdo, které Japonsko nazývá Takešima a činí si na ně nárok.
Berlínská socha symbolizující utěšitelky, které byly během války nuceny...

Berlínská socha symbolizující utěšitelky, které byly během války nuceny pracovat v japonských vojenských nevěstincích. (14. srpna 2025) | foto: Profimedia.cz

Japonské ministerstvo školství v úterý podle agentury Nová Čína posoudilo středoškolské učebnice, které se budou používat od příštího roku.

V některých z nich se píše o tom, že v případě takzvaných utěšitelek a nucených prací nedocházelo k nátlaku a že ostrovy Senkaku jsou nedílnou součástí japonského území.

Utěšitelky

Asiatky, které musely za druhé světové války v nevěstincích poskytovat sexuální služby japonským vojákům.

„Zastírání historických faktů, bagatelizování japonských válečných zločinů a snaha vyhnout se odpovědnosti hrou se slovy při revizi učebnic je oblíbenou taktikou Japonska k popírání a zkreslování své agresivní historie,“ řekl mluvčí čínského ministerstva zahraničí Li Ťien na tiskové konferenci.

„Ať už japonská strana v souvislosti s učebnicemi použije jakékoli triky, nemůže změnit skutečnost, že Tiao-jü patří Číně. Jakýkoli pokus o podkopání čínské územní svrchovanosti je marný,“ dodal.

Výtky má i Jižní Korea

Jihokorejské ministerstvo zahraničí už v úterý předvolalo Hirotaku Macua, zástupce velvyslance japonského velvyslanectví v Soulu, aby mu předalo stížnost.

Učebnice uvádějí, že ostrovy Tokdo byly v roce 1905 začleněny do japonské prefektury Šimane a že jihokorejská kontrola nad nimi je nelegální.

OBRAZEM: Patnáct Japonců denně. Sexuální otrokyně vzpomínají na válku

„Důrazně protestujeme proti učebnicím, které zkreslují historická fakta, a požadujeme jejich okamžitou opravu. Rovněž důrazně protestujeme proti opakovanému schvalování učebnic japonskou vládou, které obsahují nepodložené tvrzení ohledně Tokdo, jež jsou z historického, geografického i mezinárodněprávního hlediska jednoznačně naším územím, a jasně dáváme najevo, že jakékoli neoprávněné japonské nároky na tyto ostrovy jsou nepřijatelné,“ uvedl mluvčí jihokorejského ministerstva Pak Il.

Resort také vyjádřil lítost nad tím, že Japonsko nadále povoluje vydávání učebnic, které zlehčují donucovací povahu nucených prací a sexuálního otroctví.

Neobydlené ostrůvky Senkaku ve Východočínském moři od roku 2012 spravuje Tokio, nárokuje si je ale také Peking. Neobydlené skalní útesy Tokdo v Japonském moři jsou předmětem sporu mezi Japonskem a Jižní Koreou od roku 1905. Soul má na ostrůvcích od 50. let minulého století několik svých pohraničníků, Japonsko však oblast považuje za historickou součást císařství.

Ostrůvky Tokdo (modře) a Senkaku (červeně)

Ostrůvky Tokdo (modře) a Senkaku (červeně)

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap.

Čínu a Koreu naštvaly japonské učebnice. Dráždí je sexuální otrokyně i sporná území

Berlínská socha symbolizující utěšitelky, které byly během války nuceny...

Čína ve středu podala Japonsku důrazný protest proti výkladu historie v japonských středoškolských učebnicích, podle nichž asijské sexuální otrokyně poskytovaly své služby dobrovolně. Také uvádějí,...

29. března 2026  16:37

