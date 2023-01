Číňanů poprvé za 60 let ubylo, nejlidnatější zemí světa může být Indie

Čínské populace poprvé za posledních 60 let ubylo. Během roku se zmenšila o 850 tisíc lidí. Může za to nízká porodnost a nejvyšší úmrtnost od roku 1974. Agentury uvádějí, že nejlidnatější zemí světa by se už letos mohla stát Indie.