Číňanům brání v lepším žití rudé hukou. Kastuje občany na dvě kategorie

Třicetiletá Xing Wen pracuje ve městě Ťia-sing na východě Číny, kde dlouhé dny tráví nad šicím strojem v dílně. Mezi její náplň práce patří především přišívání zipů k vlněným svetrům s rolákem, které jsou rozložené po podlaze. Práci si často krátí myšlenkami o své dceři a o tom, že by jí chtěla dopřát lepší vzdělání, popisuje francouzský deník Le Monde.

Situaci jí značně komplikuje ale tzv. „hukou“ neboli povolení k pobytu. Vínově červený dokument, který zavedl Mao Ce-tung v roce 1958, je přibližně stejně velký jako cestovní pas. Určuje nejen přístup ke kvalitnímu vzdělání, ale i podíl hrazeného nemocničního ošetření tím, že spojuje sociální práva občanů s místem původu jejich rodiny. (Systém „hukou“ v Číně je registrační systém, který historicky určoval, kde lidé mohou žít a pracovat. Funguje na základě registrace jednotlivce jako rezidenta v určité oblasti, což poskytuje přístup k různým sociálním službám. Obyvatelé jsou rozděleni na venkovské a městské podle svého bydliště. Tento systém se však ukázal jako zastaralý a bránící pohybu mezi regiony, pozn. red.)

Hukou Xing Wen je tak registrováno v 800 kilometrů vzdálené venkovské provincii Chu-nan, odkud žena pochází stejně jako většina jejích kolegů. Z tohoto důvodu tak nemá její dvanáctiletá dcera přístup ke státnímu vzdělávání ve městě Ťia-sing, kam se rodina přemístila kvůli práci.

Dívka tak nyní dochází do nízkonákladové státní školy vyhrazené pro lidi z vnitrozemí, tzv. občany druhé kategorie, kteří se do města přestěhovali. „Ze všech hledisek je to jiné. Jak úroveň učitelů, tak i kvalita školy. To je kombinace, díky které je státní školství mnohem lepší,“ dodává Xing Wen.

Město vs. venkov

Hukou, zavedené za účelem organizace plánovaného hospodářství a omezení odlivu obyvatel z venkova, navzdory utrpení venkovských obyvatel stále přetrvává. Lidí často totiž hovoří o nutnosti skoncovat s tímto velmi nerovným systémem. O to více v době, kdy hospodářské zpomalení a počínající demografický pokles nutí města zajímat se o tuto problematiku.

Migrace se tak stala i jedním z témat třetího pléna Komunistické strany Číny, které proběhlo v polovině července. Během zasedání vedoucí představitelé země stanovili cíl, kterým je podpora rychlé integrace migrujících pracovníků z venkovských oblastí do měst. Cílem tak je umožnění přístupu k základním veřejným službám.

Pokud tak daná osoba z venkova splní požadované podmínky, měla by mít poté stejná práva jako držitelé hukou ve městech. Toto stanovisko bylo uvedeno v rozhodnutí bez dalších podrobností.

Rodiny si tak začaly vytvářet všemožné strategie, jak hukou změnit. Jednou ze strategií k obdržení hukou z prestižního města je například koupě bytu ve velkém městě, práce a placení daní. Pro mladé lidi to dokonce bývá i argument k tomu, aby se zde oženili.

Ťia-sing je městská prefektura v Čínské lidové republice, kde patří k provincii Če-ťiang ve Východní Číně. (17. září 2022)

V posledních letech je rozvolňování pravidel viditelné i například v Ťia-sing, kde město od 1. srpna výrazně zmírní kritéria pro podání žádosti o místní hukou. K tomu, abyste tedy měli nárok na stejné veřejné vzdělávání jako místní obyvatelé, bude stačit placení příspěvků na sociální zabezpečení déle než tři měsíce. Další možností je pronajímat si byt déle než šest měsíců.

Ťia-sing ovšem není jediným městem, která chce reformovat svou politiku hukou. K této variantě se totiž přiklání skoro všechna další malá a středně velká města v provincii Če-ťiang.

Jedním z důvodů této změny politiky je totiž krize v oblasti nemovitostí. Čína nechala postavit miliony nových domů, o které nikdo nestojí a zejí prázdnotou. „Vznikají nové čtvrti a vy musíte najít lidi, kteří se tam usadí. Musíte je přesvědčit, aby se přestěhovali, a trh s nemovitostmi se tak znovu rozjel,“ popisuje Fang Zhou, realitní makléř ve městě Ťia-sing.

Současně totiž v zemi klesá i počet obyvatel. Čína do roku 2023 ztratila dva miliony obyvatel a zaostává tak za Indií, která se stala nejlidnatější zemí světa. Migrující obyvatelstvo, které tak bylo dlouho považováno za přítěž, se nyní těší přízni středně velkých měst.

Stinná stránka

Tento vývoj na celostátní úrovni má však jeden zádrhel, kterým jsou největší megaměsta – Šanghaj, Peking, Šen-čen. Všechna tato provinční hlavní města, která poskytují nejlepší možnosti zaměstnání a vzdělání, stále pevně lpí na svých výsadách. V posledních letech města přijala bodový systém, který zvýhodňuje integraci těch, kteří jsou schopni koupě bytu nebo mají vysoké vzdělání. Ti jsou tak na rozdíl od venkovského obyvatelstva vítáni s otevřenou náručí.

Argumentují tím, že „jinak se k nim všichni tito migranti nahrnou a budou jim muset poskytnout sociální práva. Na to však nemají dostatek peněz,“ vysvětluje Bert Hofman, profesor na Institutu východoasijských studií na Národní univerzitě v Singapuru. Přetrvávání tohoto dvourychlostního občanství tak stále přispívá k současnému nárůstu pocitu nerovnosti.

Ťia-sing je městská prefektura v Čínské lidové republice, kde patří k provincii Če-ťiang ve Východní Číně. (27. července 2012)

Mnoho migrujících pracovníků je ovšem stále v nejistotě a nad změnou váhá. I přesto, že se město Ťia-sing nachází v prosperujícím regionu, není stejné jako Šanghaj. Získání místního certifikátu by jim tak nezaručilo lepší sociální mobilitu, ale vyžadovalo by od nich, aby se vzdali svého původního venkovského hukou.

To by tak ve zkratce znamenalo i to, že by se museli vzdát své půdy. I když pozemek patří komunistickému státu, umožňuje držiteli získat odškodnění, pokud je pozemek vybrán pro stavební projekt. Dalším benefitem je také pěstování zeleniny v případě ekonomických otřesů. Za příslib vzdělání v Pekingu nebo Šanghaji by se půdy tak někteří vzdali, ale ne v případě města třetí kategorie, jako je Ťia-sing.

Stejného názoru je i Wang Wei. Žije sice v Ťia-singu už třináct let a má tam vlastní textilní dílnu, ale o hukou žádat nechce. Muž pochází z venkova v okolí Čchung-čchingu na západě země a už nyní ví, že se tam ve stáří bude chtít vrátit. „Když se vzdáte půdy, už ji nemůžete dostat zpátky,“ dodává s tím, že i když se zemědělství vzdal už dávno, později se k němu vrátí.