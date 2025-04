„Naši studenti jsou každým rokem mohutnější a mezi studenty nižších i vyšších ročníků stoupá podíl těch, kteří mají nadváhu. Musíme všechny přimět ke sportu a k udržování fyzičky,“ říká vedoucí tělesné výchovy na univerzitě v Šen-čenu Tung Lun-chung.

Škola proto vyhlásila, že kdo za měsíc nejvíc zhubne, vyhraje odměnu a navíc si do studijního systému připíše extra kredity. Přihlásilo se přes tisíc zájemců, píše list The Washington Post. Ministerstvo školství se přitom specificky zaměřilo i na mladší žáky. V roce 2018 mělo nadváhu 19 procent dětí starších sedmi let, za pět let už by to mohla být třetina.

Boj s nadváhou v Číně není nový, Národní zdravotní komise (NHC) a další vládní úřady však loni oznámily plán řešení tohoto problému včetně doporučení ke stravě a pohybu. Minulý měsíc pak vládnoucí komunisté své úsilí ještě zesílili a přišli s cílem zavést multidisciplinární „kliniky pro regulaci hmotnosti“ v nemocnicích po celé zemi, uvádí portál South China Morning Post.

Hubnutí je nyní zkrátka jednou z hlavních priorit vlády. Nová kampaň má trvat tři roky. Cílem je zvednout povědomí tloustnoucích Číňanů o rizicích obezity. Vláda chce přitom s nadváhou bojovat v zemi, která se teprve nedávno vyhrabala z brutální chudoby.

Během hladomoru na konci padesátých let zemřely desítky milionů lidí a ještě i v devadesátých letech byla nadváha známkou, že je dotyčný zámožný člověk. Dodnes čínští muži s pneumatikami kolem pasu nemají ani tak „pivní pupek“ jako „břicho generála“, píše WP s tím, že v některých oblastech těhotným ženám stále radí, aby jedly co nejvíce. Buclatá dítka pak znamenají, že se rodině dobře daří.

„Složitě jsem se vyrovnával se vzpomínkami na hladomor a hladovění v době mého dětství, kdy bylo množství jídla omezené. Když mě ten pocit nedostatku přemůže, nemohu si pomoci a jím maso, velké kusy vepřového, hovězího nebo skopového,“ říká šestasedmdesátiletý Sü Naj-čang. I on by potřeboval zhubnout.

Vlast tě žádá, abys zhubnul

„Z kulturního a společenského hlediska může celá diskuse o redukci hmotnosti také určitým způsobem napravit některé zastaralé představy o nadměrné výživě a fyzických aktivitách,“ míní profesor Pchan Siung-fej, který se v provincii S’-čchuan zabývá nepřenosnými nemocemi.

Nadváhu mají podle čínských tabulek ti, kteří mají BMI (body mass index) vyšší než 24, obezitu je od hodnoty 28. Standardně se u těchto kategorií uvádí hranice 25 a 30, lidem z východní Asie však rozvoj cukrovky a kardiovaskulárních onemocnění hrozí už při nižších hodnotách BMI i vzhledem k tomu, že mají vyšší procento tělesného tuku, vysvětluje Pchan.

Snaha přesvědčit občany, že obezita je nemoc a nikoliv symbol bohatství či dokonce dobrého zdraví, už se šíří sociálními sítěmi, kde se chytil hashtag „Vlast tě žádá, abys shodil ta kila“. Úřady vyzývají nemocnice, aby začaly nabízet pomoc s hubnutím, chatovací aplikace mají nové smajlíky znázorňující snahu zhubnout a v sousedstvích dokonce obcházejí dobrovolníci a dům od domu šíří osvětu o zdravém životním stylu.

V hotelích se začínají objevovat tělesné váhy, které mají ubytovaným byznysmenům a dalším hostům nenápadně naznačit, aby své hmotnosti věnovali pozornost. V některých firmách zase mají manažeři zaměstnancům zařídit povinné přestávky na cvičení, budovat sportovní týmy a motivovat své podřízené k tomu, aby se všelijak udržovali v kondici.

Do snahy přimět Číňany k dietě se zapojují i univerzity, například v desítkách škol na jihozápadě země dostanou certifikát o dobrém zdravotním stavu všichni ti, kdo si „odchodí“ 80 procent hodin tělocviku. V oblastech, kde lidé holdují kořeněné a kyselé stravě, pak doporučují i „letní jídelníček“.

Ten zahrnuje třeba vejce vařená v páře a odtučněné mléko k snídani, dušeného úhoře k obědu a malé dušené kuře s bramborovou kaší k večeři. Hlavně jde o to, aby lidé při vaření používali méně oleje, soli a cukru a aby jejich denní příjem nepřesáhl 1 600 kilokalorií.

Z těchto a podobných kampaní samozřejmě těží i majitelé fitness center, osobní trenéři nebo pořadatelé „hubnoucích táborů“, kteří přicházejí s pečlivě sestavenými programy na míru, ale i farmaceutické firmy, jež v posledních letech na trh uvedly léky na hubnutí, jako je Wegovy nebo Ozempic. Nejen v Hollywoodu, i v Číně jsou nyní tyto přípravky populární.

Boj s obezitou je navíc i cestou, jak povzbudit čínskou ekonomiku, což se Pekingu víc než hodí. Rostoucí počet obézních by v miliardové zemi navíc zatížil i rozpočty určené na lékařskou péči. Pokud zmíněné snahy neuspějí a dnešní Číňané se budou stravovat stejně jako dosud, podle odhadů vládní zdravotnické komise už by kolem roku 2030 mohlo nadváhou trpět přes 70 procent lidí nad osmnáct let – a dohnat tak Američany, kde trpí nadváhou nebo obezitou téměř tři čtvrtiny dospělých.