Je to příběh, který se táhne napříč zákulisním děním v klíčových evropských institucí mnoho let. Peking hledá skuliny, jak v Bruselu rozšířit svůj vliv a společnost Huawei je jeho hlavní zbraní. Kauza okolo pochybných výběrových řízení na zajištění 5G infrastruktury od tohoto čínského giganta již vychladla, neznamená to však, že čínští byznysoví vojáci složili zbraně.

Nevěděl jsem, že jde o pozvánku od nějaké firmy. Můj asistent mi prostě nabídl, že jeho kamarád má lístky na fotbal a jestli tam tedy nechci s ním a jeho synem zajít. Daniel Attard europoslanec