Těhotné Číňanky pašují do Hongkongu krev, chtějí zjistit pohlaví dítěte

Celníci zastavili letos v únoru na hraničním přechodu Luohu mezi Hongkongem a Shenzenem dvanáctiletou dívku, která měla podezřele plný batoh. Uvnitř zavazadla objevili 142 vzorků krve se jmény těhotných žen z Číny. Podobné případy se množí také na druhém hraničním přechodu Futian.

Pašování krve těhotných žen do Hongkongu v posledních třech letech masivně narostlo, protože čínské úřady přísně zakazují zjišťování pohlaví dítěte před porodem.

Nastávající rodiče proto potají posílají vzorky na hongkongské kliniky, které pohlaví bezpečně odhalí.

Poptávka po určení pohlaví je v Číně velmi vysoká. Ačkoli místní úřady částečně zrušily politiku jednoho dítěte, mnoho čínských párů se přesto rozhodlo mít pouze jednu ratolest a chtějí rozhodně syna. Podle CNN dostane pašerák za pronesení zkumavek přes hranice v přepočtu kolem tisíce korun.

Možnost testování krve nabízejí na čínské sociální síti Weibo desítky různých společností. „Ženy mohou zjistit pohlaví svého dítěte po přibližně sedmi týdnech těhotenství,“ popisuje zaměstnanec jedné z nich. Podle něj stačí zaslat firmě dostatečný vzorek krve a poslední snímek z ultrazvuku.

Podle zprostředkovatelů je nejlepší, pokud těhotná žena ukryje lahvičku se svou krví do plyšové hračky nebo do krabičky se sladkostmi a pošle ji poštou přímo do Hongkongu. „Už si nenajímáme kurýry. Je to příliš riskantní, protože čínská vláda v poslední době podnikla opatření proti naší aktivitě,“ říká muž.

Čína má zoufalý nedostatek žen, rodiče ale chtějí mít chlapce

Jeho společnost si za své služby účtuje v přepočtu 11 tisíc korun. Test provádí laboratoř ve vzdálené části Hongkongu a zákazník obdrží výsledek testu přibližně za sedm až deset dní. Velmi rané odhalení pohlaví plodu umožňuje takzvané neinvazivní prenatální testování (NIPT).



Ačkoli mohou hongkongské laboratoře oficiálně provádět testy pouze za předpokladu, že jim vzorek krve předal registrovaný lékař, mnohé z nich se rozhodly toto pravidlo kvůli přivýdělku ignorovat.

Čína zakázala testování pohlaví nenarozených dětí v roce 2002, aby zabránila narůstání genderové nerovnováhy. Země má v současnosti 1,4 miliardy obyvatel a zásadně jí chybí ženy, kterých je o více než 32 milionů méně než mužů. Tento problém vyústil v pašování žen ze sousední Barmy. Pašeráci ženy unášejí a posléze prodávají Číňanům jako manželky.

Za tuto nerovnováhu může právě zmíněná politika jednoho dítěte, kterou Čína uplatňovala mezi lety 1970 a 2017. Právě tehdy velmi narostl počet pohlavně selektivních potratů, které podle květnové studie singapurské univerzity zabránily narození přibližně dvanácti milionů dívek.