USA se střelily do vlastní nohy. Uvolněný mediální prostor zaplňují protivníci

Kvůli střetům beduínů a drúzů, do nichž se na jihu Sýrie zapojily syrské vládní jednotky a letecky i izraelská armáda, zemřelo od minulé neděle už 940 lidí. Podle agentury AFP o tom v sobotu...

Nejhezčí pouť Česka. Cesta z Liberce do Hejnic končila mší a perníkem

Po Staré poutní cestě chodila procesí z Liberce do Hejnic. Bez bot. Na konci čekala mše a perník. Je to podle mě nejkrásnější cesta v Česku. A jedna z nejstarších „turistických značek“, jak bych to...