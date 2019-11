Geneticky modifikované děti oslavily rok. Pokus se podařil jen zčásti

Vědec ze Šen-čenu svůj počin se světem sdílel loni 25. listopadu. Využil takzvanou techniku CRISPR/Cas9, s níž se dá vyměnit defektní gen. Zaměřil se přitom na receptor CCR5, který umožňuje vstup viru HIV do buňky.

Che tvrdil, že jeho cílem bylo umožnit HIV pozitivním otcům zplodit děti, u nichž by bylo nižší riziko nákazy tímto virem způsobujícím syndrom získaného selhání imunity (AIDS).



Většina vědecké komunity však jeho pokus odsoudila a kritizoval ho i Peking. „Jsme svědky čehosi revolučního. Chcete-li, hmota začala měnit samu sebe,“ řekl k tomu například český lékař, bioetik a katolický kněz Marek Vácha.



Světová zdravotnická organizace (WHO) poté loni v prosinci varovala, že genetické modifikování lidského embrya by mohlo mít „nezamýšlené následky“. Oznámila rovněž vytvoření panelu expertů, kteří mají prozkoumat zdravotní dopady úpravy genů a stanovit jasná pravidla a standardy.

Nejlidnatější země světa by se ráda stala lídrem v tomto výzkumu, kvůli nejasné místní legislativě se však otevírají i cesty pro značně kontroverzní experimenty. I v případě Che Ťien-kchueje panovaly pochybnosti.

Sama univerzita ve městě Šen-čen, kde vědec působil, po jeho oznámení označila jeho výzkum za „vážné porušení akademické etiky“. Více než stovka čínských vědců pak podepsala prohlášení, v němž jeho projekt odsoudila jako neetický, čínská národní zdravotní komise nařídila vyšetření případu. Následně byl Che zbaven i funkcí na univerzitě, kde působil.

Genetické přepisování u lidských embryí je zakázáno ve Velké Británii, USA i řadě dalších zemí světa a mnozí ho považují za neetické i nebezpečné.

Panují totiž obavy z přenosu genetických mutací na další generace. V rámci výzkumu provedlo už více vědců genetickou editaci lidských embryí, ale upravená embrya nechali vyvíjet jen krátce v laboratorních podmínkách.

Loni v lednu vědci z Číny také oznámili, že v Šanghaji koncem roku 2017 naklonovali opice makaky stejnou metodou, jako v roce 1996 naklonovali Britové ovečku Dolly. Jednalo se o první naklonované primáty.

Vědec falšoval podpisy, na objevu chtěl i vydělat

Biofyzik Che se narodil v provincii Chu-nan v roce 1984, vystudoval v Číně a doktorát z fyziky získal v roce 2010 na americké Riceově univerzitě v Texasu. Poté působil na Stanfordu, do vlasti se vrátil v roce 2012. Otevřel si laboratoř na tamní univerzitě v Šen-čenu (SUSTech).

Také zakládal a prodával biotechnologické firmy, které nabízely čtení dědičné informace člověka i dalších organismů. Vydělal tak značné peníze, díky nimž si mohl výpravy do světa genetických modifikací platit sám. Brzy si osvojil metodu CRISPR/Cas9.

Tyto takzvané molekulární nůžky mohou vyřazovat z provozu defektní geny či případně i geny opravovat. Pak si dal Che inzeráty, že hledá HIV pozitivní muže a jejich zdravé partnerky kvůli výzkumu vakcíny proti AIDS. Poté párům nabídl možnost stát se rodiči dětí, jež budou vůči této nemoci imunní.

Experiment později popsal na kameru: „Těhotenství matky začalo pomocí běžné asistované reprodukce, ovšem s jednou výjimkou. Ihned poté, co jsme vstříkli spermii manžela do jejího vajíčka, vpravili jsme do něj také malé množství určitého proteinu a instrukci pro genový chirurgický zákrok.“

Ony „molekulární nůžky“ měly u buněk vznikajícího embrya vyřadit z provozu gen, který viru HIV usnadňuje vstup do buněk. Podle některých informací se jedno děvčátko skutečně stalo imunní vůči AIDS, u druhého se pokus zdařil částečně.

Vědci nyní hrozí soud, hlavně prý proto, že oklamal úřady. Zfalšoval podpisy na povolení etické komise a zatajil, že hodlá k oplození používat spermie HIV pozitivních mužů. Navíc chtěl na podvodu vydělat, takže mu zřejmě hrozí i obvinění z korupce.