Otřes v Číně. Vyšetřují nejvýš postaveného generála, býval Siovým blízkým spojencem

Autor: , ,
  11:44aktualizováno  12:02
Čínské ministerstvo obrany v sobotu oznámilo vyšetřování nejvýše postaveného generála armády. Čang Jou-Sia, který je oficiálně obviněn z porušení disciplíny a zákona, je nejnovější obětí dlouhotrvající vládní čistky mezi vojenskými činiteli. Podle deníku The Wall Street Journal (WSJ) byl Čang obviněn mimo jiné z vyzrazení informací o čínském jaderném programu Spojeným státům.

Podle zdrojů amerického deníku je 75letý generál obviněn z toho, že se snažil upevňovat svoji moc vytvářením sítě kontaktů, která ohrožovala jednotu čínské komunistické strany, a zneužíval svou moc v Ústřední vojenské komisi, jíž předsedá Si a jež je jednou z nejmocnějších institucí v Číně.

Nejvýše postavený generál čínské armády Čang Jou-Sia během jednání s ruským ministrem obrany (20. listopadu 2025)
Místopředseda Ústřední vojenské komise Číny Čang Jou-Sia si prohlíží čestnou stráž během uvítacího ceremoniálu na ministerstvu obrany v Hanoji. (24. října 2024)
Místopředseda Ústřední vojenské komise Číny Čang Jou-Sia a ruský ministr obrany Andrej Belousov během společného jednání. (20. listopadu 2025)
Nejvýše postavený generál čínské armády Čang Jou-Sia (5. března 2025)
88 fotografií

Úřady dále vyšetřují jeho působení v důležitých vládních agenturách, které se zabývají výzkumem nebo nákupem vojenského materiálu. Kromě toho podle obvinění bral i úplatky, a to včetně případu povýšení Li Šang-fua na pozici ministra obrany. Li byl po sedmi měsících z úřadu odvolán a vyšetřován z korupce.

Čínskou generalitu drtí soukolí čistek. Si Ťin-pching se bojí o svůj jaderný arzenál

Nejzávažnější obvinění vznesené proti Čangovi však podle WSJ představuje to, že vyzradil Spojeným státům informace o čínském jaderném programu.

Čang byl přitom podle médií dlouho považován za prezidentova blízkého člověka a za jednoho z nejzkušenějších vojenských vůdců v zemi. Už v roce 1979 se ve svých 26 letech zúčastnil pohraničního ozbrojeného konfliktu s Vietnamem.

„Si Ťin-pching dokončil jednu z největších čistek čínského vojenského vedení v historii Čínské lidové republiky,“ okomentoval vyšetřování Čanga Neil Thomas, výzkumník z Centra pro analýzu Číny při Asia Society Policy Institute.

Si Ťin-pching bojuje se svou armádou. Zbavuje se velitelů, kteří nechtějí válku

Podle analytiků mají čistky za cíl reformovat armádu a zajistit loajalitu vůči Si Ťin-pchingovi, který je zároveň předsedou vojenské komise. Od jeho nástupu do úřadu bylo v rámci protikorupční kampaně potrestáno více než 200 tisíc úředníků.

„Nevěřím, že jakékoli důkazy zveřejněné nebo selektivně uniklé čínskými úřady nutně odrážejí hlavní důvod Čangova odvolání,“ řekl K. Tristan Tang, externí spolupracovník Pacific Forum.

Vyšetřován je i další člen štábu vojenské komise, jež je nejvyšším vojenským orgánem v zemi, Liu Čen-li.

V říjnu minulého roku vyloučila čínská komunistická strana druhého místopředsedu vojenské komise Che Wej-tunga, o rok dříve pak strana vyloučila dva bývalé ministry obrany kvůli obvinění z korupce.

Důsledky pro Tchaj-wan?

K vyšetřování Čang Jou-Sii dochází v době, kdy administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa zveřejnila novou strategii národní obrany, ve které uznává Čínu jako vojenskou mocnost, kterou je podle ní třeba odradit od dominování nad USA nebo jejich spojenci.

„To nevyžaduje změnu režimu ani jiné existenční boje,“ uvádí se ve strategii. „Spíše je možný slušný mír za podmínek, které jsou výhodné pro Američany, ale které může přijmout a pod nimiž může žít i Čína.“

Pro armádu a Čínu obecně je plný dopad těchto vyšetřování stále neznámý. Někteří odborníci však tvrdí, že kroky mohou mít dopad i na další postup Pekingu vůči Tchaj-wanu.

Válka na Ukrajině

Sledovat další díly na iDNES.tv
Vstoupit do diskuse (24 příspěvků)

Nejčtenější

Náraz odmrštil těla stovky metrů. „Divná“ nehoda ve Španělsku dál budí otázky

Záchranáři na místě nehody dvou vykolejených vlaků ve Španělsku (19. ledna 2026)

Španělští vyšetřovatelé pokračují v objasňování tragické srážky dvou vlaků na jihu země. Náraz byl tak silný, že některá těla byla nalezena ve vzdálenosti stovek metrů od místa srážky. Nehoda u...

Kim zavítal do zrenovovaných lázní. Mají být důkazem zlepšení života v zemi

Severokorejský vůdce Kim Čong-un navštívil zrekonstruovaný lázeňský areál...

Severokorejský vůdce Kim Čong-un pochválil rekonstrukci lázeňského areálu Onpho, který v minulosti ostře kritizoval. Podle státních médií má modernizovaný areál symbolizovat obrat k „lidově...

Dva mrtví a šest zraněných. Střelec si na úřadu v Chřibské vyřizoval osobní spory

Střelbou poškozené auto v Chřibské na Děčínsku, kde útočník střílel na obecním...

V Chřibské na Děčínsku jsou po střelbě na obecním úřadě mezi šesti zraněnými tři civilní občané a tři policisté, řekl ministr vnitra Lubomír Metnar. Zemřel muž a střelec. Útočník měl u sebe při činu...

Regály prázdné jako za SSSR. Kamčatka čelí paralýze, Moskva vysílá na pomoc obra

Lidé jdou po zasněžené ulici ve městě Petropavlovsk-Kamčatskij na Dálném...

Rekordní sněhová bouře paralyzovala ruskou Kamčatku – odřízla celé čtvrti, ochromila záchranné složky a narušila dodávky potravin. Neudržované silnice komplikují dopravu i pomoc v nouzi a obyvatelé...

Náhle zemřel herec a moderátor Mojmír Maděrič, bylo mu 70 let

Herec a moderátor Mojmír Maděrič.

Ve věku 70 let zemřel herec Mojmír Maděrič. Hrál v divadle, moderoval pořad Mňam aneb Prima vařečka, daboval Waylona Smitherse v seriálu Simpsonovi. S informací přišel deník Blesk, který se odkázal...

Rajchl na semináři obvinil ministry. Kotlár označil vakcíny za biologické zbraně

Poslanec SPD Jindřich Rajchl uspořádal seminář o covidu a dopadech vládních...

Poslanec SPD Jindřich Rajchl na pondělním semináři o covidu odsoudil tehdejší ministry zdravotnictví za hnutí ANO Petra Arenbergera a Jana Blatného za údajné šíření dezinformací o vakcínách proti...

26. ledna 2026  10:52,  aktualizováno  13:07

Malý syn mu vypadl z okna, otec vyvázl bez trestu. Jeho stížnost soud odmítl

ilustrační snímek

Od rodičů nelze očekávat absolutní odpovědnost a nepřetržitý dohled nad dítětem, ovšem zanechat batole v místnosti s otevřeným oknem znamená příliš velké riziko, plyne z rozhodnutí Ústavního soudu...

26. ledna 2026  13:01

Výcvikové vrtulníky budou doma v Přerově, armáda do letiště napumpuje miliardy

Vrtulníková flotila Centra leteckého výcviku státního podniku LOM PRAHA se...

Vrtulníková flotila Centra leteckého výcviku státního podniku LOM Praha se stroji Mi-17 a Enstrom 480B-G se natrvalo přesouvá z Pardubic na letiště Přerov-Bochoř, kde se chystají masivní investice....

26. ledna 2026  11:29,  aktualizováno 

Řidič osobáku nepřežil u Svitav čelní střet s kamionem. Před nehodou nebrzdil

Na silnici I/35 směrem na Koclířov se řidič osobního auta čelně střetl s...

Tragická dopravní nehoda zastavila v pondělí ráno provoz na hlavním tahu I/35 u Svitav směrem na Koclířov. Srazilo se tam osobní auto s kamionem, jeden z řidičů střet nepřežil. Podle informací z...

26. ledna 2026  9:28,  aktualizováno  12:57

Na Trumpa kvůli Minneapolisu tlačí už i republikáni. Sílí výzvy k odvolání Noemové

Protesty a truchlení obyvatelů minnesotského Minneapolisu po zabití Alexe...

Americký prezident Donald Trump čelí sílícím výzvám k důkladnému vyšetření okolností sobotního zastřelení 37letého Alexe Prettiho federálními imigračními agenty v Minneapolisu. Petici za podání...

26. ledna 2026  12:57

Slzavé loučení, dlouhé fronty. Japonci naposledy viděli pandy, musí je vrátit Číně

Lidé se v tokijské zoo loučili s pandami, zvířata se vrací do Číny, své...

Japonsko se o víkendu rozloučilo se dvěma posledními pandami v zemi před tím, než je císařství vrátí do jejich domoviny v Číně. Na poslední možnost vidět zvířata se v tokijské zoo stály...

26. ledna 2026  12:53

Bývalý šéf IT v IKEM odmítl obžalobu z vydírání kardiochirurgů Pirka a Netuky

IKEM - Institut klinické a experimentální medicíny v Praze.

Bývalý šéf IT odboru Institutu pro klinickou a experimentální medicínu (IKEM) Petr Raška odmítl obžalobu, podle které spolu s někdejším náměstkem ředitele nemocnice Jiřím Malým vydíral kardiochirurgy...

26. ledna 2026  12:50

Ruské celebrity flámovaly na horách ve Francii. Amorální, zuří v Putinově straně

Ruská společnost Rendez-Vous uspořádala oslavu 25. let své existence v ...

Ruský módní řetězec čelí kritice na domácí půdě poté, co v polovině ledna odvezl celebrity a influencery do luxusního lyžařského střediska Courchevel ve Francii. Okázalé oslavy výročí firmy vyvolaly...

26. ledna 2026  12:43

Bez pomoci by krajan vykrvácel. Za napadení nožem dostal Ukrajinec deset let

Krajský soud ve Zlíně začal projednávat případ pokusu o vraždu, kterého se...

Za napadení nožem při loňském konfliktu mezi dvěma Ukrajinci v Uherském Brodě na Uherskohradišťsku uložil v pondělí zlínský krajský soud útočníkovi deset let vězení. Byl také vyhoštěn z ČR na deset...

26. ledna 2026  11:24,  aktualizováno  12:36

Vojtěch nachystal změny ve vedení nemocnic. V Praze i v Brně mají nové šéfy

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch přichází na zasedání vlády, která mimo jiné...

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a Bulovka v Praze společně povede od 2. února dosavadní ředitel pražské záchranné služby Petr Kolouch. Změna se chystá i ve Všeobecné fakultní nemocnici....

26. ledna 2026  12:13,  aktualizováno  12:34

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Vláda projednává návrh státního rozpočtu. Schodek nemá být pod 300 miliard

Přímý přenos
Ministryně financí Alena Schillerová na zasedání vlády, která mimo jiné bude...

Vláda Andreje Babiše projednává návrh státního rozpočtu na letošní rok, který předloží ministryně financí Alena Schillerová. Ta už připustila, že bude obtížné zajistit, aby byl deficit nižší než 300...

26. ledna 2026,  aktualizováno  12:30

Kanada odmítá volný obchod s Čínou, proti Trumpovi se ale ohrazuje

Kanadský premiér Mark Carney na setkání s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem v...

Kanadský premiér Mark Carney odmítl, že by Ottawa usilovala o uzavření dohody o volném obchodu s Čínou. Reagoval tak na ostré varování amerického prezidenta Donalda Trumpa, který pohrozil uvalením...

26. ledna 2026  12:19

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.