Macron je v Číně. Chce jednat o obchodu, ale také o tlaku na Rusko

Autor: ,
  20:45
Francouzský prezident Emmanuel Macron ve středu zahájil třídenní návštěvu Číny, jejímž cílem je posílit ekonomickou spolupráci. Macron bude také chtít přimět Peking, aby vyvinul tlak na Rusko a donutil ho uzavřít příměří s Ukrajinou.
Čínský ministr zahraničí Wang I vítá francouzského prezidenta Emmanuela Macrona...

Čínský ministr zahraničí Wang I vítá francouzského prezidenta Emmanuela Macrona a jeho manželku Brigitte Macronovou po jejich příletu na letiště v Pekingu. (3. prosince 2025) | foto: Ludovic MarinReuters

Francouzský prezident Emmanuel Macron a jeho manželka Brigitte Macronová...
Ruský prezident Vladimir Putin se v Kremlu setkal se svým čínským protějškem Si...
Čínský ministr zahraničí Wang I vítá francouzského prezidenta Emmanuela Macrona...
Čínská čestná stráž stojí v pozoru během slavnostního uvítání francouzského...
10 fotografií

„Chceme, aby Čína přesvědčila Rusko o potřebě uzavřít co nejrychleji příměří a o jeho upevnění prostřednictvím jednání. Ta by podle našeho názoru měla vést k pevným bezpečnostním zárukám pro Ukrajinu,“ uvedl nejmenovaný, vysoce postavený francouzský diplomat.

Francie v Číně také usiluje o větší příliv čínských investic a snadnější přístup francouzských exportérů na čínský trh. Během návštěvy se očekává podpis několika dohod týkajících se energetiky, potravinářského průmyslu a letectví.

Další čínští občané na Ukrajině nebojují, odmítá Peking tvrzení Zelenského

Ve čtvrtek se Macron setká s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem ve Velké síni lidu na pekingském náměstí Tchien-an-men. Oba lídři se poté zúčastní francouzsko-čínského obchodního fóra.

Francouzský prezidentský pár následně odcestuje do města Čcheng-tu v provincii S’-čchuan, v pátek pak budou Macron a Si jednat v okrese Tu-ťiang-jen. Francouzský prezident se později setká se studenty tamní univerzity.

Proč Rusko zahltilo Ukrajinu drony? Zeptejte se v Číně

Mluvčí čínského ministerstva zahraničí minulý týden uvedla, že Peking považuje dialog za prostředek k vyřešení války na Ukrajině a podporuje veškeré úsilí vedoucí k míru. Podle mluvčí Čína od začátku konfliktu na Ukrajině konstruktivně přispívá k politickému řešení krize.

Čína nikdy veřejně neodsoudila Rusko za invazi na ukrajinské území v únoru 2022. Naopak hospodářské, diplomatické a vojenské vztahy mezi Pekingem a Moskvou, které byly silné už před ruskou agresí, se od té doby ještě více posílily.

Čínští turisté mohou do Ruska bez víz. Putin napodobil Peking a utužuje vztahy

Francie a Evropská unie popisují Čínu jako partnera, konkurenta a strategického rivala. Vztahy v posledních letech poznamenaly četné obchodní spory, které vyvrcholily poté, co EU letos zavedla cla na čínské elektromobily.

Čína reagovala omezením dovozu zdravotnických prostředků z EU a uvalením cel na evropské brandy, což se dotklo především francouzského koňaku.

V červenci proto Francie uvítala čínskou výjimku pro většinu výrobců koňaku. Francie je největším dodavatelem vína a lihovin do Číny.

Vstoupit do diskuse (5 příspěvků)

Volají z Ukrajiny, jsou to ale Češi, říká kriminalista o podvodných call centrech

Nejčtenější

Leoš Mareš nevysílal Ranní show. Zůstal v nemocnici s Patrikem Hezuckým

Leoš Mareš jel i v pátek za parťákem Hezuckým do benešovské nemocnice.

Posluchači Ranní show na Evropě 2 zažili ve středu nezvyklé ráno. Moderátorka Katka Říhová oznámila, že Leoš Mareš výjimečně neusedl za mikrofon a rozhodl se strávit noc v nemocnici po boku svého...

Krásná sebevražedkyně. Vrhla se z mrakodrapu, její fotka okouzlila Ameriku

Fotografie Evelyn McHaleová vyšla v roce 1947 v časopise Life.

Bylo jí jen třiadvacet let, když napsala dopis na rozloučenou a vrhla se z vyhlídkové plošiny Empire State Building. Fotka jejího na první pohled nedotčeného těla se objevila v prestižním časopisu...

Inferno v Hongkongu. Ve věžácích zemřelo nejméně 83 lidí, na dvě stě pohřešují

Bytový komplex v Hongkongu zachvátil rozsáhlý požár. (27. listopadu 2025)

Počet obětí požáru obytného komplexu v Hongkongu vzrostl na 83. Ošetřeno bylo 76 zraněných, včetně 11 zasahujících hasičů. Z komplexu se podařilo stovky lidí evakuovat, ale podle různých zdrojů je na...

Hřib se snažil Babišovi dát QR kód, aby vrátil miliardy. Šéf ANO ho odhodil

Schůze Poslanecké sněmovny. Na snímku Zdeněk Hřib (Piráti) a Andrej Babiš...

Šéf Pirátů Zdeněk Hřib se pokusil ve Sněmovně dát předsedovi ANO a zřejmě budoucímu premiérovi Andreji Babišovi QR kód, po jehož načtení by podle něj Babiš mohl vrátit státu miliardy za neoprávněné...

Babiš se rozplakal, když mluvil o synovi. Jak chce řešit střet zájmů, neřekl

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš se na mimořádné schůzi Sněmovny rozplakal, když...

S knihou o Agrofertu, který označil za své dítě budované třicet let, přišel ve čtvrtek k řečnickému pultu ve Sněmovně předseda ANO Andrej Babiš. „Toustový chléb jsem vám nepřinesl,“ řekl Babiš,...

Prodej nových aut v průběhu roku vzrostl, u autobusů a motocyklů naopak klesal

Škoda Octavia 3

Prodej nových osobních aut v Česku za posledních 11 měsíců vzrostl o 6,24 procenta na 227 052 vozů. V listopadu se zvýšil o 3,3 procenta na 21 317 prodaných aut. Nejprodávanější obchodní třídou jsou...

3. prosince 2025  21:35

Slovensko vykompenzuje růst cen energií 90 procentům domácností, slíbil Fico

Robert Fico (17. října 2025)

Slovensko v příštím roce vynaloží na kompenzace cen energií pro rodiny 385 milionů eur (9,3 miliardy Kč), použije k tomu peníze z evropských zdrojů. Tato pomoc v souladu s dřívějšími informacemi už...

3. prosince 2025  20:48

Macron je v Číně. Chce jednat o obchodu, ale také o tlaku na Rusko

Čínský ministr zahraničí Wang I vítá francouzského prezidenta Emmanuela Macrona...

Francouzský prezident Emmanuel Macron ve středu zahájil třídenní návštěvu Číny, jejímž cílem je posílit ekonomickou spolupráci. Macron bude také chtít přimět Peking, aby vyvinul tlak na Rusko a...

3. prosince 2025  20:45

Bylo to za kritiku Bidena. Trump omilostnil kongresmana stíhaného za korupci

Henry Cuellar, demokrat za Texas, hovoří během slyšení v Kapitolu ve...

Americký prezident Donald Trump ve středu udělil milost texaskému demokratickému kongresmanovi Henrymu Cuellarovi a jeho manželce Imeldě obviněným z úplatkářství a spiknutí. Šéf Bílého domu uvedl, že...

3. prosince 2025  19:25

Jen každý šestý zaměstnanec Volkswagenu věří vedení. Šéf prosazuje další úspory

Šéf Volkswagenu Oliver Blume, šéf značky VW Thomas Schaefer a finanční ředitel...

Šéf automobilového koncernu Volkswagen Oliver Blume se na jednání se zaměstnanci setkal s výraznými výhradami k jeho manažerským schopnostem. Apeluje totiž na větší efektivitu a chce proto nadále...

3. prosince 2025  19:18

Svár kvůli „perníkové chaloupce“. Milion je přemrštěná cena, kritizuje radnici opozice

Perníková chaloupka stojí v parku Na Sadech v centru Českých Budějovic.

Ještě před začátkem adventního období začala v parku v centru Českých Budějovic zářit nová výzdoba. U „perníkové chaloupky“ se už stihly vyfotit stovky, či spíše několik tisíc lidí. Jenže v...

3. prosince 2025  18:16

Jdu za Kubovo hnutí. Senátor Fiala nebude příští rok obhajovat mandát za ODS

Ředitel strakonické nemocnice Tomáš Fiala vyhrál první kolo senátních voleb na...

Senátor za strakonický obvod Tomáš Fiala nebude v příštím roce obhajovat mandát za ODS. Bude kandidovat za nové hnutí jihočeského hejtmana Martina Kuby. Fiala není členem ODS, ale před pěti lety za...

3. prosince 2025  18:11

Kontroverze kolem Turka? To nejsou pouze mediální výplody, míní Pavel

Prezident Petr Pavel během setkání se svým slovenským protějškem Peterem...

Prezident Petr Pavel se nedomnívá, že by kontroverze kolem Filipa Turka byly pouze mediální výplody. Dokáže si těžko představit, že by něco výrazně zvrátilo jeho názor, řekl ve středu novinářům v...

3. prosince 2025  17:16,  aktualizováno  18:06

Propuštění vraha z Mírova nešlo z pohledu zákona zabránit, říká žalobce

Jednatřicetiletá žena zemřela v Mírově na Šumpersku násilnou smrtí v bytovém...

Podmíněnému propuštění odsouzeného vraha z Mírova na Šumpersku, který tři týdny po opuštění věznice podle policie znovu vraždil, nešlo z pohledu zákona zabránit. Ve středu to uvedl šumperský státní...

3. prosince 2025  13:36,  aktualizováno  18:05

Česko-vietnamský občan dostal v Luhanské oblasti za boj na Ukrajině 13 let

Česko-vietnamský občan dostal v Luhanské oblasti za boj na Ukrajině 13 let

Soud v Ruskem okupované ukrajinské Luhanské oblasti poslal na třináct let do vězení česko-vietnamského občana, který dobrovolně bojoval na Ukrajině. Ruská média původně uváděla, že muži hrozí až...

3. prosince 2025  16:49,  aktualizováno  17:52

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Bývalý majitel Pornhubu se zajímá o zahraniční aktiva ropné společnosti Lukoil

ilustrační snímek - Lukoil

O zahraniční aktiva ruské ropné společnosti Lukoil projevil zájem rakouský podnikatel Bernd Bergmair, který byl v minulosti většinovým vlastníkem mediální skupiny MindGeek zahrnující například...

3. prosince 2025  17:44

Plíseň, která bila do očí. V provozovně KFC se našla v čokoládových muffinech

Restaurace KFC ve městě Mountain View v Kalifornii (18. dubna 2011)

V restauraci řetězce rychlého občerstvení KFC v Jenišově na Karlovarsku našli inspektoři Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) plesnivé muffiny umístěné na pultu pro výdej jídel. Ze sedmi...

3. prosince 2025  17:23

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.