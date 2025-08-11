Čínská válečná loď narazila do vlastního plavidla, pronásledovala Filipínce

„Filipínští pobřežní strážci pomáhali rybářům ve sporné oblasti u atolu Scarborough Shoal, když čínská pobřežní stráž provedla riskantní manévr, který skončil značnými škodami na přední palubě čínské válečné lodi,“ řekl stanici BBC představitel filipínské pobřežní stráže Jay Tarriela.
Na videu, které zveřejnila Manila, je vidět, jak čínská pobřežní stráž stříká vodními děly na filipínskou pobřežní stráže, než po náhlém obratu hlasitě narazí do mnohem větší čínské lodi.
Tarriela prohlásil, že v důsledku srážky se čínská válečná loď stala „neplavbyschopnou“. Není jasné, zda při incidentu někdo utrpěl zranění.
Čínská pobřežní stráž uvedla, že jednala „v souladu se zákonem“ a přijala „všechna nezbytná opatření“, aby filipínské lodě vyhnala.
Řetězec útesů a skalnatých ostrůvků Scarborough Shoal je od roku 2012, kdy jej Čína obsadila, ohniskem napětí mezi oběma zeměmi.
Prakticky celé Jihočínské moře si nárokuje Čína, včetně částí, na které zároveň vznášejí nárok Filipíny, Vietnam, Indonésie, Malajsie a Brunej. Toto moře je bohatým lovištěm ryb a zřejmě skrývá i rozsáhlé zásoby ropy či zemního plynu. Vedou tam také významné námořní trasy.
Čínské nároky na Scarborough Shoal neuznal v roce 2016 mezinárodní rozhodčí soud v Haagu, Peking ale oznámil, že se tímto rozhodnutím nebude řídit.