Čínská válečná loď narazila do vlastního plavidla, pronásledovala Filipínce

Čínská válečná loď narazila v pondělí do plavidla vlastní pobřežní stráže, která pronásledovala filipínský člun v Jihočínském moři. Informovali o tom filipínští představitelé. Čína potvrdila, že došlo ke konfrontaci, přičemž obvinila Filipínce z násilného vniknutí do čínských vod. O srážce se ale nezmínila.

„Filipínští pobřežní strážci pomáhali rybářům ve sporné oblasti u atolu Scarborough Shoal, když čínská pobřežní stráž provedla riskantní manévr, který skončil značnými škodami na přední palubě čínské válečné lodi,“ řekl stanici BBC představitel filipínské pobřežní stráže Jay Tarriela.

Na videu, které zveřejnila Manila, je vidět, jak čínská pobřežní stráž stříká vodními děly na filipínskou pobřežní stráže, než po náhlém obratu hlasitě narazí do mnohem větší čínské lodi.

Čínské lodě se srazily při pronásledování filipínské lodi
ilustrační snímek
V Jihočínském moři se srazila čínská loď s filipínskou.
Loď čínské pobřežní stráže střílí z vodního děla na filipínské plavidlo. (10. prosince 2023)
23 fotografií

Tarriela prohlásil, že v důsledku srážky se čínská válečná loď stala „neplavbyschopnou“. Není jasné, zda při incidentu někdo utrpěl zranění.

Čínská pobřežní stráž uvedla, že jednala „v souladu se zákonem“ a přijala „všechna nezbytná opatření“, aby filipínské lodě vyhnala.

Řetězec útesů a skalnatých ostrůvků Scarborough Shoal je od roku 2012, kdy jej Čína obsadila, ohniskem napětí mezi oběma zeměmi.

Jihočínské moře: Nový výbušný střet na obzoru, „skoroválka“ se rýsuje stranou

Prakticky celé Jihočínské moře si nárokuje Čína, včetně částí, na které zároveň vznášejí nárok Filipíny, Vietnam, Indonésie, Malajsie a Brunej. Toto moře je bohatým lovištěm ryb a zřejmě skrývá i rozsáhlé zásoby ropy či zemního plynu. Vedou tam také významné námořní trasy.

Čínské nároky na Scarborough Shoal neuznal v roce 2016 mezinárodní rozhodčí soud v Haagu, Peking ale oznámil, že se tímto rozhodnutím nebude řídit.

