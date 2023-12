Náraz a sprcha vodním dělem. Číňané zasáhli loď s filipínským generálem

Dvě filipínská zásobovací plavidla mířila v neděli k vraku lodi Sierra Madre, jež slouží jako filipínská základna na mělčině zvané Second Thomas Shoal. Při plavbě se ale střetla s čínskou pobřežní stráží.

Číňané vystřelili vodním dělem a jednu filipínskou loď poškodili tak, že ji druhá musela odtáhnout zpátky. Podle Filipínců též úmyslně narazili do jiného jejich zásobovacího plavidla. Na jeho palubě byl i velitel filipínských ozbrojených sil, generál Romeo Brawner Jr.

„Je to čistá agrese,“ řekl Brawner o čínských manévrech. „Byl jsem svědkem toho, kolikrát nám velké lodě čínské pobřežní stráže a milice zkřížily cestu. Útočily na nás vodními kanóny, pak do nás narážely. Je to zneklidňující.“

Podle Brawnera Filipíny Číně neoznámily, že na palubě lodi bude. „Zřejmě proto nezměnili taktiku,“ uvedl generál, proč Číňané ignorovali riziko, že zasáhnou takto vysoce postaveného vojenského činitele.

Peking uvedl, že dvě filipínská plavidla nelegálně vstoupila do čínských vod u Spratlyho ostrovů, a jedno z nich pak naschvál najelo do lodě čínského námořnictva. Čínská pobřežní stráž následně uvedla, že filipínská plavidla ignorovala opakovaná varování a „provedla neprofesionální a nebezpečný náhlý obrat“. Čína vyzvala Filipíny, aby přestaly s provokativním jednáním, a obvinila je, že nesou za nedělní události plnou odpovědnost.

Dva incidenty během dvou dní

Už den předtím narazily na Číňany tři filipínské zásobovací lodě, které mířily k útesu Scarborough, aby poskytly palivo filipínským rybářům.

Čínští námořníci na Filipínce křičeli, ať odejdou. Poté začali na jejich lodě pálit z vodního kanónu, popisuje reportér deníku The New York Times, který byl na palubě. Filipínci začali zvát novináře na své lodě právě proto, aby podali svědectví o jednání čínského námořnictva.

Reportér uvádí, že do jeho lodi třikrát narazil čínský člun určený k hlídkování, přičemž poškodil její zábradlí a poškrábal pravý bok trupu. „Výbuch vody otřásl lodí jako zemětřesení na moři,“ popisuje pak zásah vodním dělem novinář. Kapitán vyzval všechny na palubě, aby se okamžitě běželi schovat dovnitř.

Spory mezi Filipíny a Čínou o části Jihočínského moře jsou dlouholeté. Peking si ho nárokuje prakticky celé, včetně částí, na které zároveň vznášejí nárok i Filipíny, Vietnam, Indonésie, Malajsie a Brunej. Toto moře je bohatým lovištěm ryb, zřejmě skrývá i rozsáhlé zásoby ropy a zemního plynu a vedou jím i významné námořní trasy.

Stálý rozhodčí soud v Haagu v roce 2016 rozhodl, že velká část nároků, které vznáší Čína, je neopodstatněná. Peking však rozhodnutí odmítá uznat a dodržovat. Manila trvá na tom, že má veškeré právo působit všude uvnitř své výlučné ekonomické zóny, a hodlá bránit své zájmy a suverenitu.

Někteří filipínští rybáři ale neskrývají skepsi ohledně možností Filipín bojovat s asijskou mocností. „Je bolestivé vidět Filipínce takto poražené na našem vlastním území,“ uvádí Dennis Maige, jenž byl svědkem použití vodního děla.