jhr Jan Hron Autor:

10:24

Čínský ministr zahraničí Wang I řekl šéfce evropské diplomacie Kaje Kallasové, že Peking si nepřeje prohru Ruska na Ukrajině. Tvrdí to s odvoláním na své zdroje portál The South China Morning Post. Podle evropských činitelů se Čína obává, že USA by v takovém případě zaměřily celou svou pozornost na ni.