.Mýlil by se ale ten, kdo by usoudil, že čínští spotřebitelé myslí na záchranu planety, kudy chodí. O ekologii jim v drtivé většině případů nejde. Jako hlavní důvody toho, proč se chtějí prohánět v elektromobilech, uvádějí jejich vysokou kvalitu, relativně nízkou cenu, to, že vypadají dobře, a také obrovský výběr na trhu.

Vláda v Pekingu spotřebitelům nepřikazuje „kupujte elektrovozy!“. Jde na to rafinovaněji a jemněji – činí je pro spotřebitele atraktivními.