Do USA se tajně hrne čím dál víc Číňanů. Pro svobodu se jim vyplatí riskovat

„Příchod do USA je naše jediná šance žít v bezpečí. Jen tak dokážu zachránit sebe i svou rodinu,“ svěřil se novinářům New York Times Kao Čchi-pin. Brzy čtyřicetiletý Číňan absolvoval strastiplnou cestu se svou třináctiletou dcerou. Z Číny se nejprve vydal do Jižní Ameriky, aby podstoupil cestu nebezpečnou stezkou přes úžinu Darién, zalesněný pás na hranicích Kolumbie a Panamy bez upravených cest.

Za tento rok už bylo dočasně zadrženo na hranicích Spojených států na 24 tisíc občanů Čínské lidové republiky. Za celou minulou dekádu to bylo sotva 15 tisíc.