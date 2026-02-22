Čína je v současnosti největším trhem s průmyslovými roboty na světě. Podle Mezinárodní federace robotiky připadla v roce 2024 na čínské továrny více než polovina všech celosvětově nově instalovaných robotů, píše CNN.
Právě díky vysoké míře robotizace dokáže Čína vyrábět elektromobily či solární panely ve velkém množství a za nízké ceny. To posiluje její pozici na světových trzích a přispívá k rostoucímu obchodnímu přebytku.
Postupně začínají vznikat i takzvané „temné továrny“. Jedná se o provozy, kde se vyrábí zcela bez přítomnosti lidí, a není tudíž potřeba žádné osvětlení. Nejen továrny však procházejí rozsáhlou automatizací.
Zvláštní pozornost věnuje Peking humanoidním robotům. V Číně je dnes více než 140 firem, které je vyvíjejí, často s výraznou podporou státu. Zatím se objevují zejména jako demonstrace technologického pokroku na nejrůznějších soutěžích a prezentacích, pronikat nicméně začínají i do praxe.
Robotika se navíc nemá omezit pouze na průmysl. Čínské úřady otevřeně mluví o využití humanoidů ve službách, například v domovech pro seniory. Reagovat tím chtějí na rostoucí nároky v oblasti sociální a zdravotní péče. Čínská populace stárne a země se momentálně potýká s historicky nejnižší porodností.
Výhoda i riziko
Ekonomové upozorňují, že automatizace může výrazně zvýšit produktivitu práce. Pokud každý pracovník díky robotům a umělé inteligenci vyprodukuje více hodnoty, může ekonomika růst i s menším počtem zaměstnanců. Robotizace má za úkol snížit tlak na veřejné finance.
Rychlá technologická transformace však přináší i rizika. Odhady čínských odborníků naznačují, že umělá inteligence a robotika mohou v příštích letech ovlivnit až 70 procent výrobního sektoru. Neznamená to nutně masovou nezaměstnanost, ale výraznou proměnu pracovních míst.
Zatímco některé profese mohou zaniknout, prostor se otevírá pro vznik nových, například v oblasti údržby robotických systémů, programování nebo analýzy dat. Klíčové proto bude investovat do rekvalifikací a dalšího vzdělávání, aby se pracovníci dokázali přesunout do nových oborů s vyšší přidanou hodnotou.
Čína tak stojí před složitým úkolem: zvládnout přechod k vysoce automatizované ekonomice bez výrazných sociálních otřesů. Pokud se to podaří, může se udržet na pozici lídra světové ekonomiky i v době, kdy tradiční model levné a početné pracovní síly přestává fungovat.