Durianová diplomacie. Číňané šílí po smradlavém ovoci a Peking utužuje vztahy

Autor:
  16:09
Zatímco na Západě si durian stále drží pověst zapáchajícího a trochu divného exotického ovoce, Číňané ho snědí téměř dva miliony tun ročně. Musí jej ovšem dovážet, což víc než vyhovuje okolním zemím. A Pekingu také. Díky své durianové diplomacii posiluje vztahy třeba s Kambodžou, Malajsií nebo Filipínami, a to v době, kdy s ním Američané pod vedením Donalda Trumpa vedou celní válku.
Prodej durianu v Thajsku (13. srpna 2022)

Prodej durianu v Thajsku (13. srpna 2022) | foto: Profimedia.cz

Sličná thajská prodejkyně durianu v růžových bikinách se stala internetovou...
Ovoce durian zapáchá. Ale až ochutnáte jeho skvělou chuť, odpustíte mu to.
Prodej durianu v Thajsku (15. prosince 2022)
Sličná thajská prodejkyně durianu v růžových bikinách se stala internetovou...
11 fotografií

V srpnu Čína rozbalila svou první zásilku čerstvého durianu z Kambodže. Ještě předtím se na dovozu mražených pichlavých plodů dohodla s Indonésií, jež prostřednictvím vládního programu rozvoje plantáží pracuje na tom, aby durianů pěstovala čím dál víc.

Ostatně jen Číňané každý rok zkonzumují více než 1,5 milion tun tohoto „krále ovoce“, přičemž v obchodech se prodává v přepočtu za zhruba pětistovku za kus.

Tradičním dovozcem durianu do Číny je přitom už léta Thajsko, které do celého světa exportuje tři čtvrtiny své produkce a jen na obchodu s čínskými zájemci vydělá zhruba čtyři miliardy dolarů ročně. Jeho podíl ovšem klesá. I proto, že se objevují noví zájemci o durianovou diplomacii. Hned druhým největším zásobitelem čínských obchodů je tak nyní Vietnam. Jen za loňský rok tam vyvezl duriany za skoro tři miliardy dolarů.

Číňané šponují poptávku po nejsmradlavějším ovoci světa. Rádi ho darují i tchyním

Už před covidem se s mraženými zásilkami přidala Malajsie a loni začala dovážet také ty čerstvé. Poslední dva roky mají Číňané možnost ochutnat i duriany z Filipín. Laos a Barma na svá povolení k dovozu durianů netrpělivě čekají. „Durian krásně odráží to, co se děje s lídry a vztahy mezi zeměmi,“ říká pro magazín Foreign Policy profesor východoasijských studií na univerzitě v Pekingu Kchan-kchan Sie.

Přes územní spory a historické křivdy mezi některými z těchto zemí sladká dužina durianu zkrátka přivádí jejich vlády blíž k sobě. Letos v létě dokonce Čína pozvala Filipíny a Vietnam na první durianový festival v Pekingu.

Vláda prezidenta Si Ťin-pchinga přitom vztahy se sousedy z regionu buduje v době, kdy je v celní válce s Bílým domem. „Čína se nyní snaží prezentovat jako odpovědná velmoc,“ komentuje durianovou diplomacii Sie.

A přestože kulinářská výměna a diplomacie u prostřeného stolu není nic nového a využívaly ji starověké říše velké i malé, jihovýchodní Asie se do ní v posledních dekádách pouští čím dál intenzivněji, a to i v rámci regionu. „Nezapomínejme, že diplomacie nejsou jen formální jednání a setkání na vysoké úrovni. Patří do ní také prostá radost ze společného jídla, výměny příběhů a budování vztahů,“ řekl svým hostům malajský velvyslanec v Jižní Koreji Mohd Zamruni Khalid na únorové recepci.

Proč tak smrdí? Legenda praví, že...

„Ať je dnes durian symbolem našeho společného závazku k lepší a spolupracující budoucnosti,“ dodal. Budoucnost durianu ovšem závisí i na tom, jak výrazné budou probíhající změny klimatu. Například zmíněný podíl Thajska totiž klesá i kvůli extrémním vedrům, která tamním zemědělcům ničí úrodu, a úporné sucho zpomalilo produkci i ve Vietnamu.

Pasažér v Thajsku vzal do autobusu smradlavý durian. Průvodčí se zhroutila

Podle prastaré filipínské legendy získal durian svůj typický zápach, který odpuzoval už benátské kupce a nevábně působí i na dnešní turisty ze Západu, poté, co si jistý král znepřátelil moudrého starce. Přišel si k němu pro radu a chtěl vědět, jak získat lásku své nevěsty. Ze surovin, které si mudrc vyžádal a jejichž směs pak král zasadil na zahradě svého paláce, vyrostl krásný strom obsypaný sladkým ovocem.

Mladá princezna byla nadšená, král spokojený. Jen na vděk mudrci už si nevzpomněl a ten, když nedostal pozvánku na svatbu, ovoce proklel. A přičaroval mu „nepříjemný zápach a pichlavou skořápku“, dodává legenda. Pravděpodobnější ovšem bude, že durian svou podobu získal evolučně proto, aby odradil mlsnou zvěř.

Durian express a pěstování přímo v Číně

Obrovský apetit Číňanů, kterým nevadí zápach ani ostny, už se rozhodli vyslyšet i domácí pěstitelé. Nové durianové lány v posledních letech vznikly třeba v nejjižnější čínské provincii Chaj-nan nebo v pohraničních provinciích Jün-nan a Kuang-si. Pro investory jsou tyto farmy zlatý důl, napsal v dubnu portál South China Morning Post.

VIDEO: Páchnoucí ovoce durian je v Číně trend, pěstuje se místo palem

Pěstitelé v zahraničí se však zatím nemusejí obávat, že by je čínští zemědělci z perspektivního trhu vytlačili. „My nejsme skutečným konkurentem. I kdyby byl celý Chaj-nan osázen duriany, stále by to nestačilo k uspokojení obrovské poptávky v naší zemi,“ uklidňuje generální ředitel jedné z tamních zemědělských firem Tu Paj-čung.

Jeho firma je prvním a největším pěstitelem durianů v Číně, jen v provincii Chaj-nan má přes 200 tisíc durianovníků. Pro čínské zákazníky, kteří údajně spořádají 85 procent celosvětové produkce durianu, je to však kapka v moři. Porazit thajské nebo filipínské konkurenty tak čínské firmy mohou jen v kvalitě – doma vypěstované ovoce totiž na pulty obchodů logicky dorazí dřív a čerstvější, což je pro smradlavý durian zcela zásadní.

Aby se ovoce z připlouvajících lodí dostalo co nejrychleji i k zákazníkům na dalekém severu Číny, budují se další tranzitní centra a nové přepravní služby. Říká se jim „durian express“.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Nahnali je ke zdi a postříleli. Nejslavnější fotku maďarské revoluce pořídil Čech

Fotil hvězdy stříbrného plátna i krvavé účtování během maďarské revoluce. Jeho snímky obdivovaly miliony čtenářů časopisu Life, v Česku ho však nikdo nezná. Přitom John Sadovy se narodil přesně před...

OBRAZEM: Politici na Hradě. Někteří s partnery, Turek s nečekaným doprovodem

Již potřetí udělí prezident Petr Pavel při příležitosti svátku 28. října státní vyznamenání významným osobnostem. Na Pražském hradě se sešla řada známých politiků, pozvání dorazilo také bývalým...

KVÍZ: Volíte Losnu, nebo Mažňáka? A jak dobře znáte Rychlé šípy?

Máte rádi Rychlé šípy? Pak vám jistě udělala radost zpráva, že se Skautská nadace Jaroslava Foglara rozhodla k 120. výročí jeho narození vydat kompletní Jestřábovo dílo. V nové edici jako první vyšla...

OBRAZEM: Poslední úsměv, ještě jedno selfie. Z Hradu do deště, čas jít domů

Prezident Petr Pavel v úterý při příležitosti svátku 28. října udělil státní vyznamenání významným osobnostem. Na Pražském hradě ocenil celkem 48 osobností jako herce Zdeňka Svěráka nebo in memoriam...

Při masivní razii ve favelách Ria zemřelo přes sto lidí. OSN je zděšená

Při úterní policejní operaci v Riu de Janeiro zemřelo 132 lidí, informoval úřad veřejného ochránce práv v tomto brazilském státě. Vláda v tomto brazilském státě podle médií později potvrdila 119...

Za loupeží v Louvru jsou malí zločinci z Paříže, nechali za sebou řadu stop

Za loupeží historických šperků v Louvru z 19. října nestojí profesionálové ani organizovaný zločin, ale parta místních amatérů ze severu Paříže. V neděli to uvedla pařížská prokurátorka Laure...

2. listopadu 2025  16:12

Durianová diplomacie. Číňané šílí po smradlavém ovoci a Peking utužuje vztahy

Zatímco na Západě si durian stále drží pověst zapáchajícího a trochu divného exotického ovoce, Číňané ho snědí téměř dva miliony tun ročně. Musí jej ovšem dovážet, což víc než vyhovuje okolním zemím....

2. listopadu 2025  16:09

Nehoda tří aut uzavřela u Prahy D1 ve směru na Brno, dva lidé jsou zranění

Nehoda tří osobních aut v neděli odpoledne uzavřela na okraji Prahy dálnici D1. Neprůjezdná je na pátém kilometru ve směru na Brno. Dva lidé se lehce zranili, uvedl policejní mluvčí Jan Rybanský.

2. listopadu 2025  15:50

V Neratovicích vykolejil osobní vlak, spekuluje se o poškozeném kolejišti

Při vjezdu do stanice v Neratovicích odpoledne vykolejil osobní vlak, nikdo se nezranil. V půl třetí odpoledne byl provoz obnoven po ostatních kolejích. Dopravu mezi Prahou a Mělníkem dočasně...

2. listopadu 2025  13:39,  aktualizováno  15:27

Školy odmítají epileptiky. Učitelé mají strach, že dítěti při záchvatu nepomohou

Rodiče dětí s epilepsií mívají problém dostat je do běžné školy. Učitelé se bojí, že při záchvatech nedokážou dětem správně pomoci. Teď školy dostaly návod, jak postupovat.

2. listopadu 2025  15:01

Nálepka problémového dítěte Lufthanse zůstává. Dopravci se nedaří odrazit ode dna

Ačkoliv je německá letecká společnost Lufthansa jednou z největších v Evropě, v posledních letech ji trápí jeden problém za druhým. I proto ji označil za „problémové dítě“ i sám její ředitel. Před...

2. listopadu 2025

Pohled, který bral dech. Češi se potopili k vraku Britanniku, nahlédli do jeho nitra

Čeští potápěči pomohli na konci října prozkoumat v Egejském moři vrak lodi Britannic. Uvedl to vedoucí expedice Petr Slezák. Kvůli extrémním podmínkám, proudům a hloubce patří průzkum tohoto vraku k...

2. listopadu 2025  10:56,  aktualizováno  14:51

Kalousek kritizoval Babišovy ekonomické plány. Rychetský nechce Turka za ministra

V neděli se v pořadu Otázky Václava Moravce potkali předseda ČMKOS Josef Středula, exministr financí Miroslav Kalousek, předseda NRR Mojmír Hampl a poslanec Jan Skopeček. Hlavním tématem byla...

2. listopadu 2025  14:49

Tři roky odříkání. Vágner se pochlubil úlovkem největší ryby vltavské kaskády

V nedělním dešti se z orlické přehrady přihlásil rybář Jakub Vágner s dalším významným úlovkem. Ve videu popisuje příběh, jak o vylovení obřího sumce usiloval tři roky spolu se svým kamarádem....

2. listopadu 2025  14:01

Naše koncerty vám vykopnou mozek z hlavy, říká frontman kapely Parkway Drive

Premium

Australská metalcoreová kapela Parkway Drive slaví dvacáté výročí a 7. listopadu se představí českým fanouškům v pražské Sportovní hale Fortuna. O tom, co obnáší být ve skupině, která se z malého...

2. listopadu 2025

Jihoměstská sociální a.s.
Pečovatelka/Pečovatel

Jihoměstská sociální a.s.
Praha
nabízený plat: 32 000 - 34 000 Kč

Dalších 31 881 volných pozic

Útok ve vlaku měli za halloweenský žert, starší muž před nožem zachránil dívku

Nic nenasvědčuje tomu, že sobotní útok nožem ve vlaku na východě Anglie byl teroristickým činem, uvedla v neděli britská policie. Dva z deseti zraněných jsou nadále v ohrožení života. Oba podezřelí...

2. listopadu 2025  13:19

V rozpočtu něco skrýváte, obul se Nacher do vlády. Zadlužíte děti, vyčetl mu Hřib

Představitelé končící vlády a budoucí koalice v pořadu Partie na CNN Prima News řešili programové prohlášení vlády, jež bude představeno v pondělí a které už získala média. Opět se diskutovalo také o...

2. listopadu 2025  12:25,  aktualizováno  13:16

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.