V srpnu Čína rozbalila svou první zásilku čerstvého durianu z Kambodže. Ještě předtím se na dovozu mražených pichlavých plodů dohodla s Indonésií, jež prostřednictvím vládního programu rozvoje plantáží pracuje na tom, aby durianů pěstovala čím dál víc.
Ostatně jen Číňané každý rok zkonzumují více než 1,5 milion tun tohoto „krále ovoce“, přičemž v obchodech se prodává v přepočtu za zhruba pětistovku za kus.
Tradičním dovozcem durianu do Číny je přitom už léta Thajsko, které do celého světa exportuje tři čtvrtiny své produkce a jen na obchodu s čínskými zájemci vydělá zhruba čtyři miliardy dolarů ročně. Jeho podíl ovšem klesá. I proto, že se objevují noví zájemci o durianovou diplomacii. Hned druhým největším zásobitelem čínských obchodů je tak nyní Vietnam. Jen za loňský rok tam vyvezl duriany za skoro tři miliardy dolarů.
Už před covidem se s mraženými zásilkami přidala Malajsie a loni začala dovážet také ty čerstvé. Poslední dva roky mají Číňané možnost ochutnat i duriany z Filipín. Laos a Barma na svá povolení k dovozu durianů netrpělivě čekají. „Durian krásně odráží to, co se děje s lídry a vztahy mezi zeměmi,“ říká pro magazín Foreign Policy profesor východoasijských studií na univerzitě v Pekingu Kchan-kchan Sie.
Přes územní spory a historické křivdy mezi některými z těchto zemí sladká dužina durianu zkrátka přivádí jejich vlády blíž k sobě. Letos v létě dokonce Čína pozvala Filipíny a Vietnam na první durianový festival v Pekingu.
Vláda prezidenta Si Ťin-pchinga přitom vztahy se sousedy z regionu buduje v době, kdy je v celní válce s Bílým domem. „Čína se nyní snaží prezentovat jako odpovědná velmoc,“ komentuje durianovou diplomacii Sie.
A přestože kulinářská výměna a diplomacie u prostřeného stolu není nic nového a využívaly ji starověké říše velké i malé, jihovýchodní Asie se do ní v posledních dekádách pouští čím dál intenzivněji, a to i v rámci regionu. „Nezapomínejme, že diplomacie nejsou jen formální jednání a setkání na vysoké úrovni. Patří do ní také prostá radost ze společného jídla, výměny příběhů a budování vztahů,“ řekl svým hostům malajský velvyslanec v Jižní Koreji Mohd Zamruni Khalid na únorové recepci.
Proč tak smrdí? Legenda praví, že...
„Ať je dnes durian symbolem našeho společného závazku k lepší a spolupracující budoucnosti,“ dodal. Budoucnost durianu ovšem závisí i na tom, jak výrazné budou probíhající změny klimatu. Například zmíněný podíl Thajska totiž klesá i kvůli extrémním vedrům, která tamním zemědělcům ničí úrodu, a úporné sucho zpomalilo produkci i ve Vietnamu.
Podle prastaré filipínské legendy získal durian svůj typický zápach, který odpuzoval už benátské kupce a nevábně působí i na dnešní turisty ze Západu, poté, co si jistý král znepřátelil moudrého starce. Přišel si k němu pro radu a chtěl vědět, jak získat lásku své nevěsty. Ze surovin, které si mudrc vyžádal a jejichž směs pak král zasadil na zahradě svého paláce, vyrostl krásný strom obsypaný sladkým ovocem.
Mladá princezna byla nadšená, král spokojený. Jen na vděk mudrci už si nevzpomněl a ten, když nedostal pozvánku na svatbu, ovoce proklel. A přičaroval mu „nepříjemný zápach a pichlavou skořápku“, dodává legenda. Pravděpodobnější ovšem bude, že durian svou podobu získal evolučně proto, aby odradil mlsnou zvěř.
Durian express a pěstování přímo v Číně
Obrovský apetit Číňanů, kterým nevadí zápach ani ostny, už se rozhodli vyslyšet i domácí pěstitelé. Nové durianové lány v posledních letech vznikly třeba v nejjižnější čínské provincii Chaj-nan nebo v pohraničních provinciích Jün-nan a Kuang-si. Pro investory jsou tyto farmy zlatý důl, napsal v dubnu portál South China Morning Post.
Pěstitelé v zahraničí se však zatím nemusejí obávat, že by je čínští zemědělci z perspektivního trhu vytlačili. „My nejsme skutečným konkurentem. I kdyby byl celý Chaj-nan osázen duriany, stále by to nestačilo k uspokojení obrovské poptávky v naší zemi,“ uklidňuje generální ředitel jedné z tamních zemědělských firem Tu Paj-čung.
Jeho firma je prvním a největším pěstitelem durianů v Číně, jen v provincii Chaj-nan má přes 200 tisíc durianovníků. Pro čínské zákazníky, kteří údajně spořádají 85 procent celosvětové produkce durianu, je to však kapka v moři. Porazit thajské nebo filipínské konkurenty tak čínské firmy mohou jen v kvalitě – doma vypěstované ovoce totiž na pulty obchodů logicky dorazí dřív a čerstvější, což je pro smradlavý durian zcela zásadní.
Aby se ovoce z připlouvajících lodí dostalo co nejrychleji i k zákazníkům na dalekém severu Číny, budují se další tranzitní centra a nové přepravní služby. Říká se jim „durian express“.