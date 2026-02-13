Video zobrazuje fiktivního vojenského důstojníka, který „činí obtížné rozhodnutí zůstat věrný svým hodnotám a vytyčit lepší cestu pro svou rodinu tím, že kontaktuje CIA“.
„Vůdcové ve skutečnosti ochraňují jen své vlastní sobecké zájmy,“ uvádí hlas ve videu. „Jejich moc je postavena na nesčetných lžích. Ale nyní se tyto zdi lží hroutí a nám nezbývá nic jiného než po nich uklidit nepořádek.“
CIA se snaží videem rekrutovat vojenské činitele, kteří se obávají čistek. Podle portálu The Wall Street Journal nechal čínský prezident Si Ťin-pching od roku 2023 zbavit funkcí více než 60 výše postavených vojenských činitelů a představitelů obranného průmyslu.
Poslední obětí tažení čínského vůdce za konsolidací vojenské moci je nejvýše postavený čínský generál Čang Jou-sia. Generál byl jedním z mála s bojovými zkušenostmi a byl považován za kompetentního lídra.
|
Vůdcovu linii si rozvracet nedáme! Generál jako další oběť tvrdých čistek v Číně
Video na Čanga naráží: „Každý, kdo vykazuje vůdčí schopnosti, bude čelit nevyhnutelným obavám a bude nemilosrdně zlikvidován. Nemohu dovolit, aby tito šílenci formovali budoucí svět mé dcery,“ říká vypravěč.
Ve finálních záběrech důstojník na izolovaném parkovišti otevírá počítač a zobrazí si stránku s nápisem „Kontaktujte CIA“ v čínštině. Případní zájemci se dozvědí adresu CIA na síti Tor, celosvětové síti serverů, která umožňuje anonymní komunikaci.
CIA vydala video na YouTube a dalších západních sítích, které Čína blokuje. Lze se k nim ale dostat přes VPN, případně přes Hongkong, kde je YouTube dostupný.
|
Konec éry, CIA přestala po více než 60 letech vydávat databázi World Factbook
„Budeme i nadále nabízet čínským vládním úředníkům a občanům příležitost společně pracovat na lepší budoucnosti,“ uvedl ředitel CIA John Ratcliffe.
Máme úspěchy, zní z CIA
Tajná služba už minulý rok zveřejnila videa zaměřená na činitele komunistické strany. Čína je odsoudila jako „absurdní“, „pomlouvačná“ a „hysterická“.
Nejmenovaný činitel CIA řekl stanici CNN, že videa vedla k úspěšnému nabrání nových zdrojů uvnitř Číny. „Videa fungují a jejich (ochranná) zeď nefunguje,“ uvedl s odkazem na přesvědčení Siovy vlády, že se jí daří bránit proti zkoumavému pohledu amerických zpravodajských služeb.
|
Otřes v Číně. Vyšetřují nejvýš postaveného generála, býval Siovým blízkým spojencem
Čína je jednou z nejobtížněji proniknutelných zemí pro agenty cizích států. USA se snaží obnovit své sítě po velkém fiasku z konce roku 2010, kdy Číňané během dvou a půl roku dokázali odhalit a zlikvidovat řadu amerických agentů.
USA nyní vnímají Čínu jako svého nejvážnějšího geopolitického protivníka. Nové špionážní hry jsou dokladem důležitosti, kterou Washington miliardové zemi se stále sofistikovanější armádou, agresivními hackery a vlivnými zpravodajskými službami přisuzuje.