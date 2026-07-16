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Čína vysvětlila zadržení Čecha. Podezírá ho z ohrožení státní bezpečnosti

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  9:57aktualizováno  10:06
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: AP

Peking uvedl, že český občan zadržovaný v Číně je vyšetřován kvůli podezření z ohrožení státní bezpečnosti. Podle čínského ministerstva zahraničí příslušné úřady postupují v souladu se zákonem. Peking zároveň tvrdí, že české úřady na základě neopodstatněných obvinění zadržují čínského novináře, a vyzývá Prahu k jeho okamžitému propuštění.

České ministerstvo zahraničí už ve středu potvrdilo, že je prostřednictvím velvyslanectví v Pekingu v kontaktu se zadrženým českým občanem. Podrobnosti k případu s odkazem na ochranu osobních údajů nezveřejnilo.

Čína zadržela českého občana, ministerstvo je s ním v kontaktu

Podle serveru Seznam Zprávy jde o českého podnikatele, kterého čínské bezpečnostní složky zadržely na letišti na konci června. Od té doby je ve vazbě.

Případ přichází několik měsíců poté, co čeští kriminalisté zadrželi čínského občana podezřelého z činnosti pro čínskou zpravodajskou službu. Muže obvinili z neoprávněné činnosti pro cizí moc, stal se prvním stíhaným podle tohoto paragrafu v České republice. Jeho případ se stále řeší, obžalobu soud v červnu vrátil státnímu zástupci k došetření.

Podrobnosti připravujeme...

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