Čína vysvětlila zadržení Čecha. Podezírá ho z ohrožení státní bezpečnosti

České ministerstvo zahraničí už ve středu potvrdilo, že je prostřednictvím velvyslanectví v Pekingu v kontaktu se zadrženým českým občanem. Podrobnosti k případu s odkazem na ochranu osobních údajů nezveřejnilo.
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Čína zadržela českého občana, ministerstvo je s ním v kontaktu
Podle serveru Seznam Zprávy jde o českého podnikatele, kterého čínské bezpečnostní složky zadržely na letišti na konci června. Od té doby je ve vazbě.
Případ přichází několik měsíců poté, co čeští kriminalisté zadrželi čínského občana podezřelého z činnosti pro čínskou zpravodajskou službu. Muže obvinili z neoprávněné činnosti pro cizí moc, stal se prvním stíhaným podle tohoto paragrafu v České republice. Jeho případ se stále řeší, obžalobu soud v červnu vrátil státnímu zástupci k došetření.
Podrobnosti připravujeme...