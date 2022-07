Číňané se nemohli dostat ke svým úsporám v bance, vyrazili proto do ulic

Před pobočkou Čínské lidové banky v Čeng-čou, hlavním městě provincie Che-nan, se sešel na Čínu až nezvykle velký dav lidí, kteří se dožadovali vydání svých úspor. Proti rozzlobeným střadatelům se okamžitě postavila ochranka, jejíž zásah se neobešel bez násilí. Jeden muž s opuchlým okem uvedl, že ho zbili „gangsteři“. Policie ho následně odvlekla do autobusu. Informaci přinesl list The Guardian.

V pondělí pozdě večer bankovní a pojišťovací úřad provincie Che-nan oznámil, že klienti banky začnou dostávat část svých peněz zpět. „Jednotliví klienti s vklady do 50 000 jüanů (174 000 Kč) budou vyplaceni od tohoto pátku,“ uvedl regulátor, zatímco opatření pro vyplacení ostatních budou oznámena zvlášť.

Čínské úřady uvedly, že problémy se vklady střadatelů způsobily „zločinecké gangy“, které se na podobné činnosti podílejí již od roku 2011. Na čínských sociálních sítích, kde lidé incident v Čeng-čou pozorně sledovali, přijali toto vysvětlení se značnou skepsí.

Na účtu amerického velvyslanectví na Weibo se objevila řada rozzlobených komentářů, které vyzývaly Washington, aby věnoval více pozornosti osudu obyčejných Číňanů.

Jednou z obětí bankovního systému byla i paní Yangová, která měla v jedné z bank uloženo 499 500 jüanů (1 700 000 Kč). Dne 18. dubna zjistila, že ke svým prostředkům nemá přístup. „Asi deset dní jsem dostávala červený kód, ten se objeví při pokusu o stížnost,“ řekla listu The Guardian. „Vláda by nám měla pomoci co nejdříve obnovit službu výběru hotovosti, abychom se mohli vrátit do normálního života,“ dodala Číňanka.

Bankovní a pojišťovací regulátor provincie Che-nan v neděli pozdě večer uvedl, že urychluje plány na řešení místní finanční krize a „ochranu zákonných práv a zájmů širší veřejnosti“. Úřady přicházejí s plánem na řešení problému, který bude oznámen v blízké budoucnosti, uvedl úřad v prohlášení.

Na vině jsou zločinecké gangy

Již dřívější zprávy z Číny obviňovaly „zločinecké gangy“ z převzetí kontroly nad místními bankami. Tyto skupiny podle úřadů prováděly nezákonné převody prostřednictvím fiktivních úvěrů a také „manipulovaly s jejich vedoucími pracovníky“. Již od roku 2011 tyto gangy fakticky kontrolují několik čínských lokálních bank,“ přiznala chenanská policie.

„Události v Che-nanu jsou velmi znepokojivým signálem toho, co by se stalo, kdyby se stávající čínský ekonomický model stal neudržitelným. „Každé dlouhé období prudkého růstu cen nemovitostí a explozivního růstu zadlužení vytváří značné podněty pro riskování a dokonce i podvody,“ říká Michael Pettis, profesor financí na univerzitě v Pekingu. Nyní lidé zaskočili úřady nepřipravené, zvláště co se týče rozsahu skrytých ztrát a podvodů, které se v systému najednou objevily.

„Protože v uplynulém desetiletí došlo v Číně k jednomu z nejrychlejších nárůstů zadlužení obyvatel, mám podezření, že v příštích několika letech budeme svědky ještě mnoha podobných událostí,“ dodal Pettis

Skandál Čínské lidové banky otřásl také tamními regulačními orgány. Poté, co o něm v dubnu poprvé prosákly informace na veřejnost, zahájila disciplinární inspekce provincie Che-nan speciální vyšetřování zaměřené především na venkovské věřitele, uvedl čínský ekonomický časopis Caixin s odvoláním na zdroje obeznámené s celou záležitostí.

Vyšetřování objasnilo, jak se skupina nazvaná Sin-cchaj-fu dostala k více než 10 miliardám jüanů (34,8 miliardy Kč) nesplácených úvěrů ve venkovském úvěrovém systému, uvedl časopis Caixin. Dodal, že protikorupční orgány Che-nanu v této věci vyšetřovaly nejméně tři úředníky.

Mnozí Číňané však nevěří, že by se jejich ztráta měla přičítat pouze určitým osobám. Někteří komentátoři na sociálních sítích obviňovali místní vládu, že se spolčila s bankami, aby potlačila jejich oprávněné požadavky. „Proč se takhle chováte k obyčejným lidem?“ ptal se v pondělí jeden z uživatelů sociální sítě Weibo ve svém příspěvku. „Prosím, přísně vyšetřujte chenanskou vládu,“ dodal.