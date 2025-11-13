Čínskou generalitu drtí soukolí čistek. Si Ťin-pching se bojí o svůj jaderný arzenál

Takzvaná „fuťienská klika“ byla dlouho považována za elitu Čínské lidové osvobozenecké armády. Generálové pocházející z provincie na jihovýchodním pobřeží Číny zastávali ty nejvyšší posty, podle sinologů hlavně proto, že v této provincii na přelomu tisíciletí dělal guvernéra sám Si Ťin-pching.
Jenže třináct let po nástupu k moci se svých starých soudruhů zbavuje. Naplno se to projevilo na říjnovém zasedání Ústředního výboru Komunistické strany Číny, kde absentovalo více než šedesát procent aktivních i penzionovaných důstojníků, kteří se sjezdu měli zúčastnit.
Korupce činí vojáky náchylnými k západní infiltraci. Mohou se stát skutečnými agenty nebo je západní hodnoty přivedou k touze armádu „znárodnit“ a zbavit ji stranické kontroly.