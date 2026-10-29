Největší zbrojení od druhé světové. Australský ministr varoval před Čínou

Austrálie už v červenci vůči Číně protestovala kvůli testu rakety schopné nést jadernou hlavici, kterou Peking odpálil v jižním Pacifiku.
„Ze strany Číny jsme zjevně svědky největšího konvenčního vojenského zbrojení, jaké svět zažil od konce druhé světové války,“ řekl Marles novinářům na okraj setkání ministrů obrany jihovýchodní Asie na Filipínách. „Čína dosud nevysvětlila, proč to dělá, a vytváří napětí,“ sdělil s tím, že rostoucí asertivita Pekingu představuje pro Canberru výzvu.
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Podle něj je pro Austrálii důležité, aby byl zachován stávající řád, který je založen na dodržování pravidel. „Musíme zajistit, aby to, jak chápeme pravidla, nadále platilo, protože pro středně velkou mocnost, jako je Austrálie, jsou to právě pravidla, která nám dávají možnost jednat,“ dodal.
Australský ministr uvedl, že se zástupci Japonska, Spojených států a Filipín společně zavázal k větší koordinaci obranné politiky. „Myslím, že všechny čtyři země dobře chápou výzvy, kterým tato část světa čelí, a tlaky, kterým je vystavena,“ řekl Marles. „Nyní je čas ještě více se opřít o přátele a sousedy a úzce spolupracovat na zajištění naší společné bezpečnosti,“ dodal.
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Filipíny, blízký bezpečnostní partner Austrálie, se již řadu let potýkají s Čínou v Jihočínském moři. Diplomatické spory mezi Čínou a Filipínami jsou v posledních letech stále častější. Manila viní čínskou pobřežní stráž z agresivního chování ve filipínské výlučné ekonomické zóně, zatímco Peking trvá na tom, že vymáhá zákony vůči plavidlům ve svých teritoriálních vodách.