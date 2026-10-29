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Největší zbrojení od druhé světové. Australský ministr varoval před Čínou

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  7:28
Sílící čínská vojenská přítomnost vytváří v jihovýchodní Asii napětí, řekl australský ministr obrany Richard Marles a vyzval spojence v regionu k prohloubení spolupráce. Peking vysílá do sporných oblastí Jihočínského moře stovky plavidel pobřežní stráže, námořnictva a dalších složek. Nárok si činí téměř na celé moře, a to navzdory mezinárodnímu právu.

Austrálie už v červenci vůči Číně protestovala kvůli testu rakety schopné nést jadernou hlavici, kterou Peking odpálil v jižním Pacifiku.

Čínská fregata vypouští protilodní raketu během vojenského cvičení ve vodách ve vodách Jihočínského moře. (8. července 2016)
Australský ministr obrany Richard Marles přichází na Sdružení národů jihovýchodní Asie (ASEAN) v rozšířeném složení (ADMM-Plus) v Cebu na Filipínách. (29. října 2026)
Incident v Jihočínském moři, při kterém se srazily čínské (vlevo) a filipínské lodě. (22. října 2023)
Čínští vojáci během cvičení v provincii Čchien-si-nan (8. listopadu 2024)
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„Ze strany Číny jsme zjevně svědky největšího konvenčního vojenského zbrojení, jaké svět zažil od konce druhé světové války,“ řekl Marles novinářům na okraj setkání ministrů obrany jihovýchodní Asie na Filipínách. „Čína dosud nevysvětlila, proč to dělá, a vytváří napětí,“ sdělil s tím, že rostoucí asertivita Pekingu představuje pro Canberru výzvu.

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Podle něj je pro Austrálii důležité, aby byl zachován stávající řád, který je založen na dodržování pravidel. „Musíme zajistit, aby to, jak chápeme pravidla, nadále platilo, protože pro středně velkou mocnost, jako je Austrálie, jsou to právě pravidla, která nám dávají možnost jednat,“ dodal.

Australský ministr uvedl, že se zástupci Japonska, Spojených států a Filipín společně zavázal k větší koordinaci obranné politiky. „Myslím, že všechny čtyři země dobře chápou výzvy, kterým tato část světa čelí, a tlaky, kterým je vystavena,“ řekl Marles. „Nyní je čas ještě více se opřít o přátele a sousedy a úzce spolupracovat na zajištění naší společné bezpečnosti,“ dodal.

Filipíny viní Čínu z použití vodních děl u sporného útesu. Neprovokujte, varují Číňané

Filipíny, blízký bezpečnostní partner Austrálie, se již řadu let potýkají s Čínou v Jihočínském moři. Diplomatické spory mezi Čínou a Filipínami jsou v posledních letech stále častější. Manila viní čínskou pobřežní stráž z agresivního chování ve filipínské výlučné ekonomické zóně, zatímco Peking trvá na tom, že vymáhá zákony vůči plavidlům ve svých teritoriálních vodách.

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