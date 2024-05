Civilní obal, ale vojenské srdce. Čína k invazi na Tchaj-wan chystá i trajekty

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit

Čína chystá armádu trajektů a civilních plavidel k invazi na Tchaj-wan, píše list The Telegraph. Podle expertů jsou trajekty určené k přepravě obrněných vozů. Kapacity nákladních trajektů si pravidelně pochvalují i čínská státní média. A prezident Si Ťin-pching podle Američanů chce být k invazi připraven do tří let.