ANALÝZA: Čínská armáda rychle sílí. Bude si chtít vyzkoušet boj?

Nad Pekingem se ve středu neslo divoké burácení supermoderních stíhaček, po náměstí Nebeského klidu duněly tanky a rakety. Nejvyšší vůdce Si Ťin-pching, obklopený většinou světových diktátorů, se na vyšperkovaném pódiu dmul pýchou při pohledu na milimetrově vyrovnané řady svých pochodujících vojáků.
Čína jako rostoucí supervelmoc využila kulatých oslav konce druhé světové války, aby světu předvedla svoji vojenskou sílu. Pečlivě zrežírovaný přehlídkový spektákl ukázal i nejmodernější vojenskou techniku.
Jisté je jedno: Si Ťin-pching, na rozdíl od svých předchůdců, kteří se zaměřovali především na velké ekonomické cíle, je posedlý armádou.