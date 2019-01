Pentagon varoval před vojenskou silou Číny, bojí se ztráty dominance

Podle americké Vojenské zpravodajské agentury se Pekingu podařilo v posledních letech udělat na poli armádní techniky obrovský krok kupředu, a to především díky zavedení zákonů, které donutily její zahraniční partnery k odhalení technických tajemství výměnou za přístup na čínský trh.



Čína je nyní podle Pentagonu „ v důsledku získání technologie všemi dostupnými prostředky“ v řadě technologií na světové špičce, a to například v konstrukci námořních plavidel, raket středního doletu nebo hypersonických zbraní, které se mohou pohybovat pětinásobnou rychlostí zvuku a dokážou se vyhnout protiraketovým obranným systémům.

„Kvůli mnohostrannému přístupu k technologiím disponuje Čínská lidová armáda některými nejmodernějšími zbraňovými systémy na světě. V některých oblastech už je ve světovém vedení,“ uvedl ve své zprávě Pentagon. Podle něj má Čína nyní pokročilé schopnosti ve vzduchu, na moři, ve vesmíru nebo v kyberprostoru, které ji umožňují „prosazovat svou vůli v regionu“.

Podle agentury AFP se Američané na Peking zaměřili kvůli případnému konfliktu s Tchaj-wanem, který Čína považuje za součást svého území. Ačkoli má Tchaj-wan svou vlastní vládu, měnu i vlajku, OSN ho nepovažuje za nezávislý stát.

Pokud by se Tchaj-pej pokusila vyhlásit samostatnost, Čína podle svých slov nebude váhat s použitím síly. A to ani v případě vnějšího zásahu, tedy včetně Spojených států, které jsou nejsilnějším neoficiálním spojencem ostrova. Podle vysoce postaveného úředníka Pentagonu je čínská armáda dostatečně pokročilá na to, aby se její generálové mohli odvážit na Tchaj-wan zaútočit.

„Nejvíce se obáváme možnosti, že Čína díky vyspělým technologiím dosáhne bodu, kdy se rozhodne svou vojenskou sílu využít pro vyřešení svých regionálních konfliktů,“ uvedl úředník pod podmínkou anonymity. Připomíná však, že Čína ve válce nebojovala už čtyřicet let a její velitelé nemají zkušenosti s reálným konfliktem.



„Bude chvíli trvat, než bude Čína schopná tuto masivní vojenskou strukturu ovládat tak, aby se vypořádala s rozsáhlou a složitou válečnou operací,“ dodává úředník.

Zpráva nicméně podle listu The Guardian upozorňuje na to, že Čína vyvíjí nové stealth bombardéry nesoucí střely středního až dlouhého doletu, schopné zasáhnout regionální i globální cíle. Podle Pentagonu je Čína uvede do provozu přibližně v roce 2025.