Británie povolila Číně největší ambasádu v Evropě. Odpůrci varují před špionáží

Čínská vláda v roce 2018 nedaleko Toweru zakoupila pozemek za 225 milionů liber (asi 6,3 miliardy Kč). Od té doby se ale plány na výstavbu nového velvyslanectví potýkaly s námitkami a protesty, tlak na vládu kvůli možným bezpečnostním rizikům kladli i poslanci.
Odpůrci mimo jiné poukazovali, že areál je příliš blízko podzemnímu spojení optickými kabely mezi londýnskými finančními středisky.
Britská média uváděla, že komplex budov bude zahrnovat i 208 tajných sklepních místností v blízkosti datových kabelů.
Po oznámení britské vlády se chce skupina obyvatel z okolí budoucí ambasády obrátit na soud.