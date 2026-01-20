Británie povolila Číně největší ambasádu v Evropě. Odpůrci varují před špionáží

Autor: ,
  14:37
Britská vláda povolila Číně postavit v Londýně nové velvyslanectví, které bude největším v Evropě. Rozhodnutí v této věci Londýn opakovaně odkládal, kritici navíc varují, že ambasáda se stane základnou pro špionáž a hrozbou pro čínské disidenty v exilu. Peking si na průtahy se získáním souhlasu opakovaně stěžoval.
Protestující proti plánované čínské ambasádě v Londýně. (15. listopadu 2025)

Protestující proti plánované čínské ambasádě v Londýně. (15. listopadu 2025) | foto: Profimedia.cz

Británie povolila Číně postavit ambasádu v londýnské lokalitě Royal Mint Court....
Protesty proti nově oznámenému povolení Velké Británie Číně postavit si v...
Británie povolila Číně postavit ambasádu v londýnské lokalitě Royal Mint Court....
Protestující proti plánované čínské ambasádě v Londýně. (15. listopadu 2025)
14 fotografií

Čínská vláda v roce 2018 nedaleko Toweru zakoupila pozemek za 225 milionů liber (asi 6,3 miliardy Kč). Od té doby se ale plány na výstavbu nového velvyslanectví potýkaly s námitkami a protesty, tlak na vládu kvůli možným bezpečnostním rizikům kladli i poslanci.

Odpůrci mimo jiné poukazovali, že areál je příliš blízko podzemnímu spojení optickými kabely mezi londýnskými finančními středisky.

Britská média uváděla, že komplex budov bude zahrnovat i 208 tajných sklepních místností v blízkosti datových kabelů.

Čína mění londýnskou mincovnu v obří ambasádu. Obyvatelé prosí krále o pomoc

Po oznámení britské vlády se chce skupina obyvatel z okolí budoucí ambasády obrátit na soud.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Vstoupit do diskuse

Ruské ponorky představují nástroj jaderného vydírání, říká analytik Visingr

Nejčtenější

Česko pokryla silná ledovka, komplikovala dopravu. Varování platí i pro další dny

Sledujeme online
Česko pokryla silná ledovka. Záběr z Prahy. Problémy mají chodci, komplikuje se...

Předpověď meteorologů se naplnila. Silná ledovka v úterý komplikovala dopravu, hlavně železniční. Kvůli námraze na trolejích a sněhové kalamitě byly zrušeny desítky spojů, jiné jedou pouze v části...

Český chlapec zemřel v lavině. Zarazil se v zábraně, v níž neměl šanci, ukazuje snímek

V Rakousku v salcburském Bad Gasteinu zemřel český chlapec, kterého při...

V Rakousku v salcburském Bad Gasteinu v úterý zemřel 13letý český chlapec, kterého při lyžování ve volném terénu zachytila lavina. Záchranáři hocha vyprostili a poté se ho marně snažili 45 minut...

Náraz odmrštil těla stovky metrů. „Divná“ nehoda ve Španělsku dál budí otázky

Záchranáři na místě nehody dvou vykolejených vlaků ve Španělsku (19. ledna 2026)

Španělští vyšetřovatelé pokračují v objasňování tragické srážky dvou vlaků na jihu země. Náraz byl tak silný, že některá těla byla nalezena ve vzdálenosti stovek metrů od místa srážky. Nehoda u...

Dva mrtví a šest zraněných. Střelec si na úřadu v Chřibské vyřizoval osobní spory

Střelbou poškozené auto v Chřibské na Děčínsku, kde útočník střílel na obecním...

V Chřibské na Děčínsku jsou po střelbě na obecním úřadě mezi šesti zraněnými tři civilní občané a tři policisté, řekl ministr vnitra Lubomír Metnar. Zemřel muž a střelec. Útočník měl u sebe při činu...

Policisté zastavili pojízdný vrak s platnou technickou, na autě našli 21 závad

Policisté zastavili v Jindřichově Hradci auto, které na silnice nepatří. Na...

Auto, které se sotva drželo na silnici a připomínalo spíš vrak než provozuschopný vůz, zastavili policisté v Jindřichově Hradci. Při prohlídce ve stanici technické kontroly pracovníci zjistili celkem...

V pražských Letňanech havaroval autobus, řidič patrně zkolaboval. Na místě jsou zranění

Nehoda autobusu v pražských Letňanech (20. ledna 2026)

Pražské záchranné složky zasahují u nehody autobusu v pražských Letňanech. Řidič při jízdě pravděpodobně zkolaboval. Zraněných je nejméně sedm lidí. Nehoda omezuje provoz.

20. ledna 2026  14:52,  aktualizováno  15:24

Lavrov: Evropa je zdroj všech pohrom lidstva, v Česku se probudily zdravé síly

Sergej Lavrov (20. ledna 2026)

Evropa je zdrojem všech hlavních pohrom lidstva, prohlásil v úterý ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov. Šéf ruské diplomacie zároveň jmenoval Česko mezi evropskými zeměmi, kde se podle něj...

20. ledna 2026  14:59,  aktualizováno  15:24

Hádka na ubytovně se zvrhla. Muž vytáhl nůž na druhého, ten útok nepřežil

ilustrační snímek

Tragédií skončila hádka mezi dvěma muži, která se strhla v noci na úterý na ubytovně v pražských Záběhlicích. Jeden na druhého vytáhl nůž a ubodal ho. Útočníka police zadržela a podezírá ho z vraždy.

20. ledna 2026  15:23

Nepřijatelné, pustil se Macron v Davosu do Trumpa. Mluvit tam s ním nechce

Emmanuel Macron na výročním zasedání Světového ekonomického fóra v Davosu (20....

Francouzský prezident Emmanuel Macron kritizoval imperiální ambice některých vůdců a odsoudil kroky současné americké vlády, které vnímá jako snahu oslabit a podřídit si Evropu. Macron to prohlásil...

20. ledna 2026  15:15,  aktualizováno  15:19

Demolice na Bedřišce byla proti předpisům, rozhodl magistrát. Domy však už nestojí

Ostravská kolonie Bedřiška poté, co padl poslední objekt ze současné vlny...

Demolice pěti domů v někdejší hornické kolonii Bedřiška v Ostravě byla povolena v rozporu s právními předpisy a na základě nedostatečných podkladů. Vyplývá to z rozhodnutí ostravského magistrátu,...

20. ledna 2026  15:06

Zdrogovaný řidič nedal přednost při odbočování, po střetu zemřel šofér druhého auta

Tragická nehoda dodávky Dodge a Škody Octavie u Krnova, při které zemřel 68letý...

Tragická nehoda se stala v pondělí v krnovské části Krásné Loučky. Řidič pick-upu Dodge tam při odbočování vlevo nejspíše nedal přednost protijedoucí Škodě Octavii, přičemž po nárazu zemřel...

20. ledna 2026

Proč si nevzal pořádné podklady? obul se Babiš do prezidenta kvůli letounům L-159

Venezuela propustila z vězení Čecha Jana Darmovzala. Tisková konference...

Premiér a lídr hnutí ANO Andrej Babiš v úterý kritizoval prezidenta Petra Pavla za návrh prodat Ukrajině čtyři letouny L-159. Předseda vlády tvrdí, že „žádná letadla nejsou na skladě“. Uvedl také, že...

20. ledna 2026  13:12,  aktualizováno  14:51

Muž ze západních Čech trefil jackpot Sportky. Odnese si bezmála dvě stě milionů

Sportka se od října zdražuje na 270 korun. (23. září 2024)

Sázející ze západních Čech si z loterie Sportka od společnosti Allwyn (dříve Sazka) odnese bezmála 200 milionů korun. Za jeho výhrou stojí plně vsazený tiket s vlastní kombinací čísel z benzinové...

20. ledna 2026  14:46

Británie povolila Číně největší ambasádu v Evropě. Odpůrci varují před špionáží

Protestující proti plánované čínské ambasádě v Londýně. (15. listopadu 2025)

Britská vláda povolila Číně postavit v Londýně nové velvyslanectví, které bude největším v Evropě. Rozhodnutí v této věci Londýn opakovaně odkládal, kritici navíc varují, že ambasáda se stane...

20. ledna 2026  14:37

Za hacknuté údaje Špidly či Sobotky musí tvůrce webu zaplatit pokutu i odškodné

ilustrační snímek

Krajský soud v Brně dnes potvrdil peněžitý trest 200 tisíc korun pro Igora Mižáka, zakladatele a správce webu White Media, který podle žalobce zveřejnil stovky až tisíce soukromých listin či dat...

20. ledna 2026  9:42,  aktualizováno  14:32

ManpowerGroup s.r.o.
Inside sales representative

ManpowerGroup s.r.o.
Praha
nabízený plat: 45 000 - 46 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Je to sestříhané, řekl Kraus u soudu, který řešil nahrávku s údajným přiznáním ke znásilnění

Adam Kraus a Nikol Enevová na cenách TýTý (11. dubna 2015)

V případu herce Adama Krause obžalovaného ze znásilnění své expartnerky přehrál v úterý Obvodní soud pro Prahu 2 nahrávku, která má být klíčovým důkazem obžaloby a herce z činu usvědčovat. Ten vinu...

20. ledna 2026  14:30

Stíhání vnímám jako politicky motivované, řekl Okamura po jednání výboru

Předseda Sněmovny a SPD Tomio Okamura po jednání mandátového a imunitního...

Premiér Andrej Babiš a šéf Sněmovny Tomio Okamura zamířili v úterý na jednání mandátového a imunitního výboru. Babiš kvůli kauze Čapí hnízdo, Okamura kvůli varování před „chirurgy“ z dovozu. Výbor dá...

20. ledna 2026  6:01,  aktualizováno 

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.