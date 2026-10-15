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Obchod i přátelství. Čína a KLDR otevřely přeshraniční most, léta ležel ladem

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  7:01
Čína a Severní Korea slavnostně otevřely nový přeshraniční most, který čekal na...

Čína a Severní Korea slavnostně otevřely nový přeshraniční most, který čekal na zprovoznění přes deset let. (15. října 2026) | foto: Reuters

Čína a Severní Korea slavnostně otevřely nový přeshraniční most, který čekal na...
Čína a Severní Korea slavnostně otevřely nový přeshraniční most, který čekal na...
Čína a Severní Korea slavnostně otevřely nový přeshraniční most, který čekal na...
Čína a Severní Korea slavnostně otevřely nový přeshraniční most, který čekal na...
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Čína a Severní Korea ve čtvrtek slavnostně otevřely nový přeshraniční most, který čekal na zprovoznění přes deset let. Uvedla to čínská státní média. Most propojuje čínský a severokorejský břeh řeky Ja-lu.

Výstavba nového mostu přes hraniční řeku Ja-lu (korejsky Amnokkang) mezi severokorejským městem Sinuidžu a čínským Tan-tung začala v roce 2010. Obě země se v roce 2009 dohodly na jeho vybudování, výstavba pak byla dokončena v roce 2014. Není jasné, proč dokončená stavba nezačala mnoho let sloužit svému účelu.

Slavnostní otevření tříkilometrového mostu může naznačovat zlepšení vztahů mezi Pekingem a Pchjongjangem a vůli posilovat hospodářské vazby. Nový most bude nejdůležitějším pozemním přechodem pro vzájemný obchod mezi Čínou a KLDR.

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Nový most leží nedaleko mostu Čínsko-korejského přátelství, který v době druhé čínsko-japonské války postavili Japonci. Patří mezi nejdůležitější přechody mezi Čínou a KLDR, je na něm železniční trať a jednosměrná silnice.

V září KLDR otevřela první silniční most, který Severní Koreu spojuje s Ruskem. Moskva a Pchjongjang vzájemné vztahy výrazně posilují od roku 2023 a KLDR poskytuje Rusku vojenskou pomoc ve válce proti Ukrajině.

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Obchod i přátelství. Čína a KLDR otevřely přeshraniční most, léta ležel ladem

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