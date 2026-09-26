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Je Si zdráv? V USA se opatrně opíral o ženu, v Indii nešel na večeři, všimla si média

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  16:33
Záběry z uplynulé cesty čínského prezidenta Si Ťin-pchinga do Spojených států znovu rozvířily spekulace o jeho zdraví. Třiasedmdesátiletý vládce se hned v několika případech při chůzi těžce opíral o svou manželku Pcheng Li-jüan. Si přitom už během summitu v Indii podle médií nečekaně onemocněl.

Čínský prezident se ve Spojených státech sešel se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem. Kromě záběrů z letiště, kde společně poslouchali přelet bombardéru, procházky po Bílém domě nebo opulentní večeře veřejnost obletěly i ty, kdy jde ruku v ruce se svou ženou.

A některá média si všimla, že má Si zřejmě problémy s chůzí, které mu jeho choť pomáhá vyrovnat. Prezident se jí držel, když stoupali po letištních schůdcích nebo po červeném koberci.

Samo o sobě by to pravděpodobně takovou pozornost nevyvolalo, spekulace o prezidentově zdraví však jely na plné obrátky ještě předtím, než vůbec v Číně nastoupil do letadla. Na zářijovém summitu skupiny BRICS v Indii totiž kvůli náhlé nevolnosti vynechal večeři lídrů členských zemí. Tehdy ho zastoupil ministr zahraničí Wang I.

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Nepřítomnost na tak významné společenské události byla nápadná o to víc, že na rozdíl třeba od jihoafrického prezidenta Cyrila Ramaphosy, který také zrušil svůj program na summitu ze zdravotních důvodů a veřejnosti to oznámil, čínský tým mlčel.

Jednalo se přitom o Si Ťin-pchingovu první návštěvu Indie za posledních sedm let, napsal pak list The Wall Street Journal s tím, že obě země našly společnou řeč po letech napjatých vztahů, a to protože obě čelí vysokým clům ze strany Spojených států.

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Nečekaná absence tak podle The Wall Street Journal přiživila otázky, které Si Ťin-pchinga provázejí už několik měsíců. A sice zda je třiasedmdesátiletý vůdce dostatečně zdravý na to, aby mohl i nadále bez omezení vládnout Číně a co je Peking případně připraven sdělit o jeho zdravotním stavu.

Neexistují však žádné důkazy o tom, že by byl čínský vládce vážně nemocný nebo že by utrpěl mrtvici, jak se šířily zvěsti na sociálních sítích, dodal list. O možnosti žít věčně Si ostatně před časem diskutoval s ruským diktátorem Vladimirem Putinem. Kamery je na loňské vojenské přehlídce v Pekingu zachytily, jak probírají možnosti dožít se minimálně 150 let, a to prostřednictvím transplantace orgánů a pokročilých lékařských postupů.

Čínský prezident Si Ťin-pching a jeho manželka Pcheng Li-jüan mávají při nástupu do letadla na základně Joint Base Andrews v Marylandu. (25. září 2026).
Americký prezident Donald Trump a první dáma Melania Trumpová pózují s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem a jeho manželkou Pcheng Li-jüan před státní večeří v Bílém domě ve Washingtonu. (24. září 2026
Čínský prezident Si Ťin-pching pronáší přípitek během státní večeře pořádané americkým prezidentem Donaldem Trumpem v Bílém domě ve Washingtonu. (24. září 2026).
Americký prezident Donald Trump, první dáma Melania Trumpová, čínský prezident Si Ťin-pching a jeho manželka Pcheng Li-jüan pózují fotografům po příjezdu k návštěvě Muzea Národního archivu ve Washingtonu. (25. září 2026).
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