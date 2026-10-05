Když médii identifikovaný ománský pilot Hamám Hamámí nastupoval letos na jaře do aerolinek Flydubai, nebylo to proto, že by ho zaujal inzerát na volnou pozici. Podle jeho výpovědi to byl promyšlený tah. Domovské Oman Air se obávaly jeho extremistických názorů a stejně tak neuspěl ani u marockých aerolinek. Hledal ale jasný cíl.
Cíl byl náraz do letiště, přiznal pilot. Plán by do poslední chvíle nikdo neodhalil
Vysychající Lipno odhalilo náhrobky, vorový kanál i staré nádraží
Lipno je plné už jen z poloviny a voda se „ztrácí“ dál. Zatím vydatně neprší a ani předpovědi nejsou příliš optimistické. Vydali jsme se proto s fotoaparátem na různá místa lipenské přehrady, která...
Zapomeňte na Nutellu? Srovnání odhalilo, co obsahují pomazánky z Kauflandu, dm i Vilgain
Srovnali jsme 22 oříškových krémů a arašídových masel z Kauflandu, Tesca, dm i značek Vilgain, Big Boy či Bombus. Má Nutella stejně ořechů jako pomazánka za padesátikorunu a které krémy nabízejí...
OBRAZEM: Na Hrádečku, se Stouny i fenkou Ďulou. Havlovy památné momenty
Dramatik, disident, poslední československý a první český prezident. Redakce iDNES.cz u příležitosti nedožitých devadesátin Václava Havla přináší výběr fotografií, které ho zachycují v některých z...
Tělo nalezené ve Frýdeckém lese patří pohřešované ženě. Zemřela v den, kdy zmizela
Bezmála měsíční pátrání po osmatřicetileté Janě Š. z Frýdku-Místku je u konce. Policie na odpoledním brífinku potvrdila, že tělo, které se ve čtvrtek našlo v lese u místní skládky, patří hledané...
Koleje na Václaváku jsou zpět. Po 46 letech spojily Vinohradskou se středem náměstí
Koleje obousměrně spojily Vinohradskou třídu se středem Václavského náměstí. Stalo se tak poprvé po 46 letech. Na první tramvaje si ale počkají do léta příštího roku. Pojďte se na fotografiích a s...
Výbuch auta u Tuly zlikvidoval ruského veterána. Kyjev ho vinil z mučení vězňů
Exploze výbušniny umístěné pod vozidlem zabila jeho řidiče v ruském městě Novomoskovsk v Tulské oblasti. Podle místních novin patřil vůz Romanu Syromjatnikovovi, bývalému vězeňskému dozorci, který se...
Začal týden Nobelových cen. Pozornost poutá kategorie za mír, kvůli Trumpovi
Nejvyšším vyznamenáním na poli vědy a techniky, stejně jako v oblasti zásluh o rozvoj lidstva, je Nobelova cena udělovaná v celkem šesti kategoriích. Laureáty, jež vždy v říjnu vyhlašuje několik...
Téměř stovka událostí za víkend. Hasiči v Pardubickém kraji zachraňovali i drůbež
Hasiči v Pardubickém kraji za víkend vyjížděli k 94 událostem. Podle tiskové mluvčí Lucie Pipiš je to v porovnání s předchozími měsíci neobvykle vysoký počet zásahů většího rozsahu. Několik příkladů?...
Marvanová vypovídá v Dozimetru. Ocitla jsem se v mafii, šikanovali mě, popsala
V pondělí se k Obvodnímu soudu pro Prahu 9 vrátila kauza Dozimetr. Jako svědkyně vypovídá bývalá pražská radní a současná senátorka a zastupitelka Hana Kordová Marvanová. Ta v inkriminované době...
Před lety skoro ubil přítelkyni. Teď stojí invalidní důchodce opět před soudem
Karel Sluka z Plzně, který v minulosti dostal deset let vězení za pokus o vraždu své bývalé přítelkyně, znovu stanul před soudem. Tentokrát státní zástupce viní sedmapadesátiletého muže z pokusu o...
Komunální volby se ve středních Čechách tříští. Politolog Mrklas hodnotí kampaň
Přesně za týden, někdy v podvečerních hodinách, by mělo být na většině míst středních Čech jasné, komu dali voliči mandát, aby na příští čtyři roky vedl jejich město či obec. V nejlidnatějším kraji...
Cíl byl náraz do letiště, přiznal pilot. Plán by do poslední chvíle nikdo neodhalil
Kdyby se mu plán podařil, nikdo by si do posledních sekund ničeho nevšiml. Radikalizovaný pilot letu Flydubai podle vyšetřovatelů původně plánoval narazit do letiště Bena Guriona. Podezřelý útočník...
Na základní škole v Trnavě chtěl žák napadnout spolužáka tužkou
Na základní škole v západoslovenské Trnavě údajně chtěl žák napadnout spolužáka pomocí obyčejné tužky. Na místě zasahuje policie. Jde již o několikátý incident ve slovenské škole za posledních...
Pražané jsou nespokojení s řízením města. Problémová je i digitalizace
Pražané vystavili vedení hlavního města před komunálními volbami nepříliš lichotivé vysvědčení. Fungování metropole hodnotí v průměru známkou 3,4 a jen 13 procent obyvatel má pocit, že je dnes Praha...
Ministerstvo znovu hledá šéfa Národní galerie. První tendr Klempíř zrušil
Ministerstvo kultury vyhlásilo nové výběrové řízení na generálního ředitele nebo ředitelku Národní galerie Praha. Přihlášky včetně koncepcí uchazečů na šest let přijímá do 5. listopadu. Hodnotit je...
Střet auta s motorkou nejhůře odnesla opodál stojící cyklistka, letěl pro ni vrtulník
Kuriózní incident se stal v neděli u obce Horní Újezd na Přerovsku. Řidička osobního auta nejprve na křižovatce - ač měla přednost - pustila zleva jedoucího motorkáře. Následně se do křižovatky...
Chybí elefanty i pantery. Příměstské vlaky opět bojují s kapacitou, lidé si nemusejí sednout
České dráhy opět řeší výpadek svých vlaků na příměstských linkách v okolí Prahy. Odstavily část jednotek CityElefant, chybí i několik souprav RegioPanter. Důvodem je kombinace mimořádných událostí,...