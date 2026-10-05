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Cíl byl náraz do letiště, přiznal pilot. Plán by do poslední chvíle nikdo neodhalil

Tomáš Ratner
  13:00

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Izraelské letiště Ben Gurion v Tel Avivu, kam měl namířeno pilot společnosti Flydubai Hamáma Hamámí (ve výřezu), který je podezřelý z pokusu o únos letadla Flydubai. | foto: koláž iDNES David Votruba

Kdyby se mu plán podařil, nikdo by si do posledních sekund ničeho nevšiml. Radikalizovaný pilot letu Flydubai podle vyšetřovatelů původně plánoval narazit do letiště Bena Guriona. Podezřelý útočník čeká v cele na zřejmě nejpřísnější trest. Vyšetřování otevírá bezpečnostní prověrky i stopy, které za sebou zanechal na univerzitách ve Velké Británii a Austrálii.

Když médii identifikovaný ománský pilot Hamám Hamámí nastupoval letos na jaře do aerolinek Flydubai, nebylo to proto, že by ho zaujal inzerát na volnou pozici. Podle jeho výpovědi to byl promyšlený tah. Domovské Oman Air se obávaly jeho extremistických názorů a stejně tak neuspěl ani u marockých aerolinek. Hledal ale jasný cíl.

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