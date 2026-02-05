Ročenka CIA poprvé vyšla v roce 1962 v tištěné podobě a sloužila jako utajovaná příručka pro pracovníky zpravodajských služeb. Obsahovala podrobné údaje o státech světa, jejich ekonomikách, armádách, zdrojích a společnostech.
Publikace se osvědčila natolik, že ji začaly využívat i další federální agentury a do deseti let byla zpřístupněna veřejnosti.
Poté, co byla CIA World Factbook v roce 1997 zveřejněna na internetu, stala se populární informační webovou stránkou pro novináře, milovníky vědomostních soutěží a vysokoškolské studenty. Webovou stránku navštěvovaly miliony lidí ročně.
Trump chystá škrty i ve zpravodajských službách, CIA má propustit 1200 lidí
Bílý dům začal na počátku druhého funkčního období amerického prezidenta Donalda Trumpa snižovat počty zaměstnanců CIA a Národní bezpečnostní agentury (NSA), což tyto úřady donutilo zvládat své úkoly s omezenými prostředky.