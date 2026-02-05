Konec éry, CIA přestala po více než 60 letech vydávat databázi World Factbook

Americká Ústřední zpravodajská služba (CIA) oznámila, že po více než 60 letech ukončuje publikaci svého populárního přehledu s podrobnými faktografickými a statistickými údaji o zemích světa. Zpravodajská služba konec vydávání CIA World Factbook nezdůvodnila, avšak šéf úřadu John Ratcliffe už dříve vyjádřil záměr ukončit programy, které podle něj nepodporují základní misi CIA.
Americká Ústřední zpravodajská služba (CIA) otevřela novinářům dveře tajného...

Americká Ústřední zpravodajská služba (CIA) otevřela novinářům dveře tajného muzea, které je ukryté v chodbách jejího sídla ve virginském Langley. (25. září 2022) | foto: Reuters

Šéf CIA John Ratcliffe a prezident Donald Trump sledují americkou operaci ve...
Ústřední zpravodajská služba Spojených států (CIA)
Ředitel amerických tajných služeb John Ratcliffe (3. prosince 2020)
Americký ministr obrany Pete Hegseth, šéf CIA John Ratcliffe a prezident Donald...
Ročenka CIA poprvé vyšla v roce 1962 v tištěné podobě a sloužila jako utajovaná příručka pro pracovníky zpravodajských služeb. Obsahovala podrobné údaje o státech světa, jejich ekonomikách, armádách, zdrojích a společnostech.

Publikace se osvědčila natolik, že ji začaly využívat i další federální agentury a do deseti let byla zpřístupněna veřejnosti.

Poté, co byla CIA World Factbook v roce 1997 zveřejněna na internetu, stala se populární informační webovou stránkou pro novináře, milovníky vědomostních soutěží a vysokoškolské studenty. Webovou stránku navštěvovaly miliony lidí ročně.

Trump chystá škrty i ve zpravodajských službách, CIA má propustit 1200 lidí

Bílý dům začal na počátku druhého funkčního období amerického prezidenta Donalda Trumpa snižovat počty zaměstnanců CIA a Národní bezpečnostní agentury (NSA), což tyto úřady donutilo zvládat své úkoly s omezenými prostředky.

Putinova ekonomika krvácí. Ukrajina je na tom lépe než Rusko, říká Ivan Mikloš

Prezident Pavel zveřejnil fotky z dovolené. Vyvrací lži o luxusu

Prezident Petr Pavel zveřejnil fotografie ze soukromé dovolené v jižní Evropě a...

Prezident Petr Pavel se rozhodl zveřejnit fotografie ze své soukromé dovolené ve Španělsku. Vyvrátil tak lži, které se šíří na sociálních sítích, zejména v diskusích na některých proruských účtech,...

OBRAZEM: Nova slaví 32 let. Jak se změnily Borhyová, Pergnerová či Mráčková?

Nova slaví 32 let. Jak se změnily Borhyová, Pergnerová či Mráčková?

Před dvaatřiceti lety, 4. února 1994 v 19 hodin, odstartovalo z Národního muzea první vysílání TV Nova. Komerční televize se záhy stala jedničkou na českém televizním trhu. Připomeňte si moderátory,...

Milion podpisů a pak Letná. Centrum Prahy zaplnili příznivci Pavla „vojnou s Turkem"

Demonstrace v centru Prahy na podporu prezidenta Pavla (1. února 2026)

Staroměstské a Václavské náměstí zaplnili v neděli odpoledne účastníci demonstrace, kterou pořádal Milion chvilek na podporu prezidenta Petra Pavla. Účast se odhaduje na 80 až 90 tisíc lidí. Pokud...

Indonésanka dostala 140 ran holí za nemanželský sex, v bolestech omdlela

Mravnostní policie v indonéském Banda Acehu trestá 140 ranami holí ženu, která...

Mravnostní policie v indonéské provincii Aceh potrestala pár 140 ranami holí za to, že se dopustil nemanželského sexu a pití alkoholu. Žena při výkonu trestu v bolestech omdlela. Šlo zřejmě o jeden z...

Wellness v Dolní Moravě za miliardu. Inspirovali jsme se po celé Evropě, říká ředitel

Obchodní ředitel horského resortu v Dolní Moravě Tomáš Drápal

V Dolní Moravě se v sobotu otevřelo pro veřejnost nové wellness centrum Melori za miliardu korun. Celoroční komplex s bazénovou a saunovou částí přináší prakticky to nejlepší, co současný trh nabízí....

Mrtvý muž v lomu Velká Amerika. Tělo zůstalo v koruně stromu pod skálou

Lom Velká Amerika láká turisty, kteří si z nadhledu desítek metrů chtějí...

K náročnému zásahu vyrazili před polednem záchranáři, policisté i hasiči do bývalého lomu Velká Amerika na Berounsku. Důvodem byl nález lidského těla bez známek života, na které v terénu narazila...

5. února 2026  12:54

Historický průlom. Horská služba začne využívat elektroauta a vezme je i do terénu

Horská služba získá do dlouhodobé zápůjčky osm elektrovozů Toyota bZ4X.

Horská služba ČR bude nově jezdit i v elektromobilech. Orlické hory, Krkonoše i další oblasti dostanou po jednom voze, který má sloužit hlavně na běžné pojížďky či cesty na školení. Třeba v Orlických...

5. února 2026  12:54

Selhání úřadů. Epsteinovy spisy jsou plné nahých snímků a citlivých údajů obětí

Fotografie z Epstein Files

Extrémně citlivá data, nahé fotografie či čísla bankovních účtů. To vše se nachází v dokumentech, které byly zpřístupněny veřejnosti ve věci sexuálního skandálu Jeffreyho Epsteina. Masivní únik...

5. února 2026  12:49

Ne, diktátu z Bruselu! Protestující odboráři žádají revizi povolenek, podpořil je Babiš

Stovky odborářů se sešly v Ostravě na mítinku na podporu evropského průmyslu....

Stovky odborářů se ve čtvrtek hodinu před polednem sešly pod bývalou vysokou pecí v areálu Dolní oblasti Vítkovic v Ostravě na manifestačním mítinku na podporu evropského průmyslu a ochranu...

5. února 2026  10:10,  aktualizováno  12:45

Moderátorka Kroužková po odchodu z České televize posílí týdeník Respekt

Barbora Kroužková. I když se nad nabídkou nové moderátorské příležitosti...

Moderátorka Barbora Kroužková z České televize (ČT) zamíří do týdeníku Respekt. Bude pracovat na podcastech a videopodcastech a moderovat připravované veřejné debaty Respektu. Na Facebooku o tom...

5. února 2026  12:39

Na D1 padly za jediný měsíc čtyři mosty. Podívejte se, jak je drapáky rozkousaly

Demolice mostu nad dálnicí D2. (10. ledna 2026)

Demolice mostů byly v lednu výraznou součástí prací na náročné přestavbě křižovatky D1 a D2 a s ní souvisejícím rozšiřování dálnice na jihu Brna. Během jediného měsíce stavbaři zdemolovali čtyři...

5. února 2026  12:29

Drifter poškodil letiště v Českém ráji. Mohl ohrozit piloty, zní z rogalo klubu

Své řidičské dovednosti a limity vozu testoval v noci na zasněženém letišti....

Vzletovou a přistávací dráhu letiště ve Všeni na Turnovsku poškodil koncem ledna neznámý řidič. V zasněženém areálu na ní v noci testoval své řidičské dovednosti a limity vozu. Hledá ho policie.

5. února 2026  12:28

Hráči Davis Cupu se těší na fanoušky, v Jihlavě bylo vyprodáno za pár hodin

Do víkendových zápasů úvodního kvalifikačního kola Davis Cupu proti Švédsku...

Když se ve středu 17. prosince začaly prodávat vstupenky na první kvalifikační zápas Davis Cupu v Jihlavě, mizely doslova před očima. Už po pár hodinách server hlásil: vyprodáno. Víkendová premiéra...

5. února 2026  12:04

Výbuch roztrhl výdejní box napůl, policie stíhá osmnáctiletého mladíka

Policie ohledává poškozený výdejní box na Frýdecko-Místecku. (31. ledna 2026)

Osmnáctiletého muže stíhá policie v souvislosti s nedávným výbuchem výdejního boxu v obci Hnojník na Frýdecko-Místecku. Podle kriminalistů to byl právě on, kdo umístil výbušninu do schránky....

5. února 2026  11:53

Policie rozkryla podvod za čtyři miliardy. Trojice obrala firmy o elektroniku

Policejní auto.

Policie obvinila tři lidi z podvodu se spotřební elektronikou se škodou přes 4,1 miliardy korun. Podle kriminalistů šlo o organizovanou skupinu, která pod smyšlenou záminkou vylákala přes 400 tisíc...

5. února 2026  11:19,  aktualizováno  11:38

Ukrajina sérií úderů poničila Rusům střelnici pro odpalování balistických raket

Místopředseda Rady bezpečnosti Ruska Dmitrij Medveděv navštěvuje střelnici...

Ukrajinská armáda v lednu provedla sérii úspěšných úderů na infrastrukturu ruské vojenské střelnice Kapustin Jar, odkud ruské síly odpalují balistické rakety středního doletu. Ve čtvrtek to oznámil...

5. února 2026  11:34

