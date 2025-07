Americká zpravodajská služba CIA víc než šedesát let tvrdila, že moc neznala Lee Harvey Oswalda předtím, než v Dallasu zastřelil prezidenta Johna Fitzgeralda Kennedyho. Už to říkat nemůže, vyplývá z nových dokumentů. Ukázalo se, že techtle mechtle tam byly. Otázka: co to ale znamená?