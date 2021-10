Ztrácíme informátory, přiznala CIA. Zahraniční rozvědky je zabíjejí

Podle listu The New York Times dokument neobvykle otevřeně mluví o případech z minulých let, kdy zahraniční zpravodajské služby usmrtily informátory CIA. Rusku, Číně, Iránu či Pákistánu se také dařilo odhalovat spolupracovníky amerických zpravodajců a obracet je v dvojité agenty.

CIA posílá telegramy svým pobočkám ve světě poměrně běžně a ani tento nevybočuje z rutinní praxe. List The Washington Post s odvoláním na lidi obeznámené se situací tvrdí, že není reakcí na nový průnik do špionské sítě.

Obvykle se však v takových dokumentech neuvádějí přesné počty zavražděných informátorů. Že tento údaj byl do telegramu zahrnut, podle bývalých operativců naznačuje, že agentura chtěla, aby agenti nebrali zprávu na lehkou váhu a uvědomili si závažnost problému.



Varování je zřejmě reakcí na úspěchy Pákistánu při identifikaci spolupracovníků Američanů. Po odchodu USA z Afghánistánu se sousední země stává důležitým dějištěm špionážních her. Washington chce mít pod kontrolou možné vznikající teroristické sítě v Afghánistánu, přičemž v minulosti se prokázalo, že mají vazby právě na Pákistán.

Důraz agentury na válku proti terorismu lze podle bývalých operativců považovat za jedno z vysvětlení, proč se zahraničním službám daří mařit její informační operace. Špionáž cizích vlád se liší od špionáže uvnitř teroristických skupin.

Telegram upozorňuje agenty, ať nepodceňují cizí zpravodajské služby a věnují pozornost možných rizikům. Podle dokumentu až příliš často dochází k tomu, že operativci dávají přednost „misi před bezpečností“.

Rizikové rekrutování informátorů

Špioni v předních liniích jsou povyšováni za získání nových informátorů, nikoliv za odhalování, zda například dotyčný nepracuje pro protivníka nebo zda je dostatečně chráněn před cizí rozvědkou. Věnují se tak spíš rekrutování, aniž by brali v potaz všechny výzvy, které to s sebou přináší.

Ochranu informátorů komplikuje i fakt, že zahraniční rozvědky využívají stále sofistikovanější technologické nástroje k identifikování nepřátelských agentů a jejich operací – například biometrické skeny, technologii rozpoznávání obličejů, umělou inteligenci a hackování.

CIA se v posledních letech několikrát musela vyrovnat s ponižujícím odhalením jejích špionážních sítí. V roce 2011 informátor z Číny prozradil, že místní zpravodajské služby odhalily jeho kolegy a donutily je pracovat pro Peking.

Ve stejném roce odhalili a zadrželi informátory CIA v Iráku. Podle expertů v obou případech došlo k prolomení komunikačních kanálů zpravodajské služby.